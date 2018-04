Nokia uměla výborné mobily. Lumia 735 je jeden z posledních

Mezi špičkovými a cenově dostupnými Windows Phone telefony byl vždy velmi malý praktický rozdíl a modely Lumia 735 a 730 jsou toho dalším výrazným důkazem. Jsou to totiž skvělé smartphony s celou řadou praktických funkcí. Cenově sice nekonkurují agresivní nastupující čínské generaci modelů, mezi zavedenými značkami však určitě zaujmou. Kdo bez jakýchkoli reálných zkušeností zatracuje Windows Phone, by si měl Lumii 735 vyzkoušet.

Design možná trochu překvapivě vychází ještě z původní lumia školy s polykarbonátovým tělem po vzoru původní Lumie 800. Uvnitř je však moderní smartphone střední třídy, který překvapí především skvělým displejem, výborným fotoaparátem s širokými možnostmi uživatelských módů a přímočarým ovládáním.

Lumia 735 s podporou LTE stojí 7 190 korun, dvousimkové provedení Lumia 730 podporu LTE nemá a vyjde na 6 490 korun. To je sice více, než kolik stojí třeba atraktivní Xiaomi Redmi 1s nebo nová generace Motoroly Moto G, na druhou stranu Nokia přece jen dovede nabídnout za dané peníze i něco navíc. A třeba v porovnání se značkovou konkurencí může být velkým lákadlem. LG teď přichází na trh s rovněž výborným modelem G3s za zhruba sedm tisíc korun, Samsung může nabídnout levnější, ale přece jen už trochu dýchavičný Galaxy S III Neo.

Vzhled a konstrukce: veselé barvy a háv ze staré školy

Vzhled modelů Lumia 735 a 730 může být pro někoho překvapením. Novinky totiž vypadají jako ze staré školy. Design s oblými boky, rovnou horní a spodní plochou a polykarbonátovým tělem z jednoho kusu jako by z oka vypadl původní Lumii 800, která vzhled přebrala od MeeGo modelu N9. Základní tvary jsou sice shodné, ovšem Lumia 735 je nejštíhlejším modelem s touto interpretací designu.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní vzhled

parádní displej

povedený fotoaparát

podpora LTE nebo dvou SIM

plynulý systém

bezdrátové dobíjení

Proč nekoupit? nutnost zvyknout si na chování virtuálních tlačítek Kdy? V prodeji Za kolik? 6 490 Kč (Lumia 730 DualSIM), 7 190 Kč (Lumia 735 LTE)

Telefon je k dispozici ve čtyřech barevných variantách. Bílá a černá jsou konzervativnější, ovšem Nokia zvolila také výrazné barvy, tentokrát oranžová a zelená. My jsme testovali oranžové provedení, které nejde přehlédnout. Tělo telefonu je ve všech případech z lesklého materiálu a bývají na něm vidět šmouhy a mastnota, není to ovšem nijak zásadně problematická záležitost. Jsou telefony, které se opticky upatlávají výrazně více.

Ti, kdo mají lumii v klasickém oblém polykarbonátovém designu, také vědí, že u jejich modelů se nedá kryt sejmout a nedá se měnit baterie. Jenže když se vydáte zkoumat tělo Lumie 735, nikde tu nenaleznete šuplíček na SIM nebo microSD kartu. To je jasná známka toho, že je telefon rozebíratelný.

Z krytu jde tělo přístroje s displejem vyloupnout, ovšem je to docela složitá operace. Výhodou tohoto řešení je, že telefon je zdánlivě vyroben z jednoho kusu a mechanicky se tak opravdu chová. Že jde kryt sejmout z konstrukčního hlediska nic nenaznačuje. Nevýhodou je pak fakt, že vložení SIM nebo paměťové karty je komplikovanou operací, při které mohou přijít k úhoně vaše nehty. Se slotem na SIM se pojí ještě jedna zvláštnost – Lumia 735 používá nanoSIM.

