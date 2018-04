Nokia Lumia 800. Recenze prvního finského iPhonu

Podobnost Lumie 800 s iPhonem je docela logická. A to jak z pohledu dodavatele operačního systému Windows Phone, kterým je gigant Microsoft, tak z pohledu samotné Nokie. Posuďte sami: Apple prodal loni za poslední čtvrtletí celosvětově 45 milionů iPhonů a Nokia prodala za stejné období 16 milionů všech svých smartphonů. Před pár lety byl poměr opačný. Takže u koho jiného by se měla Nokia inspirovat, jak se to má dělat?

Plusy a minusy Proč koupit povedený design

originalita operačního systému

kvalitní displej

kancelářský balík

telefonní seznam

kvalitní fotoaparát

cloudový úložný prostor Proč nekoupit mnoho nedodělků operačního systému

minimální možnosti sdílení

chybějící tethering

omezená paměť

chybějící Mass Storage

omezené schopnosti videopřehrávače

často titěrný font

tlačítko Lupa Kdy: v prodeji Za kolik: 11 990 Kč

Také volba Microsoftu byla pragmatická, mohl se snažit o podobně otevřený systém jako je android, nebo jít cestou Applu. Microsoft zvolil druhou cestu a čas ukáže, jestli si neukousl velké sousto. V každém případě o tom hodně rozhodne právě Lumia 800. Je to vlastně takový iPhone 1 pro Microsoft i Nokii, ač to zdaleka není první mobil s Windows Phone OS. Ale první, o kterém se všude mluví. A je jedno, zda pozitivně či negativně.

V českém rybníku je Nokia po dlouhé době s Lumií 800 hodně vidět. Vedle tradiční kampaně vsadila i na méně obvyklé způsoby prezentace u blogerů a na sociálních sítích. Většina recenzí je pozitivních, od úsměvného nekritického obdivu po poměrně střízlivé pohledy majitelů konkurenčních smartphonů.

Přes mnohé výhrady hodnotíme Lumii 800 pozitivně, je to ambiciózní a zajímavý mobil. Ten, kdo má iPhone 4 nebo 4S či Samsung Galaxy S II, případně některý špičkový model HTC, ale nemá důvod na Lumii přecházet. Pro všechny ostatní je novinka Nokie minimálně volbou k zamyšlení.

Vzhled

První velké plus pro Nokii. Je originální, nepřehlédnutelná a hlavně nekopíruje žádnou konkurenci. Obloukem se tak vyhne sporům Samsungu s Applem o design. Úplný originál to sice není, inspirace ovšem přišla z vlastních řad. Telefon vypadá stejně jako model N9, který Nokia začala prodávat o pár měsíců dřív. A jelikož jeho operační systém MeeGo odstřelila v den představení, můžeme si myslet, že model N9 byl jen pokusný králík pro Lumii. Střídmý design totiž výborně ladí se stejně střídmým operačním systémem od Microsoftu.

Princip konstrukce je stejný jako u iPhonu. Telefon je slisovaný, baterii uživatel nevymění, s její závadou bude muset do servisu. Nokia vsadila na tělo z jednoho kusu polykarbonátu, který plynule přechází do displeje. Zpracování je perfektní, vrzat ostatně nemá ani co. Potenciálně rizikovým prvkem je jen vyklápěcí krytka microUSB konektoru. Odolné krycí sklo displeje (Gorilla Glass) je vypoulené a dotváří lehce zaoblený tvar přístroje. Horní a dolní hrany jsou naopak velmi ostré. To vše tvoří originální a nezaměnitelný vzhled.

Telefon je dostupný ve čtyřech matných barevných variantách: černé, bílé, růžové a modré. Černá je univerzální, ale nudná. Růžová s modrou jsou až překvapivě ostré na telefon z nejvyšších pater nabídky. Bílou jsme do vydání recenze v ruce neměli. Originální tělo z probarveného polykarbonátu má jednu drobnou nevýhodu: především u černé se sametový povrch telefonu upatlá mnohem snadněji než kovové či plastové kryty konkurenčních přístrojů. Při běžném používání tak telefon působí poněkud zašlým dojmem. Na druhou stranu, displej je proti otiskům prstů odolnější než u konkurence.

