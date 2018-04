Nokia Lumia 710: barevné kryty a navigace v ceně. Recenze

Microsoft a Nokia, Nokia a Windows Phone. Sňatek z rozumu po krátké známosti. Finové tak již napříč většinou světových trhů nabízejí své první přístroje s operačním systémem Microsoftu.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní konstrukce

offline navigace v ceně

příznivá cena Proč nekoupit? jen 8 GB vnitřní paměť (reálně 5 GB)

některá omezení systému WP

provoz na microSIM

horší výdrž baterie Kdy? v prodeji Za kolik? 7 200 Kč

Zatím jsou dva a další dva se na trh chystají. Rodové označení zní Lumia a jejich úkol není právě snadný. Mají se totiž postavit téměř shodně vybaveným přístrojům ze stáje Samsungu, HTC, Sony a i iPhonu. Pro Nokii přitom jde o souboj ne velmi, ale přímo životně důležitý. Případný neúspěch by v tomto segmentu totiž mohl znamenat konec chytrých mobilů této značky

Na nejčernější scénáře to ale snad zatím nevypadá, lumie se podle vyjádření špiček firmy prodávají podle plánu, v domovském Finsku jdou pak doslova na dračku. Lépe si zatím vede dražší osmistovka, pokud ale nechcete v novém telefonu s windows utopit částku převyšující deset tisíc korun a rádi byste nokii, s levnější 710 nešlápnete vedle.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Windows Phone sází na sjednocenost platformy, jím vybavené telefony se tak mírně liší leda bonusovými aplikacemi, velikostí displeje a konstrukční zpracováním.

Pokud dostanete do ruky obě lumie, pak je na první omak (i se zavázanýma očima) jasné, který kvádřík představuje špičku a který je tím cenově dostupnějším telefonem. Jednolité polykarbonátové tělo osmistovky totiž budí opravdu výborný nejen první dojem. Ani levnější 710 se však za své šasí stydět nemusí, byť jej tvoří obyčejné plasty.

Výjimkou je čelní strana s odolným sklem Gorilla, ze kterého v horní části vystupuje telefonní reproduktor a prosvítá světelný senzor. Pod displejem je vystouplý pruh s trojicí mechanických tlačítek v povinné sestavě zpět, domů, hledat.

Čelní plochu se zkosenými a mírně zaoblenými hranami obtéká rámeček z kvalitního plastu, který jen nepatrně vystupuje nad plochu skla. Na horní hraně je umístěna dvojice konektorů (microUSB, 3.5 mm jack) a také hlavní tlačítko k úplnému vypnutí/zapnutí nebo jen probuzení přístroje.

Další dva povinné prvky a sice regulátor hlasitosti a spoušť fotoaparátu už ale na levém boku vystupují z plochy zadního odnímatelného krytu, který je v případě recenzovaného kousku v barvě purpury. Levnější Lumia je totiž k mání hned v několikerém provedení a kromě recenzované růžové, můžete natrefit na modré, černé, bílé nebo žluté provedení. Barvě krytu je v základu přizpůsobena barva dlaždic, kterou lze samozřejmě v nastavení velmi hbitě proměnit za jinou.

Ze zadní plochy za asistence diody kouká stříbrně orámovaný objektiv fotoaparátu spolu s nápisem 5MP. Níže je logo výrobce a ve spodní části pak výdech systémového reproduktoru. Na levém boku je malý výřez, pomocí něhož lze kryt snadnou sejmout. Odhalí se tak akumulátor a pod ním pak slot na microSIM.

Díky bočním zaoblení zad telefon perfektně padne do dlaně, příjemné rozměry pak zajišťují pohodlné ovládání. Lícování dílů krytu je příkladné, konstrukce ani při prohmatání nevydává žádné zvukové projevy nedokonalosti. K dílenskému zpracování tak nemáme výhrady, ačkoli telefon nepůsobí tak bytelně jako dosti dražší osmistovka.

Výkon a výdrž

Hnacím motorem telefonu je stejná čipová sada, která pohání všechny ostatní WP telefony druhé generace (Omnia W, HTC Radar a Titan). Základem je tedy 1,4 GHz procesor Qualcomm, 512 MB operační paměti a grafická jednotka Adreno 205.

Větší hardwarovou diference již brzy povolí aktualizace Tango, která poběží i na slabších čipsetech s menší porcí paměti, naopak očekávaný velký update Apollo přinese mj. i podporu dvoujádrových procesorů.