Lumia 735 se díky oblým bokům a relativně tenkému provedení drží velmi dobře v ruce. Ačkoli se výrobce nesnaží o co největší využití čelní plochy displejem, není na tom lumia úplně nejhůř. Rozměry smartphonu jsou 134,7 × 68,5 × 8,9 mm, hmotnost je 134 gramů.

Displej a ovládání: zářivý AMOLED

Lumia 735 i dvousimková verze 730 dostaly 4,7palcový displej s HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů). Jde o panel typu AMOLED, který se chlubí zářivým barevným podáním a opravdu věrnou interpretací černé barvy. Pokud je černá na displeji, jen těžko se odhadují hranice mezi panelem a černým rámečkem okolo.

Displej je opravdu skvělý a jasně ukazuje, že důležitější než extrémní rozlišení je kombinace všech ostatních prvků. Kromě vynikajícího barevného podání (pro koho je příliš živé, může si barvy v nastavení trochu ztlumit) displej vyniká i skvělou čitelností na přímém slunci, jednou z nejlepších na trhu. Když se k tomu přidají vynikající pozorovací úhly a možnost ovládání v rukavicích, máme tu jeden z nejlepších displejů ve střední třídě vůbec. A závidět majitelům Lumie 730 nebo 735 možná mohou i majitelé dražších smartphonů, třeba i stájové kolegyně Lumie 830.

Displej Lumie 735 se nám líbí o trochu více než u typu 830, na druhou stranu má tento panel i drobné nevýhody. Třeba tu chybí funkce Glance Screen, která by i na zhasnutém displeji zobrazovala notifikace nebo aktuální čas, třeba po mávnutí rukou nad displejem. Nechybí tu ovšem možnost probudit telefon poklepáním na displej.

Co se systému týče, je Lumia 735 vybavena nejnovější verzí Windows Phone 8.1 Update 1 s aktualizací Lumia Denim. Tato verze systému přináší novinky v podobě možnosti skládat dlaždice do složek nebo schopnosti vytvořit koutek s aplikacemi. Je to vlastně specifická domovská obrazovka, na které jsou dostupné jen vybrané aplikace, které si sem uživatel umístí. Trochu nedomyšlené je, že koutek s aplikacemi se musí spustit ručně, takže tato funkce je spíš pro ty, kdo chtějí telefon občas někomu půjčit a přitom nechtějí, aby byl dostupný jejich osobní obsah.

U Lumie 735 jsme se také poprvé setkali s dalším novým specifikem nových Windows Phone. Tím je virtuální navigační lišta, která se může na pokyn uživatele schovat. Virtuální tlačítka jsou novinkou WP 8.1, kterou jsme už popisovali třeba u levné Lumie 530, jenže tam má displej na výšku 54 pixelů navíc, takže se lišta schovávat nemusí.

U typů 730 a 735 je rozlišení displeje standardní HD a v aplikacích, které jsou přizpůsobeny běžnému poměru stran, pak může lišta občas překážet. Proto je v jejím levém rohu tlačítko pro uschování, zpět ji uživatel vyvolá tahem zpod displeje vzhůru. Mimochodem, pod displejem je místa dost, výrobce sem mohl klidně umístit senzorová tlačítka. Schovávání lišty není sice tak intuitivní jako u Androidu (tam v aplikacích, kde překáží, zajede automaticky), ale je to funkční řešení.

Jinak je veškeré chování systému zcela standardní. Windows Phone jsou tedy přehledný a rychlý systém s konzistentními reakcemi na uživatelské pokyny. Nikdy se nám nestalo, že by se telefon zadrhával. Používat Lumii 735 je velmi příjemné.

