Nokia je zralá na ohňostroj, Motorola na ručník do ringu

Předvídaná krize mobilního trhu se opět odkládá – za druhé čtvrtletí letošního roku se prodalo 258 milionů mobilních telefonů, to znamená 4% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku a o 11 % proti stejnému období roku 2006. Za prvních šest měsíců roku 2007 se tak prodalo více než půl miliardy mobilních telefonů. Přitom za celý rok 2005 se prodalo jen 817,2 milionu. Pokud se růst trhu nezpomalí – a u druhé poloviny roku je to značně nepravděpodobné, protože sem patří i vánoční trh – předčí letošní prodeje i loňskou miliardu.

Téměř všem výrobcům se daří. Zatímco v minulých čtvrtletích nejvíce oslavovali v Sony Ericssonu, nyní se zřejmě chystá oslavný ohňostroj v sídle Nokie. Ta prodala více než sto milionu telefonů, což je rekordní výsledek. Zvýšené prodeje se odrazily příznivě i na tržbách. Navíc podle odhadů Strategy Analytics překročí v příštím čtvrtletí Nokia 40% tržní podíl. Spokojenost ale vládne zřejmě i v Samsungu, který zopakoval dobré výsledky z posledních čtvrtletí a protlačil se na pozici světové dvojky. Také Sony Ericsson ohlásil jedny z nejlepších výsledků v historii a zvýšil prodeje o 10 %. Podobně je na tom LG, které zvýšilo tržní podíl i prodeje.

Kolik kdo prodal:

Prodeje

(v mil.) Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Q2 2007 Nokia 75,1 78,4 88,5 105,5 347,5 91,1 100,8 Motorola 46,1 51,9 53,7 65,7 217,4 45,4 37,4 Samsung 29,0 26,3 30,7 32,0 118,0 34,8 35,5 Sony Ericsson 13,3 15,7 19,8 26,0 74,8 21,8 24,9 LG 15,6 15,3 16,5 17,0 64,4 15,8 19,1 Ostatní 46,9 47,4 49 53,4 196,7 43,1 40,1 Celkem 226,0 235,0 258,2 299,6 1018,8 252,0 257,8



Tržní podíl jednotlivých výrobců:

Tržní podíl

(v proc.) 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 2006 Q1 2007 Q2 2007 Nokia 32,4 33,2 33,4 34,3 35,2 34,1 36,2 39,1 Samsung 12,6 12,8 11,2 11,9 10,7 11,6 13,8 14,5 Motorola 17,9 20,4 22,1 20,8 21,9 21,3 18,0 13,8 Sony Ericsson 6,3 5,9 6,7 7,7 8,7 7,3 8,7 9,7 LG 6,7 6,9 6,5 6,4 5,7 6,3 6,3 7,4 Ostatní 24,2 20,7 20,2 19,0 17,8 19,3 17,1 15,6 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Událostí druhého čtvrtletí roku 2007 byl vstup Apple na mobilní trh. Ve Spojených státech se prodalo téměř 300 tisíc iPhonů a Apple to přineslo tržní podíl 0,1 %. V následujícím čtvrtletí se očekává vstup iPhonu na evropský trh v 3G verzi. Strategy Analytics tvrdí, že podle konzervativních odhadů by se v roce 2008 mohlo prodat na světě více než 10 milionů iPhonů a v roce 2009 by měl Apple předstihnout Panasonic, Sharp i Sagem a stát se světovou šestkou.

Vážné problémy musí ale řešit další americký výrobce Motorola, které se stále nedaří přijít s modelem, který by vzbudil stejnou pozornost jako V3 RAZR. Tržní podíl Motoroly se ve 3Q vrátil na 14 %, tedy na hodnotu před uvedením RAZRu. Motorola prodala o téměř 10 milionů telefonů méně než v 1Q 2007.

Tržní podíl Nokie dosáhl v 2Q 2007 39,1 %, za ní následuje s poměrně velkým odstupem Samsung s podílem 14,5 % a Motorola s 13,8 %. Pokud bude ale pokračovat pokles Motoroly a růst Sony Ericssonu, může se dokonce japonsko-švédský výrobce vklínit na třetí místo – zatím má 9,7 %. Velkou pětku pak uzavírá LG se 7,4 % tržního podílu. Na ostatní výrobce zbývá 15,6 %. Podle očekávání Strategy Analytics bude v příštím čtvrtletí pokračovat růst trhu a prodá se 258 milionů telefonů, tedy o dalších 12 % více.





Nokia

Po několika slabších čtvrtletích se zdá, že Nokia nabrala druhý dech. Oproti minulému čtvrtletí zvýšila své prodeje o téměř třetinu (28 %). Co je ale důležitější, o 57 % narostl Nokii i operační zisk. Nejvíce se na tam podílela divize Multimédia, kam patří N Series přístroje. Ta zvýšila své čisté tržby o 42 % na 2,68 miliardy EUR. Přitom provozní zisk této divize vrostl o neuvěřitelných 85 % na 561 milionů EUR.