V každém případě je chod Lumie 710 rychlý, na žádné zpomalení jsme během testování nenarazili a Microsoft si tak za příkladnou optimalizaci systému zasluhuje pochvalu. To se ale týká každého telefonu s tímto systémem. Ač je hardware v porovnání s nejlepšími androidy či iPhonem o generaci slabší, plynulost chodu je přinejmenším stejná.

Horší je to s výdrží, dodávaný akumulátor kapacity 1 300 mAh při aktivní synchronizaci emailové stránky, občasném prohlížení webových stránek a několika hovorům leckdy nevydržel ani do večera a na schůzku s elektrickou zásuvkou a nabíječkou Lumia putovala už během odpoledne. Proto je lepší telefon dobíjet při každé příležitosti, ať už v kanceláři nebo při jízdě autem.

Nokia Lumia 710 (technická specifikace): Rozměry [mm] 62,4 × 119 × 12,5 Hmotnost [g] 126 Platforma Windows Phone 7.5 Mango Čipová sada, CPU, GPU Qualcomm Snapdragon MSM8255T, 1,4 GHz Scorpion (45 nm), Adreno 205 RAM 512 MGB FlashROM 8 GB (reálně dostupno 5 GB) Sítě Quadband GSM, DualbandUMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie LCD TFT Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 3,7" (94 mm) / 480 × 800 bodů (WVGA), 252 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth 2.0 s podporou, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 720p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát ne FM rádio ano, s RDS Další přednosti ochranné sklo Gorilla, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 300 mAh

Displej a ovládání

Polykarbonátové tělo není jediným prvkem, bez kterého se levnější Lumia musí obejít. Šetřilo se také na displeji a proto je namísto AMOLED panelu použit běžnější LCD TFT. Úhlopříčka i rozlišení ale zůstalo neměnné (3,7" při WVGA).

Čitelnost na slunci je přes horší technologii docela dobrá, ovšem jen při nejvyšším jasu, slušný je i rozsah pozorovací úhlů. Ačkoli tak k displeji nemáme příliš výhrady, při přímém srovnání je panel Lumie 800 ve všech ohledech malinko lepší.

Pod displejem je tradiční trio tlačítkem v dnes již netradičním mechanickém provedení. Ačkoli jsme dříve na dnes rozšířená senzorové tlačítka nadávali, zvyk je železná košile a tak toto dřívější provedení dnes vzbuzuje spíše podiv. Na tlačítka si ale velmi rychle zvyknete, je pohodlné, že je nahmatáte palcem a k provedení úkonu je nutno tlačítko skutečně stisknout a ne se jej pouze dotknout.

Jen jejich podsvícení by mohlo být malinko delší (týká se všech WP telefonů).

Dalším ústupkem oproti vybavenějšímu zástupci rodiny Lumia je velikost uživatelské paměti, která papírově činí 8 GB, reálně je na uživatelská data ale k dispozici mnohem méně: asi 5 GB. Pokud si do paměti stáhnete mapové podklady států Střední Evropy, klesne paměťový prostor asi na 4 GB a to už nemusí každému stačit. Hudba nebo videa totiž z volné paměti ukrajují stovky megabytů velmi rychle.

Operační systém aneb známá platforma s několika bonusy

Popisovat v každé recenzi telefonu se systémem Windows Phone dokola uživatelské rozhraní a jeho možnosti není nutné, vše je velmi podrobně popsáno v recenzi Lumie 800, proto jen krátce zrekapitulujeme hlavní výhody a nevýhody systému a poté se zaměříme na bonusy a funkce, které jinde nenajdete.

Hlavní přednosti:

přehledné rozhraní sestávající z dlaždic, možnost jejich libovolného přeskupování, některé dlaždice jsou "živé": mohou tak ukazovat blížící se schůzky, právě zachycené snímky nebo nové statusy či obrázky vašich přátel z podporovaných sociálních sítí

centralizace kontaktních kanálů na jednom místě: kontakty z emailových účtů i sociálních sítí se propojí (buď automaticky nebo dodatečně manuálně) a tak každá karta kontaktu sdružuje veškeré informace pěkně pohromadě, vše je pak vidět v aplikaci Lidé

svižnost: každý doposud uvedený telefon s windows phone je příkladně svižný

ukázková podpora synchronizace se schránkami na MS Exchange serverech

díky ucelené podpoře čtení a editace kancelářských dokumentů MS Office a souvisejících korporátních služeb SharePoint dělá z WP telefonů vhodné nástroje pro firemní klientelu

oficiální katalog Marketplace dnes nabízí přes 75 000 aplikací, výběr už je tedy slušný a ačkoli dva největší konkurenční obchody nabízejí mnohonásobně víc, základní aplikace dnes WP prakticky nechybí

sjednocenost platformy - všechny doposud prodávané telefony běží na aktuální verzi Mango a to včetně modelů, které byly uvedeny na podzim 2010

