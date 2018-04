Udělejte si z Lumie 620 voděodolný mobil. Stačí kryt za 600 korun

Učinit smartphone dodatečně odolný vůči vodě většinou znamená obléci jej do vcelku nevzhledného a funkčnost často omezujícího pouzdra. Nokia na to však u modelu Lumia 620 šla jinak. Jednoduše připravila speciální voděodolný kryt, který nahradí ten stávající. Dovoluje to konstrukce telefonu, ve které kryt zabírá prakticky celou plochu těla mimo čelní části s displejem.

Nový kryt tak zachovává design i tvary přístroje. Nově však přináší odolnost odpovídající třídě IP54, telefon je tedy chráněn před prachem a proti stříkající vodě. Na rozdíl od špičkového Sony Xperia Z, kterému se odolnost vodě podařilo hodně zpopularizovat, by se tak Lumia 620 neměla vydávat na potápění pod vodní hladinu. Nechtěnou koupel v kaluži nebo používání v dešti by však telefon s novým krytem měl přestát bez úhony.

Nokia nové odolnosti dosáhla tím, že spáry těla lépe utěsnila a mřížka krytu hlasitého reproduktoru je podstatně hustší. Podobně jako další kryty na 620 je i tento ochranný vyroben dvouvrstvou metodou. Vnitřek je ze žlutého polykarbonátu, vnější strana pak z šedého měkčeného materiálu, který působí jako guma. S novým krytem tak bude Lumia 620 lepé držet v ruce a dodatečná vrstva tohoto materiálu na okraji krytu v části okolo displeje má navíc lépe ochránit displej při pádu.

Firma však upozorňuje, že s novým krytem se telefon rozhodně nestane stoprocentně vodotěsným a nezničitelným. I tak ovšem jde o zajímavou možnost, jak tento lákavý model vylepšit.

Nokia by měla kryt začít prodávat již zanedlouho za cenu 25 eur, tedy v přepočtu něco přes 600 korun.