Nokia údajně připravuje Lumii 505, základní model s Windows Phone 7.8

Nokia se snaží pokrýt svými smartphony s operačním systémem Windows Phone všechna spektra trhu. Po právě představené cenově dostupné Lumii 620 se na internetu objevily informace o další levné Nokii.

Podle dostupných informací by Lumia 505 měla používat systém Windows Phone 7.8. Telefon by měl mít jednojádrový procesor s taktem 800 MHz. Paměť RAM by měla být 256 MB, uživatelská paměť potom 4 GB.

Otazník visí nad velikostí displeje. Displej s rozlišením WVGA (800 × 480) má mít úhlopříčku 3,5 nebo čtyři palce.

Porovnání specifikace dává tušit, že by Lumia 505 měla pravděpodobně být lokální verzí už představené a v Indii prodávané Lumie 510. Tomu nasvědčuje i podobné číselné označení. Nokia Lumia 510 má však fotoaparát s rozlišením pouze pět megapixelů, u mexické varianty by to mělo být osm megapixelů.