Tři barevné verze Lumie 800, aktuálně k nimNokia přidala ještě bílou variantu.

Jako bonus připravila Nokia gumové ochranné kryty a jeden rovnou přiložila. Barva pouzdra odpovídá vždy barvě telefonu, další lze dokoupit. S pouzdrem telefon poněkud nakyne, ale to bude platit u všech přístrojů. Nasazovat ho nemusíte, ale smiřte se s postupným chátráním povrchu telefonu. Ani polykarbonátové tělo není zcela odolné proti odřeninám a jeho výměna je v domácích podmínkách nerealizovatelná. Zmínku zaslouží i povedený obal, který je ale mnohem větší než u konkurence. V regálech obchodů ho nepřehlédnete.

Displej a ovládací prvky

Displej Lumie umí výborně černou, a to je u operačního systému Windows Phone dost podstatné, především když zvolíte černou barvu menu. Pak totiž u černé verze telefonu splyne displej s okolím, což vypadá velmi efektně. A ani vám nepřijde, že displej není z největších a rozhodně nevyužívá celou přední stranu telefonu. Nokia zvolila úhlopříčku 3,7 palce, což je, řekněme, iphonovský rozměr. Rozlišení 480 × 800 bodů pak odpovídá standardu v nejvyšší třídě mobilů u současných přístrojů, letos ovšem půjde rozlišení jistě nahoru. Škoda jen, že Lumia na rozdíl třeba od modelu N9 neumí na vypnutém displeji zobrazit čas či notifikace.

Celkově patří displej do nadprůměru, Nokia použila technologii ClearBlack AMOLED. Obraz je ostrý, poměrně jasný, u písma je ovšem při podrobnějším pohledu vidět tečkování matice. Zásadní nedostatek to rozhodně není. Na druhou stranu je displej iPhonu při podobné úhlopříčce jemnější a má větší rozlišení. Samsung Galaxy S II pak má displej jasnější s ostřejšími barvami.

Citlivost displeje na dotyk je velmi dobrá, dnes se už v nejvyšší kategorii mobilů žádné zádrhele neočekávají a ani nekonají. O Lumii to platí doslova, především při psaní na virtuální QWERTY klávesnici padají písmenka na displej naprosto přesně, nehledě na to, jestli text zadávají drobné dámské prstíky nebo silnější pánské prsty.

Vedle dotykového displeje má Lumia 800 ještě tři softwarové klávesy pod ním, což je standard systému Windows Phone, a pak čtyři mechanické klávesy na pravém boku, ostatní strany jsou kláves prosté. Dvě mechanická tlačítka řeší hlasitost, bohužel už ne zoom při fotografování. Prostřední klávesa, která je ale nebezpečně blízko regulátorů hlasitosti, má na starosti zámek displeje a vyp/zap funkci. Spodní tlačítko aktivuje fotoaparát a slouží jako jeho spoušť včetně namáčknutí při automatickém ostření. Rozmístění kláves je ryze pravoruké, a ne každému se budou tlačítka hlasitosti na pravé straně líbit. Zásadní problém to není, mechanické vlastnosti všech kláves jsou bezproblémové.

Ovládání a výkon

Tady jsme v hájemství Microsoftu, systém Windows Phone si výrobci upravovat nesmí, takže ani Lumia nic jiného než čistý systém nenabízí. Podstatné je, že systém v podání osmistovky je velmi svižný, telefon reaguje okamžitě. A to až do té doby, než budete spouštět aplikaci třetích stran, které nemají přístup k celému vývojářskému kitu. Což je bohužel jedno z nastavení, které Microsoft svému systému dal do vínku. Na druhou stranu to ale není nic tragického, za běžného provozu to příliš registrovat nebudete.

Celý ekosystém Windows Phone (zde ve verzi 7.5 Mango) sází na jiné vlastnosti než konkurenční Android a opět se spíš podobá iOS u iPhonu. Systém je dobře odladěný, Microsoft navíc vydal minimální hardwarové požadavky. Ty Lumia 800 překonává, problém je zatím s levnějšími přístroji. Prostě nejsou, za mobil s Windows Phone zaplatíte minimálně necelých 7 000 korun. To je skoro dva a půl nejlevnějších mobilů s Androidem.

