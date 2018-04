Nokia kouzlí: vyfotíte si tričko a mobil změní tapetu. Supernova živě (VIDEO)

Když před lety Nokia uvedla na trh řadu stylových telefonů L’Amour, zaměřila se s nimi na nejnáročnější zákazníky. Telefony řady L’Amour totiž rozhodně nepatřily mezi levné zboží, spíš naopak. A stejně tak některé přístroje z této řady šokovaly svou netradiční a odvážnou koncepcí. Jenže ta doba je už pryč. Nokia má novou řadu stylových mobilů primárně určených ženám, která se jmenuje Supernova a která rozhodně nešokuje ani cenou, ani konstrukčními výstřelky.

Do řady Supernova, kompletně oficiálně představené koncem června, patří čtyři modely. Tím nejlepším je model s označením 7610. Že už jste někdy toto číslo v portfoliu Nokie viděli? Nemýlíte se! Nokia 7610 byl jeden z prvních mobilů na trhu s megapixelovým fotoaparátem. A také se mohl pochlubit hodně "ulítlým" designem, což byl ostatně před čtyřmi lety u Nokie trend. Novinka ale s tímto dědečkem nemá nic společného, až právě na ono číselné označení.





Supernova 7610 je typicky dámský mobil. Zaoblené hrany, hodně lesklých ploch a v neposlední řadě některé barevné kryty, které by si asi muž nikdy nekoupil. I když, kdo ví. Těžko hodnotit, jestli ženy touží právě po takto designově ztvárněných přístrojích, ale většina výrobců se výše uvedených pravidel drží, a tak to asi opravdu funguje. Navíc, když jsme novou Supernovu ukazovali kolegyním v redakci, většinou sklidila slušný úspěch.

Pochválit musíme zpracování a smysl pro detail, který Nokia v případě této novinky projevila (fotografie budiž nejlepším důkazem). Ale pozor, nečekejte žádné super materiály, Nokia 7610 je mobil střední třídy, a tak je kryt vyroben z plastu, kovový je pouze vysouvací mechanismus. Celý zadní kryt, který funguje zároveň jako výměnný kryt pro změnu vzhledu přístroje, je potažen materiálem "softtouch", takže v ruce neklouže a je na omak jakoby měkký.

Nepřehlédnutelné je zrcadlové krycí sklíčko displeje, které je jakoby přerušeno blokem funkčních kláves. Bez podsvícení tak samotný displej není vidět a může se zdát, že je strašně velký. Jenže to je pouze zdání, jeho rozměry jsou obvyklé.

Po stránce designu a zpracování nemůžeme telefonu nic podstatného vytknout. V případě barevné kombinace šedé přední strany a tmavě modrého barevného krytu baterie ani nemůžeme mluvit o ryze dámském mobilu. V této barevné kombinaci po Supernově může sáhnout kdokoliv. O kombinaci bílé přední strany a fialového zadního krytu to už ale tvrdit nelze. To je pak klasický dámský mobil. Dodejme, že s telefonem se budou dodávat výměnné kryty, takže vzhled si každý bude moci nastavit dle vkusu a nálady.





Supernova se chlubí jednou speciální funkcí, kterou ocení právě především ženy. Tedy alespoň si to výrobce myslí. Umí totiž přizpůsobit barvu oblečení majitelky. Zatím tedy nikoliv barvu krytu, ale alespoň barvu menu. Funguje to poměrně jednoduše. V menu nastavení témat stačí vybrat položku pro tuto funkci, namířit mobil čočkou fotoaparátu na tričko (kabelku, boty, kalhoty či cokoliv jiného) a stisknout potvrzovací klávesu. Za doprovodu jakési barevné palety se telefon optá, jestli je barva správně zvolena a nabídne tři tóny pro onu barvu: studený, teplý a standardní.

Následně se změní téma telefonu včetně tapety. U zkoušených vzorků, které vykazovaly ještě značné nedodělky (jednalo se o prototypy), výsledná tapeta sice barevně odpovídala nasnímané barvě, ovšem v některých případech se výrazně snížila čitelnost displeje.

Animovaná tapeta totiž překryla i menu. To však výrobce jistě do uvedení telefonu na trh, což by mělo být na podzim, doladí. Jinak se jedná o vtipnou aplikaci, která je sice prakticky k ničemu, ale každý si ji rád vyzkouší.

Nokia 7610 Supernova je postavena na platformě S40, tedy na obvyklém systému, který Nokia používá u svých "hloupých" telefonů. Těžko zde něco vyzdvihovat nebo zatracovat, ve zkoušených vzorcích byla verze známá z aktuálních modelů výrobce. Novou verzi systému jsme našli až ve véčku Supernova 7510. Detaily přineseme v samostatném článku.

Top Supernova má velmi slušnou výbavu, která zcela odpovídá třídě, do které telefon patří. Fotoaparát je 3,2 megapixelový, má automatické ostření - což ostatně výrobce hrdě uvádí přímo na spoušti - a disponuje hned dvojitým LED bleskem. Fotoaparát překvapivě rychle startuje a i stejně rychle ostří a ukládá snímky. Kvalita fotografií zatím není nic moc, ale to je věc, kterou u velmi raného vzorku nelze objektivně hodnotit.





Celkově nelze mít k novince výhrady. Je určená především ženám a těm by se měla líbit. Je určená pro parádu a tento úkol vcelku obstojně plní. Není drahá (přibližně 6500 korun) a na svou cenu vypadá jako dražší zboží. Vyložené chyby jsme na telefonu nenašli, snad jen klávesnice se nám nezdála zcela ideální, a to především zdvih tlačítek. Ovšem nejedná se o žádnou tragédii, spíš o drobné pokárání. Komu se tedy nová Supernova líbí, nechť střádá peníze a zhruba v říjnu se vydá do nejbližšího obchodu s mobily.