Nokia představila top model Lumia 1020 s 41Mpix fotoaparátem

Jak je v poslední době obvyklé, Nokii se nepodařilo novinku uhlídat (dost možná záměrně) až do premiéry, a tak v posledním týdnu unikly i oficiální fotografie. Vedle snímků přístroje přinesl server wpcentral.com i podrobnosti o výbavě novinky.

V každém případě oficiální představení proběhlo dnes 11. července v New Yorku od 17:00 středoevropského času. Premiéru jsme vám z redakce zprostředkovali v on-line reportáži.

Nokia Lumia 1020 má HD displej (1 280 × 768 pixelů) typu AMOLED s krycím sklem Gorilla3 Glass. Displej má úpravu proti odleskům na slunci a bude jej možné ovládat i v rukavicích.

Operační systém je jasný, budou to Windows Phone 8. Jak je u současných lumií obvyklé, telefon nebude mít slot na paměťové karty, a tak bude majitelům muset stačit 32 GB vnitřní paměti a cloudové úložiště Skydrive s kapacitou 7 GB.

Procesor Snapdragon S4 má dvě jádra a takt 1,5 GHz. Operační paměť pak kapacitu 2 GB. Dobrou zprávou je snížení hmotnosti oproti modelu Lumia 920, novinka váží 158 gramů. Rozměry přístroje jsou 130,4 x 71,4 x 10,4 mm. Baterie má kapacitu 2 000 mAh.

Jako příslušenství bude dodávaný speciální kryt pro fotografování, který má vytvarovaný grip pro lepší držení, má integrovaný závit pro stativ a v sobě přídavnou baterii. V USA bude kryt stát 79 dolarů, tedy v přepočtu asi 1 600 korun. U nás cenu odhadujeme na přibližně 2 000 korun včetně DPH.

Hlavním lákadlem bude logicky fotoaparát. Nokia do řady Lumia poprvé implementovala fotoaparát s obřím rozlišením 41 megapixelů, který loni poprvé použila u posledního modelu s operačním systémem Symbian 808 Pure View.

Fotoaparát má mít vedle monstrózního rozlišení i xenonový blesk a trojnásobný zoom (ale nikoliv optický). Optický člen je šestidílný. Fotoaparát má stabilizaci obrazu a umí natáčet videa v plném HD rozlišení 1 080p. S fotoaparátem spolupracují dvě funkce Nokia Pro Camera a Nokia Smart Camera. Druhý fotoaparát na čele přístroje má rozlišení 1,2 Mpix.

Telefon se bude dodávat s bezplatnými mapami Nokia Here a navigací Here Drive+. Přístroj podporuje všechna obvyklá GSM pásma včetně 3G sítí a také 4G sítí LTE. Dostupnost na českém trhu v této chvíli nebyla zveřejněna, snad by to mělo být do konce třetího čtvrtletí letošního roku. S cenou je to stejné, Nokia uvedla jen dotovanou u amerického operátora AT&T a to 299 dolarů (asi 6 000 korun) při dvouletém kontraktu. S ohledem na ceny jiných přístrojů u AT&T odhadujeme nedotovanou cenu Nokie Lumie 1020 na 18 až 20 000 korun.

Dodejme, že Nokia není jediná, která u nových modelů sází na nadprůměrné fotoaparáty. Samsung nedávno představil model Galaxy S4 zoom s 16Mpix foťákem. Přístroj je spíš fotoaparátem s integrovaným mobilem než naopak. Přístroj s velkým rozlišením fotoaparátu (20 Mpix) chystá i Sony, jeho kódové označení je Honami.