Nokia dala do Lumie procesor Qualcomm Snapdragon MSM8255 s taktem 1,4 GHz. Má jen jedno jádro, ale to vůbec nevadí, platí výše napsané: že systém je výborně odladěný a vystačí si se slabšími procesory než konkurence. Dodejme, že grafický čip je Adreno 205, operační paměť má kapacitu 512 MB. Zádrhel nastane u uživatelské paměti. Tam Nokia Lumia 800 dává k dispozici reálně jen 13 GB (z papírových 16 GB) a slot na paměťovku budete hledat marně. Opět inspirace Applem, který ale má v katalogu i modely s dvojnásobnou a čtyřnásobnou kapacitou paměti.

Nokia (ruku v ruce s Microsoftem) se to snaží kompenzovat 25GB úložným prostorem SkyDrive, který leží někde v microsoftích oblacích. To je na první pohled akceptovatelná náhrada, ale na druhý, třetí a čtvrtý budete obě firmy proklínat. Nejvíc v roamingu, kde vás přístup do cloudu přijde setsakra draho a ostatně i u nás to není kvůli mobilní infrastruktuře příliš pohodlný způsob, jak nakládat s větším množstvím dat.

A ještě jednou čistě náhodná podobnost s Applem: také Nokia se odhodlala použít malinké microSIM. Důvod je prostý, když si necháte kartu oříznout, do běžného mobilu ji bez redukce nevložíte. A tudíž budete používat tento mobil nebo jeho nástupce. Redukci lze koupit, ale v samoobsluze za rohem ji nemají a oříznutí SIM doma nedoporučujeme. Navíc, jestli máte starší typ karty, budete si ji muset vyměnit za novější, ta stará oříznout nejde. Spravedlivě ale dodejme, že omezená vnitřní paměť je v praxi větší problém než jedna či dvě návštěvy prodejny operátora kvůli SIM.

Ekosystém

V této kapitole padá většina případných ovací a reklamací opět na bedra Microsoftu, Nokii některé dílčí. Windows Phone je nejmladší z operačních systémů. Microsoft ho představil přesně před dvěma lety. To ho na jednu stranu omlouvá, konkurence je na trhu déle, na druhou stranu jsou dva roky docela dost, aby některé věci dokončil a zprovoznil. Zde je výběr toho nejdůležitějšího.

Třeba sousedé na Slovensku se zatím nedočkali ani své jazykové mutace. Těch je totiž jen šestnáct a chybí třeba hindština, indonéština a mnoho dalších mutací s trhy, kde byla Nokia dříve velmi aktivní. Ale to není naše starost, češtinu systém zná. Další problém nastává s připojením telefonu k počítači. Systém totiž neumí tradiční Mass Storage, tedy laicky řečeno, běžný počítač neuvidí obsah uložený v paměti telefonu. Až na fanatické obdivovatele Windows Phone to bude uživatelům vadit, komplikuje to práci s telefonem. O něco méně zásadní je absentující Tethering, což je schopnost vytvořit z mobilu wi-fi hotspot pro další přístroje. Dodejme, že konkurence vše uvedené zvládá.

K provozování telefonu je nezbytný účet Live ID. To není nic zvláštního, stejně je třeba postupovat u konkurenčních systémů. Postup aktivace není složitý, stačí se řídit návodem, který jsme vám přinesli v tomto článku. Účet je nezbytný i pro pořizovaní aplikací z obchodu, placených i neplacených. Samotný obchod není zdaleka tak bohatě zásoben jako hypermarkety konkurence a mnohé oblíbené položky v něm budete hledat marně. Hlady ale také neumřete.

Co se Microsoftu nedá upřít, je originalita. Windows Phone vypadá úplně jinak než Android, iOS, Bada nebo Symbian. Místo maticové logiky menu vsadil na stylové dlaždice, jednoduchá barevná schémata a různě velké popisky a nápisy. Ano, vypadá to krásně, a ano, neznalý uživatel v tom bude zpočátku bloudit. S ohledem na to, že cílová skupina se bude v největší míře rekrutovat z majitelů "hloupých" mobilů a nokiáckých symbianů, je systém docela odvážně netradiční.

