Nokia za týden zlevnila top model o 4 500 korun. Ještě se ani neprodává

11:15 , aktualizováno 11:15

Možná to byla jen chyba v naceňování novinky, možná to finský výrobce jen zkoušel. V každém případě nový kříženec mobilu a tabletu Nokia 1520 zlevnil během týdne o výrazných 4 500 korun, a to ještě před zahájením prodeje.