Hra na remízu. Recenze Nokia Lumia 625

Nokia Lumia 625 přichází do hodně obtížné situace, kdy na ni ve střední třídě tlačí spousta sesterských modelů a celá armáda zařízení s operačním systémem Android. Ona však nedostala do vínku příliš zázračnou výbavu a cena od uvedení sice již několikrát spadla, což sice výrazně pomohlo, ale stále to není úplně ideální. Lumia 625 tak doufá, že uhraje remízu a s nedávným poklesem ceny doufá v ještě lepší výsledek.

K úspěchu jí rozhodně pomůže kvalitní dílenské zpracování, kdy zadní kryt zasahuje až na čelní stranu k displeji, drží jak přibitý a ani za delší čas nebude nic vrzat. Trochu nepřiměřená je však hmotnost 159 gramů, která atakuje daleko vybavenější model 1020. Překvapil rovněž dvoujádrový procesor taktovaný na 1,2 GHz, který sice nepřinese úžasný výkon ve hrách a náročných programech, ale systém s ním při běžném používání běží jako po másle.

Plusy a mínusy Proč koupit? svižný operační systém

kvalitní konstrukce

solidní výdrž baterie

velký displej Proč nekoupit? nízké rozlišení displeje

podprůměrný fotoaparát

horší poměr ceny a výkonu

vyšší hmotnost

chybějící NFC Kdy? V prodeji Za kolik? 5 199 Kč s DPH

Po funkční stránce však přichází šeď a průměrnost, kdy zamrzí chybějící podpora NFC, spíše horší fotoaparát a nevyměnitelná baterie. Největším mínusem je však displej s úhlopříčkou 4,7 palce, který má rozlišení pouze 480 × 800 pixelů a jednotlivé body rozhodně rozeznáte. Premiéra zatím největšího displeje v rámci přístrojů od Nokie se tedy příliš nevydařila.

Vzhled a konstrukce: černá dominuje

Po stránce vzhledu Lumia 625 příliš parády neudělá a to zejména v černé verzi, kterou jsme měli k dispozici. Marně byste hledali nějaký unikátní prvek, který by ji odlišil od zástupu podobných dotykových zařízení. Chválíme však dílenské zpracování, kdy i přes možnost odejmout zadní kryt, vše příkladně drží na svém místě. Na boku se pak ukáže slot pro microSD a SIM kartu. Baterie je však překryta kusem plastu, a pokud nechcete rozebrat část telefonu, tak ji bohužel nevyměníte.

Po stránce rozměrů (133 × 72 × 9,2 mm) přístroj nijak nevystupuje z průměru. Vyšší hmotnost je však znát. Při tak velkém displeji a celkově ploše zařízení se hmotnost sice rozloží, ale i tak při porovnání s konkurencí zaručeně poznáte rozdíl. Naopak chválíme matnou povrchovou úpravu, která je velmi příjemná na dotyk a nejsou zde tolik patrné otisky prstů.

Jak již bývá u Lumií zvykem, hardwarová tlačítka se kompletně nacházejí na pravém boku zařízení, a to včetně téměř vymizelé spouště fotoaparátu. Tlačítka by však mohla mít o něco jasnější odezvu a mačkají se na náš vkus až příliš snadno. Tradiční trojice senzorových kláves je pod displejem. U něho je možné nastavit dokonce citlivější odezvu, pokud byste měli například rukavice.

Vnitřní paměť činí 8 GB. Uživateli je přístupných zhruba 4,8 GB a o zbytek se musí postarat paměťové karty. V základním balení naleznete nabíječku (bez odnímatelného kabelu), microUSB kabel a sluchátka bohužel tentokrát bez funkčních tlačítek pro přijmutí hovoru nebo regulaci hlasitosti.

Operační systém: svižná okna

Lumii 625 pohání dvoujádrový procesor na frekvenci 1,2 GHz (Qualcomm MSM8930) s 512 MB RAM, což z něj rozhodně nedělá premianta ve své kategorii, ale na oplátku nabídne odladěný operační systém Windows Phone 8 s aktualizací GDR2 a nástavbou Lumia Amber. Pohyb v běžných nabídkách probíhá bez nejmenšího zaváhání. S těmito parametry však zapomeňte na rychlé načítání náročnějších aplikací i hraní lepších her.