Velké nadpisy kapitol se většinou nevejdou na jeden displej, což na jednu stranu může uživatele nalákat na posun obrazovky žádoucím směrem, na druhou jsou popisy extrémně roztříštěné (tolik velikostí fontů se jen tak nevidí) a často se pak na displej vejde jen málo tlačítek. Systém si vyloženě libuje v posouvání sem a tam, nahoru/dolu a do stran. Horizontálně to jde většinou dokolečka, vertikálně ne. Hlavní panel je omezen na jednu vertikální nudli se dvěma řadami dlaždic, které mohou být aktivní (widgety).

Kdo je zvyklý na rozpoznávání jednotlivých aplikací podle barvy ikony či jejich rozložení na jednom z hlavních panelů, bude ve Windows Phone zmaten jak lesní včela. Celý systém je totiž barevně velmi konzistentní a s vertikálním řazením aplikací a funkcí v menu nelze nic udělat. Pokud si budete pamatovat jméno aplikace, pomůže vyhledávání. Lupička se objeví přímo v menu, aby tak konkurovala stejné funkci pravého senzorového tlačítka.

Výdrž baterie Stejně jako u ostatních smartphonů je výdrž baterie závislá na míře používání datových přenosů a to především synchronizace pošty. V ostrém provozu telefon vydrží zhruba den až den a půl. Při vypnuté push synchronizaci pošty a střídmém zacházení vydrží telefon na příjmu i tři dny. Indikátor baterie je k ničemu, po jednom z updatů zobrazuje jen otazník.

A když jsme u senzorové klávesy pro vyhledávání, pojďme se na samotné vyhledávání podívat blíž. Nokia si u Microsoftu prosadila, že na našem trhu bude telefon primárně vyhledávat na Seznamu. Pokud začínáte prskat, že to není nic extra, vězte, že původní vyhledávač Bing je v našich končinách použitelný jako deset let staré Zlaté stránky. Navíc se v jeho případě po spuštění otevře malinké okno s celou klasickou webovou stránkou bing.com. Do řádku pro zadání dotazu se dá trefit leda tak párátkem.

A ještě jedna kritická poznámka k tlačítku Lupa. Jeden by čekal, že když bude potřebovat vyhledávat třeba ve zprávách, klikne na lupu a hledá. Tak jak to dělá třeba Android. Chyba lávky, tahle lupa vás vždy pošle na internetové vyhledávání, v horším případě na uvedený Bing.

Telefonování, zprávy a kancelář

Podobně jako konkurence si Microsoft dává záležet na propojení telefonního seznamu se sociálními sítěmi. Kontakty se ukrývají pod položkou Lidé, kde se při startu objeví nejdřív feed novinek ze sociálních sítí a až na druhé obrazovce (vpravo) samotný seznam. Po vyhledávání v seznamu se ale dál na první pozici zobrazí už právě seznam.

Z výše uvedeného logicky plyne, že v seznamu jsou jak běžné kontakty, tak informace ze sociálních sítí včetně fotek. U jednotlivého kontaktu se pak zobrazují i přehledy textové komunikace včetně emailů. Propojení kontaktů s životem na virtuální síti je maximální. Ve své podstatě tím Microsoft nahrnul několik aplikací do jedné, tedy až na Google Plus, s touto sítí si zatím Windows Phone nerozumí.

Majitelé starších Nokií respektive i aktuálních modelů se Symbianem musí u Lumie oželet vyzváněcí profily, a pokud si nevyberou z nabídky vyzváněcích tónů v přístroji, budou muset projít poněkud krkolomným procesem. Vybranou písničku je totiž nutné protáhnout na počítači softwarem Zune, navíc nesmí mít víc než 40 sekund. Kdo tohle vymýšlel...

U textové komunikace systém sdílí chaty a SMS, záleží, co telefonu povolíte. Konverzace má podobu chatu s bublinkami, což je dnes standardní způsob. Při použití na výšku nemáme ke klávesnici výhrady, přestože jsou tlačítka miniaturní, je klávesnice velmi přesná. Při překlopení mobilu na šířku se tlačítka zvětší, ale prostor není zdaleka využit optimálně. Klávesnice se totiž neroztáhne po celé šířce displeje. V současné chvíli není k dispozici "tahací" klávesnice SWYPE, ale to se snad brzy podaří odstranit.

