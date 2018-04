Microsoft udělá z gigantické Nokie malého výrobce. Končí i S40 a Asha

Zatím nezazněly oficiální informace o tom, co se konkrétně bude dít s obyčejnými telefony značky Nokia. Ve čtvrtečním dopise zaměstnancům jen šéf Microsoftu Satya Nadella a šéf divize zařízení Stephen Elop potvrdili konec androidí řady Nokia X (více čtěte zde) a naopak vyzdvihli důležitost ještě rychlejšího rozvoje Windows Phone telefonů řady Lumia.

O platformách S40 a Asha nepadlo ani slovo. Server The Verge však přišel s informací, že i tyto dvě modelové větve, které objemem prodejů udržují značku Nokia na druhém místě žebříčku výrobců, budou zrušeny. Postupně by měly být z procesů Microsoftu tyto řady vyřazeny během následujících 18 měsíců. Vyplývá to z interního dokumentu, který rozeslala nová šéfka spojené divize telefonů (Microsoft spojí divize Smart Devices a Mobile Phones do jedné) Jo Harlowová. Serveru The Verge se podařilo do interního dokumentu nahlédnout.

Podle Harlowové přejdou postupně přístroje s platformami S40 a Asha do jakéhosi udržovacího módu. „To znamená, že v důsledku těchto plánů už nepřijdou žádné nové funkce nebo aktualizace služeb pro kterékoli (obyčejné) mobilní telefony,“ píše se údajně v dokumentu. Mezi službami se například stane obětí i hudební MixRadio, které chce Microsoft prodat.

Naprostý konec pro celou řadu mobilních telefonů to ovšem znamenat nemusí. Je možné, že si Microsoft v portfoliu nechá několik úplně nejjednodušších modelů, které dnes používají nejobyčejnější platformu Series 30. Na tu prakticky nejsou navázány žádné přidané služby. Třeba poslední zástupci této řady, modely Nokia 106, 107 a 108, neumí ani datové přenosy. Jsou to opravdu jen přístroje pro volání a psaní SMS.

K této úvaze nás vedou formulace v dopisu Stephena Elopa zaměstnancům. V něm se píše, že nová divize telefonů pod vedením Jo Harlowové bude zodpovědná za úspěch produktů Lumia, za přetvoření některých budoucích Nokia X produktů na modely řady Lumia s Windows Phone a za pokračující působení na trhu „prvních telefonů“. Nejjednodušší přístroje by mohly sloužit k tomu, aby Microsoft zůstal v kontaktu i s těmi nejméně náročnými a nejchudšími zákazníky, kterým by v případě růstu jejich nároků či příjmů mohl následně nabídnout modely z řady Lumia.

Chytré lumie s Windows Phone pak budou pokrývat v podstatě kompletní cenové rozpětí. Už v současnosti lze v zahraničí sehnat stále velmi dobrý model Lumia 520 za cenu hluboko pod dva tisíce korun. Ve chvíli, kdy tedy dovede být nejlevnější lumia cenově srovnatelná s modely řady Asha i běžnými telefony (třeba Nokia 225 u nás stojí asi 1 300 korun), tyto opravdu ztrácí smysl. Chybět budou jen zarytým příznivcům tlačítkových telefonů a pro ty tu možná zůstanou jen ty nejobyčejnější mobily.

Řadu Lumia přitom čeká významné rozšíření nejen na spodní části cenového spektra (i díky přepracování modelů X na lumie), ale i na opačném konci. „Abychom podpořili úspěch v krátkodobém horizontu, budeme svou strategii soustředit na špičkové modely Lumia 930, 1520 a další špičkové produkty, které oznámíme již brzy,“ slibuje rychlý rozvoj Harlowová. Vývoj dalších topmodelů by pak měl odpovídat cyklu, ve kterém budou přicházet nové verze Windows a Windows Phone.

Než se však Microsoftu povede (a zda vůbec) prodeje lumií rozhýbat na úroveň současných obyčejných modelů, vypadne nejspíš jeho mobilní divize z předních pozic mezi výrobci mobilních telefonů. Tam se totiž značka Nokia drží právě díky stále relativně vysokým objemům prodejů jednoduchých přístrojů s nízkou cenou. Jenže i tato čísla klesají, a tak je celkem logické, že se na tento neperspektivní trh Microsoft nechce soustředit.