Hlavní nectnosti:

přizpůsobení telefonu k obrazu svému se zužuje na přeskupování dlaždic a jejich barvy

nelze měnit podobu seznamu aplikací

nepodporuje mass storage: všechna data nutno do telefonu nutno nahrávat přes Zune (obdoba iTunes)

systém nepodporuje paměťové karty, chybí tak možnost rozšířit někdy malou uživatelskou paměť

multitasking není plnohodnotný, na pozadí lze "uspat" jen 5 aplikací, chybí možnost je manuálně ukončovat

příliš jednoduchý přehrávač videí, chybí podpora kontejneru DivX/Xvid (Zune automaticky videa konvertuje do stravitelného formátu)

zatím chybí funkce wi-fi hotspotu (eliminuje příští update, který má přijít během dubna)

přes Bluetooth nelze posílat/přijímat soubory

Internet Explorer 9 nepodporuje Flash ani Silverlight, nešikovná práce se záložkami

tlačítko hledat vždy spouští vyhledávač Bing a nikoli hledání v dané aplikaci (kontakty, email, sms)

Lumia pomůže začít, filtruje aplikace a dovede vás k cíli

Start používání nové Lumie vám usnadní aplikace k přenesení kontaktů, stačí tedy na obou telefonech aktivovat Bluetooth, přístroje spárovat a pak už jen dát Lumii pokyn k transferu telefonního adresáře. Při testování přenos proběhl ukázkově a v Lumii tak obratem byl celý telefonní seznam.

Ke stahování nových aplikací se zde nemusíte spokojit jen s běžným Marketplace, využít můžete i filtrovanou nabídku oblíbených titulů skrze portál Skvělé aplikace. Ten nabízí oblíbené placené i bezplatné tituly a zatřesením telefonu uživateli servíruje další a další z nich. Jde vlastně o alternativu Samsung App na telefonech této značky.

Jednoznačně největším trumfem Nokie je ale její navigace Nokia Autem, která je po nedávné aktualizaci na verzi 2.0 skutečně plnohodnotnou off-line navigací. Mapové podklady celého světa od společnosti NAVTEQ sice šly do telefonu stáhnout hned zpočátku, ovšem na kalkulaci trasy telefon potřeboval aktivní internetové připojení. To již naštěstí není pravda.

Přibyly i některé dodatečné informace, aplikace vám tak konečně řekne jaká vzdálenost zbývá do cíle i předpokládaný čas příjezdu. Možnosti nastavení ale zatím nejsou široké jako u konkurenčních aplikací. Přesto je Nokia Autem velmi dobře použitelná navigace, a v porovnání s jinými windows phone mají zatím nokie v tomto směru velký náskok.

Ačkoli mapy Bing se zatím nemohou s mapami od Google příliš měřit, Nokia Mapy 1.3 jsou jejich velmi zdatným konkurentem. Využijete je především při pěších túrách, zobrazují totiž i body zájmu v okolí a propojit je lze s aplikací TripAdvisor, ucelenou celosvětovou on-line databází hotelů, restaurací a také plánovačem cest. Nabízí se také různé zobrazení mapy (satelitní, veřejná doprava, doprava). Nevýhodou je potřeba datového připojení, které je v kombinaci aktivní GPS mimořádným žroutem baterie.

Opomenout nesmíme ani další aplikaci s finským výrobcem v názvu, a sice Nokia MHD (dříve Doprava). Ačkoli tento titul není v telefonu předinstalovaný, lze jej kdykoli z Marketplace stáhnout. Aplikace má ale zatím jednu dosti podstatnou vadu: je využitelná jen v Praze, ostatní česká města zatím nejsou podporována. V hlavním městě ji tedy využít lze, hledat lze jako tramvajové nebo autobusové spoje, tak i spoje metra. Zatím je ale ve skutečně raném stádiu vývoje.