U e-mailů telefon zvládá účty od Googlu, samozřejmě od Hotmailu a z Exchange, což je většinou pracovní pošta. Lze nastavit i jeden z tuzemských freemailů. Jen jeden proto, že telefon umí jediný účet s IMAP 4 protokolem, další nedovolí vytvořit. Výhodou je, že přehled e-mailových zpráv je vidět i u každého kontaktu v seznamu. Naopak zdvižený prst si telefon zaslouží za nemožnost odeslat z e-mailového klienta jako přílohu nic jiného než fotografii. Pokud chcete odeslat třeba dokumenty, musíte si najít a zvolit sdílení.

Kalendář začneme pochvalou, standardní dlaždice na hlavní stránce ukazuje aktuální události. Samotný kalendář má hezky udělaný denní náhled, u měsíčního bohužel zůstává polovina displeje nevyužitá. Zapsané poznámky jsou tudíž zobrazeny vlastně jen shlukem teček, které bez lupy nikdo nepřečte. Jediným úkolem je tak upozornění, že se ten den něco děje. Ovšem kdyby to bylo naznačeno grafickým prvkem, výsledek bude stejný a bude to přehlednější.

Vcelku logicky Microsoft boduje s propracovaným kancelářským balíkem Office. V nabídce jsou poznámky, texty, tabulky a prezentace. Vytvořené dokumenty se automaticky synchronizují s úložištěm Skydrive, takže jsou pak snadno dostupné i z počítače. V tomto směru má systém Windows Phone navrch a zaslouží si pochvalu.

Internet

Další kapitolu můžeme začít internetem. V telefonu je předinstalovaný prohlížeč Explorer, který si velmi dobře poradí s "počítačovým" zobrazením webů. Výhodou je, že zobrazení můžete dát v nastavení přednost. Jinak bude prohlížeč ukazovat stránky v mobilním formátu, pokud tedy konkrétní stránka mobilní verzi má. Jediné, co Exploreru nejde, je zobrazování flashových objektů. S těmi si nerozumí, což bude vadit právě při počítačovém zobrazení stránek. Naopak již má zabudovanou podporu HTML 5.

Rychlost načítání stránek je díky hardwarovému urychlení velmi dobrá, a to jak u mobilních, tak i počítačových verzí. Limitem je jen rychlost připojení k internetu. A to může být v rozhrkaných sítích českých operátorů problematické. Když ale budete mít štěstí nebo pojedete přes wi-fi, bude vše v nejlepším pořádku. Nokia podporuje datové přenosy HSDPA do rychlosti 14,4 Mbps u stahování a HSUPA pro nahrávání do rychlosti 5,76 Mbps. To jsou stejné parametry jako u iPhonu 4S, Samsung Galaxy S II dokáže stahovat ještě rychleji, až do rychlosti 21 Mbps. Ale to v českých sítích není podstatná výhoda pro Samsung, respektive nevýhoda pro Nokii a iPhone. U wi-fi umí celá trojice standard n. Tethering neboli sdílení připojení zatím telefon neumí.

Zajímavostí prohlížeče je adresní řádek ve spodní části displeje, což není vůbec špatné řešení. Součástí řádku je i vysouvací lišta s funkcemi prohlížeče. Vybranou stránku si můžete uložit jako dlaždici na hlavní stránku, případně předvolit otvírání odkazů do nové stránky nebo záložky.

Multimedia

Milovníci hudby a videí v mobilu se musí smířit s další velkou inspirací u Applu. Bez softwaru Zune do telefonu nedostanete ani ň. Nejde to přes Bluetooth, nejde to ani přímo z internetu, jen přes počítač a synchronizační software. Jak již bylo uvedeno, telefon nepodporuje Mass Storage a ani nemá slot na paměťovou kartu.

Multimédia telefon sdílí v jedné položce. Umí zde zobrazit i historii přehrávání, což je docela praktická funkce. Vedle vestavěných přehrávačů lze samozřejmě použít i další ve formě aplikací, které se objeví ve stejné položce. Ale třeba u hudebního je to zbytečné, vestavěný přehrávač je sice svým vzhledem minimalistický, ale rozhodně použitelný. Kritiku zaslouží jen nepohyblivá časová osa, přetáčet se musí přes tlačítka. Ostatně i zde je plno zbytečně volného místa a nesmyslně titěrných popisků.

