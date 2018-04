Vyzkoušeli jsme obry Nokia Lumia 1520 a 1320 s vylepšenými Windows

S modely Lumia 1520 a 1320 vstupuje Nokia do nové éry. Její přístroje konečně nebudou za konkurencí zaostávat ani papírově, protože prakticky už některé Lumie se slabším hardwarem dovedly mnohem vybavenějším soupeřům zatopit. Je možná škoda, že do této éry Nokia vstupuje právě s přerostlým smartphonem, který přinejmenším v našich končinách zatím osloví jen velmi úzkou skupinu uživatelů.

Lumia 1520 je nejen tím nejlepším, co zatím Nokia technicky předvedla, ale zároveň v mnohém překonává soupeře jako Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z Ultra nebo nové HTC One max. Čím? Například opravdu skvělým Full HD (1 920 × 1 080 pixelů) displejem. Ano, ten mají soupeři také, ale čitelnost displeje Lumie na slunci je bezkonkurenční a v barevném podání ji překonává snad jen HTC.

U systému Windows Phone je vlastně v tomto případě až škoda, že jeho jednoduchá a účelná grafika nedá kvalitám displeje na první pohled tak vyniknout. To dokládá i přímé srovnání s levnějším modelem Lumia 1320, který má na stejné šestipalcové úhlopříčce HD rozlišení (1 280 × 720 pixelů), ale na úvodní obrazovce velký rozdíl v rozlišení nepoznáme. Ale v aplikacích už je rozdíl přece jen vidět.

Další oblastí, kde má Nokia navrch, je bezdrátové dobíjení, které se tentokrát konečně podařilo zabudovat do relativně tenkého těla smartphonu. Soupeři naproti tomu lákají na jiné výhody – HTC na čtečku otisků prstů, Sony na voděodolnost a Samsung na chytré dotykové pero, a tedy snadnější ovládání.

A právě v oblasti ovládání toho Nokia se svými kříženci na první pohled moc nabídnout nemůže. U Windows Phone 8 GDR3, v případě Nokie ještě s updatem Black, je totiž změn jen velmi málo. Tou hlavní je třetí sloupec středně velkých dlaždic na úvodní obrazovce (dalšími pak notifikace na zhasnutém displeji a možnost zavírání spuštěných aplikací v multi-taskingu).

Tuto novinku si budou moci užít i majitelé dalších budoucích WP8 přístrojů. Microsoft tu však zvolil velmi hloupou hranici, kterou je pět palců. Přístroje s menším displejem budou moci mít na displeji jen dva sloupce středních dlaždic, přístroje s pětipalcovými a většími displeji pak budou mít tři sloupce. Naprosto nechápeme, proč si to nemůže uživatel někde v menu nastavit sám.

Na obřích displejích je místa dost a i když nejmenší dlaždice jsou pak menší než na současných 4,5 palcových displejích Lumií, stále se do nich trefuje dobře. A komu přijdou malé, jednoduše si na hlavní obrazovku naskládá třeba jen střední a největší dlaždice. Výhodou sloupce navíc je fakt, že u Lumie 1520 i 1320 se teď vejde prakticky vše, co potřebujete, jen na jednu obrazovku. O tom se může androidím modelům jen zdát.

U phabletů se často hovoří o ovladatelnosti jednou rukou. Nokia a Microsoft tu neudělali v podstatě nic nadstandardního oproti stávajícím přístrojům s Windows Phone 8. Výhodou systému ovšem je, že nevyžaduje interakci uživatele v horních částech displeje, takže jednou rukou se dají základní úkony zvládnout. I tak je ovšem ovládání oběma rukama samozřejmě snazší, už kvůli rozměrům přístrojů a jejich držení v dlani.

Je škoda, že Nokia nedodává k telefonu žádné dotykové pero, ale na druhou stranu zatím vlastně neexistují aplikace, které by dokázaly pero nějak zvlášť využít. Ale to platí i pro mnohé jiné phablety. Nicméně konkurence umí například spouštět na displeji dvě aplikace najednou, otevřít jinou aplikaci v okně přes tu první a podobně. To u mobilních Windows prostě nejde.

Oba nové modely se mohou opět pochlubit rychlým fungováním a bezproblémovými reakcemi na uživatelské pokyny. Rozdíl ve výkonu hardwaru tu na první pohled není znát. To, že je Lumia 1520 podstatně výkonnější díky zabudování čtyřjádrového procesoru Snapdragon 800, bude znát až v některých aplikacích.

U 1520 jsme to poznali především u PureView fotoaparátu s optickou stabilizací obrazu. Aplikace Nokia Camera spojuje funkce dosavadní dvojice Smart Cam a Pro Cam, schopnostmi fotoaparát odpovídá špičkové Lumii 1020. Rozlišení tu sice kleslo na 20 megapixelů, avšak metoda oversamplingu i digitálního zoomu za použití přepočtu pixelů tu zůstávají. A ano, ačkoli musí Lumia 1520 zpracovávat jen polovinu pixelů oproti 1020, rozdíl ve schopnostech hardwaru je opravdu znát.

Zatímco u 1020 musíme po pořízení snímku čekat zhruba tři až čtyři sekundy, než foťák vše přepočítá a uloží, u 1520 je prodleva mnohem kratší. U zkoušených prototypů to bylo určitě méně než jedna sekunda, takže focení je konečně rychlé a snímky lze sekat v rychlém sledu za sebou. Ani u levnějšího modelu 1320 nebude s rychlostí focení problém, ale to je dáno zabudováním podstatně obyčejnějšího pětimegapixelového foťáku. Kvalitu snímků jsme zatím ani u jednoho z kousků zhodnotit nemohli. Každopádně to vypadá, že fotoaparát bude další velkou konkurenční výhodou Lumie 1520.

Co se týče velikosti a konstrukce, Lumia 1520 i levnější 1320 zapadají kamsi mezi konkurenční Samsung a Sony. Na pohled je Lumia 1520 příjemně tenká. Navíc přináší známý polykarbonátový design starších modelů, ovšem s trochu jinak zaoblenými přechody hran, což telefonu dodává jistý punc originality. V ruce jsou oba kousky opravdu velké, ale stále ještě se v dlani dají vcelku rozumně držet.

Levnější typ je mírně větší, ale rozdíly uživatel moc nepocítí. Oba telefony působí pevným dojmem. Dražší typ 1520 má unibody design (nechybí mu však slot na karty microSD) a bude k dostání v lesklé červené a třech matných provedeních – bílé, žluté a černé. Matné barvy jsou praktičtější, nejsou na nich vidět otisky prstů, zato na displeji jich je vždy doslova hromada. Méně viditelné jsou paradoxně u levnějšího kousku, který je celkově decentnějším modelem.

Oba phablety mají hmotnost přes 200 gramů (u 1520 je to 209 gramů a u 1320 pak 220 gramů), v ruce však nepůsobí nijak přehnaně těžce. Ostatně, konkurenti jsou na tom s hmotností podobně, výjimkou je jen Note 3.

Prodej nového topmodelu od Nokie začne i na našem trhu ještě do konce letošního roku. Podle neoficiálních informací by prodej měl odstartovat ještě do konce listopadu. Cenu bohužel zatím neznáme. Určitě však bude vysoká, tipujeme minimálně 18 tisíc korun.

Levnější typ se na trh chystá až po přelomu roku. Cena bude přitom zhruba poloviční, možná ještě nižší. A pokud netrváte na špičkovém fotoaparátu a bezdrátovém dobíjení, nabídne v praxi v podstatě totéž.