Stará dobrá Nokia, ta bez Microsoftu, vám vylepší Android

Nejrůznějších launcherů, tedy aplikací, které mění základní menu, je pro Android nespočet. Ale jen o málokterém z nich můžeme prohlásit, že jde o inovativní titul, který by práci telefonu zjednodušil a zefektivnil. Právě takový cíl si vytyčili programátoři finské Nokie (tedy toho, co ve Finsku zůstalo po odprodeji mobilní divize) při tvorbě Z Launcheru a testovací betaverze je jasným důkazem, že se jim to podařilo.

Z Launcher podobně jako obdobné aplikace nahrazuje uživatelskou plochu systému a dělá to jinak než konkurence. Místo koncentrace všemožných informací a zkratek na jednu obrazovku totiž uživateli servíruje jen to nejdůležitější. Přesto je všechno rychle po ruce.

V horní části obrazovky je kromě notifikační lišty aktuální čas spolu s příchozími událostmi z kalendáře, ve spodní je potom pět napevno nastavených zkratek aplikací. Pozoruhodné je, že tato pětice se při našich testech mírně lišila podle použitého zařízení.

Ale hlavní obsah Z Launcheru tkví v šesti odkazech, kterými mohou být nejen aplikace, ale i kontakty z telefonního adresáře nebo webové stránky. Ty nejsou nastaveny napevno, ale mění se v závislosti na tom, jak uživatel telefon používá. To znamená, že pokud většinu času chatuje přes Whatsapp a poslouchá při tom oblíbenou muziku, pak dvě zkratky budou patřit právě oblíbenému messengeru a hudebnímu přehrávači.

Launcher nesleduje jen četnost užívání dané aplikace, čtení webové stránky nebo komunikace s příslušným kontaktem. Neunikne mu ani to, v kterou denní dobu se uživatel daným aktivitám věnuje. To znamená, že se nabídka aplikací ráno po probuzení bude lišit od toho, co Z Launcher zobrazí v podvečer. Přesně podle návyků uživatele. V tom spočívá jeho hlavní kouzlo.

Velmi zajímavou funkcí je pak tzv. Scribble, která umožňuje rychlé vyhledání aplikace nebo kontaktu postupným "načmáráním" písmen na displej. Jejich zadáváním se filtrují nabízené výsledky a nejrelevantnější jsou zobrazeny na předních příčkách. Tuto funkci lze použít i pro hledání na webu. V launcheru lze nastavit, že po napsání čtyř písmen se vyhledávání v Googlu provede automaticky.

Z Launcher je zatím ve stádiu testování, a proto jej nenajdete na Google Play, ke stažení byl přímo na oficiálním webu projektu. Velký zájem o testování však znamená, že aplikace momentálně dostupná není. Nám se však Launcher podařilo zprovoznit po stažení z uživatelského fóra xda-developers.

Pro úspěšnou instalaci je nutno v telefonu povolit instalace z neznámých zdrojů (nastavení - zabezpečení). Nevýhodou je zatím velmi krátký seznam podporovaných telefonů, který čítá Nexus 5, Samsung Galaxy SIII, S4 a S5, Motorolu Moto X, HTC One a Sony Xperii Z1. Launcher jsme navzdory tomuto seznamu spustili třeba na Motorole Moto E nebo nejnovějším LG G3 s QHD displejem.

Spolehlivost launcheru zatím rozhodně není stoprocentní, ale výraznější potíže jsme nezaznamenali. Funkčně je opravdu velmi jednoduchý a vyhledávání pomocí psaní tahů funguje spolehlivě. Chvíli však trvá, než se naučí zvyky uživatele, hodilo by se například na začátku alespoň některé oblíbené aplikace definovat.