Pořiďte si poslední tlačítkáče Nokia. Končí a brzy nebudou

Smartphony v posledních pár letech obyčejné mobily zcela převálcovaly. Značka Nokia, dnes patřící Microsoftu, patří v jejich produkci na špičku a stále jich prodává desítky milionů ročně. Je to v podstatě poslední velký výrobce obyčejných mobilů, který jich má v nabídce slušný výběr.

Jenže Microsoft se rozhodl, že výrobu těchto modelů postupně ukončí. Týká se to přístrojů platforem Asha a S40. O budoucnosti úplně nejobyčejnějších telefonů řady S30 není úplně rozhodnuto, je možné, že jejich výroba a prodej poběží nadále (více zde).

Rozhodnutí Microsoftu udělá ze značky Nokia, kdysi jasně největšího výrobce mobilů na světě, téměř malosériovou značku. Produkce se soustředí výhradně na smartphony s operačním systémem Windows Phone, protože i nedávno uvedené modely Nokia X s Androidem končí (více zde).

Na situaci se můžeme podívat ze tří pohledu:

1. Rozhodnutí Microsoftu je z jeho pohledu logické, výroba obyčejných mobilů nebude žádným kasovním trhákem i při velkém objemu produkce, která navíc stále klesá. V praxi většina obyčejných mobilů putuje na rozvojové trhy a i tam chtějí výrobci přesměrovat zákazníky na smartphony.

2. Z pohledu fanoušků značky Nokia je rozhodnutí Microsoftu dalším důvodem softwarový gigant nenávidět. Nutno však podotknout, že za problémy Nokie může z minimálně stejné části bývalý management, který zaspal dobu při příchodu iPhonů na trh a nebyl schopen v té době opustit mrtvou platformu Symbian.

3. Pro nezaujatého zákazníka může být konec obyčejných Nokií na jednu stranu marginálním problémem nebo si toho ani nevšimne, na druhou stranu ale přijde o možnost pořízení záložního telefonu za dobrou cenu od tradiční značky.

Tlačítkový záložník

Pokud pomineme zákazníky, kterým z nějakého důvodu smartphone nevyhovuje, staromilce, kteří smartphone nechtějí nebo nepotřebují, a nebo zákazníky, kterým dělá problémy ovládat dotykový displej, tak obyčejný mobil může dobře posloužit každému. Třeba jako záložní přístroj s fantastickou výdrží.

Výdrž v řádu týdnů není pro obyčejné Nokie žádný problém. Samozřejmě to platí při obezřetném užívání a omezení datových přenosů, pokud je telefon podporuje. Nabitý telefon snadno vydrží na příjmu po celou dovolenou a to je často nezanedbatelné plus.

Předností je i nízká cena. Pokud telefon poškodíte (na dovolené, při sportu, nebo při nějakém hrubším zacházení), cenu v řádu stokorun rozhodně oželíte mnohem snáz než u smartphonu za mnoho tisíc korun. Pokud vám telefon ukradnou, tak větší ztrátou bude výměna SIM než samotná hodnota obyčejné Nokie. Jako záložní mobil je prostě obyčejný mobil stále praktickým pomocníkem.

Jaký vybrat?

V současné době je na trhu poměrně hodně modelů Nokií řady S40 a Asha (úplně základní modely na platformě S30 nepočítaje, ty má Microsoft produkovat nadále). Můžete narazit na relativní novinky i na dva roky staré modely. Ale to je vcelku jedno, funkčnost je obdobná.

Modely Asha považuje (či spíš dříve propagoval) výrobce za jednoduché smartphony. Některé modely kombinují klávesnici s dotykovým displejem a modely Asha 205 a 210 mají dokonce QWERTY klávesnici, což je pro někoho velmi důležitá a dnes už raritní vlastnost. Některé Ashy mají jen dotykový displej a běžným smartphonům mohou konkurovat opravdu jen cenou.

Nás vedle přístrojů S40 nejvíce zajímají modely Asha bez dotykového displeje, což jsou vlastně modely S40 zařazené pod řadu Asha. Značení se ale podle trhů liší, někdy to Asha je, někdy ne. V každém případě to jsou modely 206 až 208 a 301. Toto číselné označení nesou tyto modely vždy.

Kdo se neobejde bez datových přenosů, tak by si měl vybírat mezi Nokiemi 208 a 301. Oba modely podporují 3G datové přenosy. Liší se fotoaparátem, model 208 má 1,3Mpix foťáček, druhý model má snímač s rozlišením 3 Mpix. Displej je stejný, s úhlopříčkou 2,4 palce a rozlišením 240 x 360 pixelů.

Asha 208 existuje ve verzi pro jednu i dvě SIM, obvykleji dostupná je první verze. Asha 301 je dual SIM. Cenově je mezi modely malý rozdíl. Asha 208 se prodává za zhruba 1 500 korun, model 301 stojí okolo 1 800 korun.

Pokud vás data nezajímají, respektive si v nouzi vystačíte s GPRS, poohlédněte se po Nokii 220 (případně 225 s podporou EDGE). Displej mají stejný jako předchozí dvojice modelů, fotoaparát je dvoumegapixelový. Nokia 220 stojí lehce nad 1 000 korun, za EDGE u modelu 225 se připlácí zhruba sto korun.

Pro zajímavost, všechny modely mají MP3 přehrávač, rádio a slot na paměťové karty. Výdrž na jedno nabití baterie je podle výrobce přes 20 dnů, v praxi na příjmu vydrží uvedené modely opravdu přes tři týdny. Nokia 225 by měla vydržet na příjmu dokonce přes měsíc.

Pro fajnšmekry má Nokia v nabídce „luxusní“ klasický mobil 515, který nabízí obdobnou výbavu, má 5Mpix fotoaparát a několik dalších drobností navíc. Cena je ale již hodně vysoká - přes 2 500 korun.

Pokud by vás nepřepadla nostalgie po obyčejné Nokii a chtěli byste jinou značku jednoduchého mobilu, tak moc velký výběr mít nebudete. Pár modelů má Samsung, několik modelů najdeme v nabídce Alcatelu.