Velmi jednoduché rádio umí uložit stanice do paměti, ale jen hezky po jedné, automatické naladění všech neumí. A tradičně rádio nehraje bez sluchátek, která slouží jako anténa.

Reprodukovaný zvuk z vestavěného reproduktoru je maximálně průměrný, do sluchátek ale hraje Lumia pěkně. Ovšem nesmí to být ta přibalená, která mají hodnotu tak 200 korun. A ani nedoporučujeme sluchátka Monster, která Nokia prodává jako příslušenství. Za šílenou cenu hrají mizerně. Ale k těmto sluchátkům více ve vlastní recenzi, kterou připravujeme.

Zajímavou hudební specialitou Nokie může být služba Mix Radio. Jenže zatím je služba dostupná pouze uživatelům v zahraničí. Jde to obejít tím, že i svůj telefon při prvotním nastavení "umístíte" do některé ze zemí, kde služba funguje (například Velká Británie). Jenže tomuto "lhaní" musí být přizpůsobený i váš Live ID účet a běžní uživatelé tím přijdou třeba o řadu specificky českých aplikací v Marketplace. Navíc používání Mix Radio pak bude diskutabilní z hlediska legálnosti. Každopádně, služba nabízí přístup k zajímavé hudební databázi a uživatel si může vybírat z jemu sympatických hudebních žánrů a přehrávat si streamovanou hudbu. Na cesty lze stáhnout hudbu i do zásoby.

Trochu jako pánové Jekyll a Hyde jsou fotoaparát a videokamera spřažená s videopřehrávačem. Fotoaparát je výborný, boduje mechanickou spouští na boku, produkuje nadprůměrné fotografie v maximálně osmimegapixelovém rozlišení. Fotky jsou ostré, podání barev je bezproblémové, šum minimální. Vše samozřejmě s ohledem na to, že mluvíme o fotoaparátu v mobilu. Standardní jsou i možnosti nastavení, drobná výhrada směřuje jen k zoomování, pro které nelze použít mechanická tlačítka regulace hlasitosti na boku, ale jen virtuální tlačítka na displeji. Za šera či tmy pomůže diodový blesk s dvojicí diod. Jeho záblesk je poměrně intenzivní a fotkám pomůže. Ale jako v drtivé většině případů od něj nemůžeme čekat zázraky.

Fotografie pořízené telefonem

Fotky lze sdílet přes MMS, Outlook, cloudové úložiště Skydrive anebo je poslat na profil na sociální sítě. Pokud vám v přehledu chybí možnost odeslání přes Bluetooth, tak to opravdu telefon neumí. O odeslání přes wi-fi pak nemá cenu ani uvažovat. V případě ukládání snímků na cloudové úložiště se ale fotky oříznou na prapodivnou velikost 717 x 413 pixelů.

Videokamera sice produkuje videa v obstojné kvalitě, ale jen v rozlišení 720p při třiceti snímcích za sekundu. Konkurence umí při stejné snímkové frekvenci rozlišení 1080p. Zásadnějším problémem je však neschopnost přehrávače přehrát formát videa DivX respektive Xvid, maximální rozlišení videa (v podporovaných mobilních formátech 3GP či MP4) je opět 720p.

Nokia se na premiéru novinek s operačním systémem Windows Phone dobře připravila. Všude jsou samé dlaždice... Na snímku je obchod Nokie na pražském Smíchově v den zahájení prodeje Lumií. Fotografie byla pořízena Lumií 800.

Volné chvíle ukrátí i nabídka her z portálu Xbox Live. Oproti konkurenci je zde možnost vytvoření vlastního avataru, s kterým se do hraní budete pouštět. Nabídka her je slušná, ty zajímavější jsou placené, a to v mnohem větší míře než například na platformě Android. Zdarma si nezahrajete ovocného ninju ani rozlobené ptáky. U některých her jsou ale na platformě Windows Phone o chlup nižší ceny. Samotné hraní je bez problémů, telefon si poradí i s náročnější grafikou bez problémů.