Baterie: běžně dva dny

Systém Windows Phone je známý dobrým power-managementem i nižšími nároky na výkon procesoru. Lumia 735 má standardní čtyřjádro Qualcomm Snapdragon 400 s taktem jader 1,2 GHz, 1 GB RAM a další běžnou výbavu. Baterie je výměnná a má kapacitu 2 200 mAh. To je v současnosti docela průměrná hodnota a i praktická výdrž je dnes docela klasická.

Mnoho smartphonů dnes bez problémů vydrží dva dny ostřejšího provozu a Lumia 735 patří mezi ně. Zcela určitě je však telefonem, u kterého jsou ony dva dny výdrže jistější než u mnohých jiných přístrojů v dané třídě. Vybití za den chce už opravdu hodně extrémní používání. Naopak pokud se uživatel trochu uskromní, nebude potíž nabíjet až po třech dnech provozu.

Do střední třídy také Lumia 730 a 735 přinášejí bezdrátové dobíjení, ale jako obvykle je nutné si bezdrátovou nabíječku koupit zvlášť.

Běžné funkce: prostá klasika

Lumia 735 se vyznačuje podporou LTE, za což si nechá výrobce připlatit. Typ 730 je levnější a má podporu dvou SIM. Prodává se pouze na volném trhu, zatímco model 735 může zamířit i do nabídky mobilních operátorů. My jsme testovali jednosimkové provedení s LTE, které je stále jedním z mála takto vybavených přístrojů ve střední třídě. Tady LTE stále není samozřejmostí, a tak lze chápat i příplatek za tento model.

Ovládání dvou SIM u levnějšího modelu bude shodné s jinými dvousimkovými Windows Phone přístroji. Je tedy intuitivní a umožňuje každou SIM ovládat i přes samostatné sady dlaždic, nebo lze naopak dlaždice sloučit do jedné. I u aktualizace Denim nadále přetrvávají nedostatky jako třeba nemožnost psát v češtině na klávesnici tahy. Zbývá jen blacklist telefonních čísel, který je jedinou funkcí, která do naší mateřštiny zatím z novinek v mobilních Windows přešla. Ostatní záležitosti, které souvisí především s hlasovou asistentkou Cortana, zatím prostě nefungují.

Datová výbava je tu takřka kompletní. Telefon dostal 8 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit microSD kartami s kapacitou až 128 GB. Nechybí podpora Bluetooth 4.0 nebo NFC. Softwarová výbava je opět standardní a vlastně shodná s ostatními nokiemi s Windows. Připomeneme tedy třeba mapy s možností používání off-line včetně hlasové navigace v našem regionu zdarma.

Windows Phone 8.1 s aktualizací Lumia Denim pak přináší ještě různé nové funkce, které usnadní využití telefonu ve firemním prostředí. Vzhledem k ceně a zaměření přístroje se může Lumia 735 stát oblíbeným služebním telefonem.

Zábava: selfie premiéra

Už dlouho před uvedením dvojice modelů Lumia střední třídy se o nich hovořilo jako o selfie telefonech. Na pořizování autoportrétů kladou typy 730 a 735 opravdu u Windows Phone dosud nevídaný důraz. Čelní fotoaparát totiž dostal rozlišení 5 megapixelů a má velmi široký úhel záběru. Navíc je tu zcela nová aplikace Lumia Selfie, která pro pořizování těchto snímků slouží. Její zajímavostí je, že uživatele na počátku neotravuje s různými nastaveními, selfie prostě pořídíte tak, jak vidíte situaci na obrazovce. Jednou z mála možností nastavení je časovač spouště.

Veškerá editace selfie tak probíhá až po pořízení snímků. Teprve tady lze aplikovat různé filtry (třeba listováním do stran) nebo uskutečnit úpravy jako například vylepšení očí, jejich zvětšení, je tu možnost zeštíhlit tvář, zjemnit pleť, zvýraznit úsměv nebo vybělit a zvýraznit zuby. Aplikace slouží i pro pořizování selfie hlavním fotoaparátem, tady vás telefon zvukem navede tak, aby byla vaše tvář v záběru. Milovníci autoportrétů si tedy u Lumie 735 přijdou na své.

