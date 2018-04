Nejprodávanější přístroj s Windows je Lumia 520. Porazila PC i tablety

Informace serveru Softpedia pocházejí ze setkání se zaměstnanci společnosti Microsoft. Ti jí měli poskytnout informace, že Nokia Lumia 520 (recenze zde) je vůbec nejprodávanějším výrobkem, který používá jakoukoliv verzi operačního systému Windows. Poráží tak jakékoliv PC i jakýkoliv tablet.

Jde o další důkaz, že odkoupení Nokie Microsoftem je pro amerického giganta strategickým rozhodnutím (o odkoupení více zde). Microsoft to zkusil s vlastním tabletem Surface, ten však u zákazníků propadl. Výroba vlastních smartphonů tak může být pro Microsoft daleko lukrativnější.

Nokia Lumia 520 je podle analytické společnosti AdDuplex nejprodávanějším smartphonem se systémem Windows Phone na světě. Lumia 520 si připisuje velký podíl 21,3 procenta mezi všemi na světě prodanými smartphony se systémem WP. Druhá Nokia 920 má podíl jen 9,3 procenta. Přesná prodejní čísla však nejsou známa. V první desítce nejprodávanějších smartphonů s Windows Phone jsou mimo jednoho HTC samé nokie.

Nokia je dominantním výrobcem Windows Phone smartphonů, patří jí podle AdDuplex podíl 88,4 procenta mezi všemi producenty chytrých telefonů s tímto systémem.

Nokia chystá na 22. října akci v Abú Dhabi, kde představí několik novinek. Mezi nimi by neměl chybět první phablet se systémem Windows Phone (o šestipalcové Lumii 1520 více zde) nebo nový tablet se značkou Nokia (více zde). Podle serveru The Verge by Nokia měla představit celkem šest nových přístrojů.