Navigace a mapy

Nokia dlouho drtila konkurenci svou akvizicí navigační firmy Navteq. Leckdo si v posledních letech kupoval symbianové Nokie právě především kvůli mapám a navigaci. Oboje dostala do vínku i Lumia 800, tentokrát ale jako oddělené aplikace. Mapy je nutné do přístroje stáhnout z obchodu (bezplatně), navigace Nokia autem je předinstalovaná. V přístroji jsou předinstalované mapy Microsoftu, u kterých ale lze jen přepínat mezi mapovým a satelitním zobrazením. Nic jiného neumí.

Oddělení aplikací Nokia Mapy a Nokia autem je velmi výrazné. Jde například tak daleko, že zatímco do Nokia autem si uživatel může stáhnout off-line mapy a lze tak například i na cestách napříč Evropou používat klasickou turn-by-turn hlasovou navigaci, Nokia Mapy si tvrdošíjně stahují mapové podklady ze sítě a pokud není k dispozici datové připojení, je aplikace ztracena. To samozřejmě výrazně snižuje využitelnost Nokia Map jako cestovatelské aplikace.

Balíčky map do Nokia autem se stahují přímo v aplikaci v jednoduchém správci, podobné je to pro navigační hlasy. Správa je jednodušší a přehlednější než pomocí speciálního softwaru u některých starších symbianových nokií. Na druhou stranu navigační aplikace je dost oškubaná o funkce. Nedovolí uživateli zadat například body po cestě, nelze vybírat z několika možných tras a ani nejde zapnout preference různých tras nebo například podmínku vyhýbání se dálnicím.

Klasické Nokia Mapy umí prakticky vše, na co je uživatel zvyklý včetně vyhledávání bodů zájmů v okolí a vyhledání trasy buď pro pěší nebo pro automobilovou navigaci. Jenže Nokia Mapy prostě ve Windows Phone neumí klasickou turn-by-turn navigaci a lze je tak prohlásit pouze za alternativu ke Google Maps na konkurenčních přístrojích. Nokia tak změnila velkou konkurenční výhodu v naprostý uživatelský zmatek.

Povedený mobil se spoustou nedodělků

Nokia Lumia 800 rozhodně není špatný mobil a má hodně předností. Výčet nedostatků je ale také dlouhý, přestože větší část jich padá na vrub operačního systému Windows Phone. Na druhou stranu si Nokia systém od Microsoftu vybrala sama, a tak je za jeho nedostatky zodpovědná, i když je nám jasné, že s tím asi mnoho nenadělá.

Některé nedostatky se asi jen tak neodstraní, jsou vlastností systému. Jiné jdou na vrub ještě nevyzrálému systému a jistě se je podaří doladit. Lumia 800 je spíš funkční laboratoř než vyladěný výrobek. Možná se mnohé problémy podaří vyřešit plánovanými letošními updaty, ale zásadní změny přijdou až s příští generací systému na podzim. A to už asi nebude Lumii 800 zajímat.

Zatím se telefon s podobně drahou konkurencí měřit nemůže. iPhone 4 (4S), Samsung Galaxy S II nebo HTC Sensation mají mnohem odladěnější systém. Některá příští Lumia ale může být nástupcům uvedených mobilů velmi ostrým soupeřem. Samotný hardware telefonu je souměřitelný s konkurencí ale už teď. V porovnání vlastního rybníku, tedy mobilů s Windows Phone je Lumia asi nejlepší, respektive nastejno s obřím HTC Titan.

Pokud vás v recenzi uvedené nedostatky netrápí nebo nad nim dokážete mávnout rukou, můžete se do Lumie 800 směle pustit. Cena lehce přes 12 000 korun je akceptovatelná a hlavně je nižší než u iPhonu nebo Galaxy S II. HTC Titan se stejným operačním systémem pak stojí stejně jako Lumia 800.

Konkurence

Apple iPhone 4S 16GB Apple iPhone 4S vypadá stejně jako model iPhone 4, má ale nový dvoujádrový procesor A5 z tabletu iPad 2, dvoujádrový grafický čip a špičkový Retina displej. Procesor je dvakrát rychlejší, grafický čip dokonce sedmkrát výkonnější než u iPhonu 4. Cena: 14 490 Kč

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 13 990 Kč