Hlavní fotoaparát dostal trochu netypické rozlišení 6,7 megapixelů, opět ovšem funguje s klasickou aplikací Lumia Camera, která umožňuje kompletní ruční nastavování parametrů focení. Jsou tu i aplikace pro následnou práci s obrázky nebo aplikace Lumia Panorama. Fotoaparát má na první pohled možná trochu nízké rozlišení, ale ve střední třídě nikde nenajdeme žádného rekordmana.

Více než oněch 6,7 megapixelu je důležité, že fotoaparát se dobře ovládá a pořizuje solidní obrázky za všemožných podmínek. Samozřejmě tu pomáhá automatické ostření a přisvětlovací dioda. Snímky jsou docela solidní, byť možná trochu bledé, ale na poměry dané třídy patří k opravdu velmi povedeným.

Jednou z novinek je možnost pořizovat zároveň se snímkem i krátký videoklip, který pak oživí fotogalerii. Funguje to i u snímků s bleskem, kde pak v galerii hezky vynikne okamžik focení. Kromě trochu bledších snímků ve ztížených světelných podmínkách mívá fotoaparát také trochu potíže s pořízením ostrých snímků v horším světle. Tady ovšem spolehlivě pomůže blesk, který má velmi citlivé řízení.

Celkově jsou schopnosti fotoaparátu nových lumií na danou třídu silně nadprůměrné a vyzdvihují je ještě možnosti nainstalovat si další fotografické miniaplikace, které umožní ještě kreativnější práci. Ve střední třídě žádný jiný smartphone takové možnosti nenabízí, a Lumia 735 je tak králem fotomobilů v této cenové kategorii.

Shrnutí: hvězda střední třídy

Nokia Lumia 735 je výtečný smartphone střední třídy, který patří k tomu nejlepšímu ve střední třídě. Není sice nejlevnější, najdeme tu spoustu cenově dostupnějších modelů, ovšem Lumia 735 je velmi vyvážená a nabízí spoustu věcí, které soupeři nemají. V podstatě se příliš neliší od špičkových Windows Phone telefonů a ústupků je tu naprosté minimum. Na danou třídu má parádní sestavu fotoaparátů s opravdu širokými kreativními možnostmi. Bezdrátové dobíjení nebo opravdu špičkový displej se skvělou čitelností na přímém slunci a možností ovládání v rukavicích jsou dalšími přednostmi. A pak je tu možnost vybrat si dvousimkový typ 730, nebo variantu s jednou SIM a podporou LTE. Ani to není v této třídě obvyklé.

Dvojice cenově dostupných lumií vyjde na 6 490 a 7 190 korun. Třeba nové LG G3s s podobnou výbavou (také má LTE) a trochu větším (pětipalcovým) displejem vyjde na 7 490 korun a je to podle nás asi nejvážnější soupeř. Třeba nová generace Motoroly Moto G s podobným hardwarem se dá za našimi hranicemi sehnat zhruba za 5 500 korun, postrádá ovšem podporu LTE a nabídka funkcí není v důsledku tak široká jako u lumie.

To platí i o řadě dalších potenciálních soupeřů. Ti jsou levnější, ale Lumia je v detailech převyšuje. Třeba skvělé Xiaomi Redmi 1s vyjde na zhruba pět tisíc korun, Sencor Element P500 dokonce jen na 4 500. Opět zaostávají v možnostech a kvalitě foťáku, kvalitě displeje i dalších funkčních detailech. Na druhou stranu všichni jmenovaní soupeři sází na operační systém Android, který je pro řadu uživatelů stále atraktivnější volbou než Windows Phone. Lumia 735 ovšem jasně dokazuje, že předsudky vůči mobilním Windows jsou mnohdy zbytečné.