Multimedia a fotoaparát: téměř beze změny

Hudební přehrávač je stejně jako ostatní aplikace velice jednoduchý, přesto k pohodlnému poslechu hudební diskografie stačí. V Marketplace zatím stejně asi ani není lepší alternativa. Jsou-li k telefonu připojená sluchátka, pak v přehrávači nechybí tlačítko k rychlému spuštění aplikace rádia, kterou charakterizuje opět minimalistický vzhled s přímkou k volbě frekvence, často poslouchaná rádia lze uložit mezi oblíbené a ty pak ze seznamu kdykoli rychle naladit.

Podobně jednoduchý je přehrávač videí, krom zmíněné absence podpory DivX kódování, nepočítejte ani s podporou titulků. Ty je totiž nutné nejprve do filmu integrovat pomocí aplikace třetích stran.

Lumia dostala fotoaparát s pětimegovým snímačem, nechybí dioda pro focení za šera, ovšem kdyby byly dvě jako u lepší Lumie 800 zmohly by toho více. Objektiv se na rozdíl od prémiových fotomobilů Nokia nechlubí jménem německého Carl Zeiss, přesto dokáže za dobrých světelných podmínek pořídit docela pěkné snímky.

Možnosti nastavení expozice jsou následující:

Rozlišení: 5MPix (4:3), 4Mpix (16:9)

Scéna: automat, zadní světlo, pláž, světlo svíčky, makro, krajina, noc, portrét, sníh, sporty, soumrak

Vyvážení bílé: automat, žárovka, zářivka, denní světlo, zamračeno, stín

Expozice: -2 až 2

Expozice: -2 až 2 Blesk: vypnuto/zapnuto, automaticky

ISO: automat, 100, 200, 400, 800

Režim měření: na střed, průměr, střední bod

Efekt: normální, ČB, sépie, negativ, solarizace

Kontrast, saturace: minimální, nízký, normální, vysoký, maximální

Prostředí obslužné aplikace je velmi přívětivé, zachycení snímané scény lze provést dvojitým klepnutím na displej nebo lépe samostatným tlačítkem.

Pořízené snímky:

Rychle lze přepnout na režim videokamery, pro kterou je maximum 720p, což dnes není nijak oslnivá kvalita. Zachycené snímky lze snadno sdílet emailem nebo na Facebooku, nechybí ani možnost data poslat na účet cloudové služby SkyDrive. Do počítače obrázky a videa dostanete leda synchronizací pomocí Zune, podrobný postup najdete v seznamovacím článku.

Závěr a konkurence

Lumia 710 je typický telefon s operačním systémem Windows Phone, který potěší pevnou konstrukcí, vestavěnou off-line navigací a cenou. Nepotěší slotem pro microSIM kartu a tak se nevyhnete návštěvě operátora, který ale úpravu provede zdarma. Ač zatím zmenšený šuplík pro kartu zatím vnímáme jako komplikaci, je zřejmé, že telefonů s takovým slotem bude přibývat a pravděpodobně se dočkáme i další redukce rozměrů.

Není pochyb, že se Nokia s platformou Windows Phone pustila na tenký led, ostatně uspět v zavedené konkurenci telefonů s androidem nebo pro iPhonu není úplně jednoduché.

Jenže se ukazuje, že Lumia 710 má oproti konkurenci co nabídnout a rozhodně se neztratí. Oficiální cena je lehce pod 7 tisíc korun, ovšem na šedém trhu se dá přístroj pořídit už za 4 500 korun. Srovnatelnou Omnii W od Samsungu seženete asi o pětistovku levněji (proti oficiální ceně), ovšem za alternativní plnohodnotnou navigaci zaplatíte přinejmenším tisícikorunu (Navigation Europe), sázka na osvědčený Navigon vás pak vyjde na dvojnásobek. A to už je pro lumie resp. kupující poměrně silný argument.

Některé nedostatky vyřeší příští systémová aktualizace, na který by měly Lumie upozornit někdy během dubna navíc slibuje lepší výdrž baterie a funkci wi-fi hotspotu. Lepší výkony slibuje také vestavěný fotoaparát.

Samsung Omnia W Samsung Omnia W s operačním systémem Windows Phone nabízí dotykový Super AMOLED displej s rozlišením WVGA. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Full HD videa telefon nahrávat neumí, uživatel si musí vystačit s nahráváním HD videa 720p. Cena: 6 590 Kč

HTC Radar Kompaktní HTC Radar je chytrý telefon běžící pod OS Microsoft Windows Phone 7.5 Mango. Telefon zaujme kombinací rychlého a intuitivního operačního systému, kvalitního zpracování a velmi dobré funkční výbavy, která mj. zahrnuje 5 MP fotoaparát nebo GPS navigaci. Cena: 8 000 Kč