V rámci operačního systému rozhodně stojí za to zmínit funkci Data Sense pro sledování množství přenesených dat a s tím souvisejícího FUP, rozšířené filtrování hovorů a SMS, podporu přenosu přes protokol DLNA a samozřejmě přítomnost předinstalovaných mapových pokladů HERE Drive a HERE Maps. Bohužel verze není označena malým pluskem, což znamená, že k dispozici jsou mapové podklady včetně plnohodnotné hlasové navigace pouze pro zemi, kde byl přístroj zakoupen. Za kompletní navigaci pro celý svět si budete muset připlatit zhruba 400 korun.

Displej a výdrž baterie: obří neúspěch

Přestože Nokia zvětšila velikost IPS displeje na velmi úhlopříčku 4,7 palce, tak se při tomto procesu zapomnělo na zvýšení rozlišení, které činí pouze 480 × 800 pixelů. To znamená 200 DPI a velmi hrubé zobrazení, které se dá překousnout maximálně u daleko lacinějších zařízení. Nokia si tak pod sebou zbytečně řeže pomyslnou větev. Naopak musíme pochválit příkladnou čitelnost na přímém slunečním světle. Potěšující je i možnost upravit sytost a odstín barev.

Výdrž baterie spadá do té lepší poloviny spektra a při běžném používání se od ní dočkáte zhruba dvoudenního provozu. Pokud se více uskromníte, není problém tuto hranici lehce překročit. Nižší takt procesoru a o něco horší displej tak nejspíše dělají svoje. Kapacita baterie je solidních 2000 mAh.

Funkce: šeď a nuda

Lumia 625 nabídne tradiční funkční výbavu zahrnující i podporu pro GLONASS, Bluetooth 4.0 (LE) a dokonce se našlo místo pro LTE, které je však v našich končinách stále hudbou budoucnosti. Trochu paradoxní je přítomnost FM rádia s RDS, jehož se ostatní výrobci v tichosti zbavují. Zákazníci ho však určitě využijí. My bychom přeci jenom uvítali praktičtější NFC nebo infračervený port. Nepotěšíme ani příznivce bezdrátového nabíjení, kterým nepomůže ani případná výměna krytu.

Fotoaparát disponuje rozlišením 5 Mpix, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Příliš nás však nepřesvědčila kvalita snímků, které spadají spíše do podprůměru. I za dobrých světelných podmínek je na fotografiích patrný šum a občas jsou snímky jakoby v mlze. Neuchvátí ani ostrost nebo barevná věrnost. Za danou cenu sice nesmíte očekávat zázraky, ale prostor pro zlepšení tu určitě je. Video lze dokonce nahrávat v rozlišení až 1080p.

Konkurence: okolí plné dravců

Nokia Lumia 625 vstupovala na trh s cenovkou sedmi tisíc korun a již stihla klesnout na částku lehce nad pět tisíc. Vzhledem k funkční výbavě a celkovým kvalitám by další snížení neuškodilo. Na záda jí totiž dýchají předchozí modely 720 nebo 820, který má sice menší úhlopříčku displeje, ale naopak lepší funkční výbavu. Bohužel další snižování ceny by dost zavařilo modelu 620, který je na tom s výbavou ještě hůře, ale přitom stojí jen o pár stovek méně.

Pokud nebudete lpět na operačním systému Windows Phone 8, tak je tu ještě konkurence s operačním systémem Android. Do kategorie okolo pěti až šesti tisíc spadá LG Optimus L9 II (případně nižší model L7 II), HTC Desire 500, Samsung Galaxy Core Duos, Alcatel One Touch Idol Ultra nebo starší, ale přesto stále kvalitní kousky jako Huawei Honor 2 nebo Sony Xperia S. Ve většině případů je poměr ceny a výkonu daleko lepší než u modelu Lumia 625.

Nokia Lumia 820 běží pod OS Microsoft Windows Phone 8 má ve výbavě rozměrný displej s úhlopříčkou 4,3 palce, osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření, MP3 přehárvač, chybí však JAVA nebo radio. Cena: 6 890 Kč

Nokia Lumia 625 s obřím displejem s úhlopříčkou 4,7 palce nabízí vestavěnou uživatelskou paměť 8 GB lze zvětšit až o 64 GB pomocí paměťových karet. Fotoaparát má rozlišení pět megapixelů, je vybaven LED bleskem a zvládá pořizovat videa v rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Přední fotoaparát má skromné VGA rozlišení. Cena: 5 199 Kč