Velmi dobře se dařilo i divizi Enterprise Solutions, která zvýšila prodeje o 94 % a operační zisk se dostal do kladných čísel (99 milionů EUR). Divize mobilních telefonů sice zvýšila prodeje jen o 1 %, přičemž čisté tržby dosáhly 12,6 miliardy EUR. Dobrou zprávou pro Nokii je ale nárůst operačního zisku této divize o 28 % na 1,25 miliardy EUR. To znamená, že Nokii se daří prodávat dražší telefony, z nichž má větší zisk.

Nokia

(v mil. EUR) Q1 2007 Q2 2007 Změna (%) Prodeje 9 856 12 587 28 Mobilní telefony 5 583 5 931 1 Multimédia 2 252 2 680 42 Operační zisk 1 272 2 359 57 Mobilní telefony 936 1 252 28 Multimédia 424 561 85 Operační marže 12,9 18,7 Mobilní telefony 16,8 21,1 Multimédia 18,8 20,9

Samsung

Zřejmě ani v jihokorejském Soulu nebude příliš důvodů ke smutku, tedy alespoň pokud jde o telekomunikační divizi. Samsung prodal rekordních 37 milionů telefonů a s tržním podílem 14,5 % se zařadil na druhé místo mezi výrobci. Nikdy v historii na tom nebyl lépe. Radost může Samsungu trochu kazit fakt, že na rozdíl od Nokie nepřinesly zvýšené prodeje i zvýšení zisku. Provozní marže klesla o 5 bodů na 8 %, za tím stojí agresivní cenová strategie, kterou se Samsung snažil získat na úkor propadající se Motoroly.

Čisté tržby telekomunikační divize poklesly o 2 % ve srovnání s minulým čtvrtletím, meziročně ale vrostly o 5 % a dosáhly 4,5 trilionu wonů. Prodeje telefonů se na tom podílely 4,23 triliony wonů. Mnohem patrnější je propad operačního zisku, který klesl telekomunikační divizi o 41 % oproti minulému čtvrtletí a o 13 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku na 0,35 trilionu wonů.

Samsung

(v bil. KRW) Q1 2007 Q2 2007 Meziroční

změna % Čtvrtletní

změna % Tržby Telekomunice 4,60 4,50 5 - 2,0 Mobilní telefony 4,28 4,23 5 - 1,0 Operační zisk Telekomunikace 0,60 0,35 - 13 - 41

Motorola

Americký výrobce zažil jedno z nejhorších čtvrtletí v historii, kdy prodal jen 36 milionů telefonů. Motorola ztrácela zejména ve střední a vyšší třídě, což je pro každého výrobce špatné znamení. Jedinou dobrou zprávou tak může být relativně stabilní operační marže, která klesla jen o 8 %. Divize mobilních telefonů utržila za 2Q 2007 4,2 miliardy USD, což znamená propad o 40 % ve srovnání s loňským rokem. Provozní ztráta této divize činila 332 milionů USD, přitom v loňském roce byl zisk 804 milionů USD.

Motorola

(v mil. USD) Q1 2007 Q2 2007 Q1 2006 Meziroční

změna (%) Prodeje Mobilní zařízení 5,412 4,273 6,403 -40 Provozní zisk Mobilní zařízení -260 -332 702

Sony Ericsson

Sony Ericssonu se opět daří a 10% tržní podíl je nejvyšší od spojení obou společností v roce 2001. Operační marže vzrostla na 11 % a s 59% růstem prodejů je Sony Ericsson nejrychleji rostoucí značkou z velké pětky. Podle Strategy Analytics je ovšem právě walkman stojící za úspěchy Sony Ericssonu jedním z produktů nejvíce ohrožených nástupem iPhonu.

Sony Ericsson prodal ve 2Q 2007 24,9 milionu telefonů a čisté tržby dosáhly 3,1 miliardy EUR, což je o více jak miliardu více než ve stejném období loni. Operační marže dosáhla hodnoty 10,1 %, operační zisk pak 315 milionů EUR, tedy o 112 milionů více než za 2Q 2006. V minulém čtvrtletí to ale bylo 346 milionů EUR.

Sony Ericsson

(v mil.)

Q2 2006 Q1 2007 Q2 2007 Prodané kusy 15,7 21,8 24,9 Prodeje 2,272 2,925 3,112 Operační marže 8,9 % 11,8 % 10,1 % Operační zisk 203 346 315

LG

Už minulé čtvrtletí budilo v představitelích mobilní divize LG mírný optimismus, tentokráte se už mohou přidat k oslavám. Prodali o 25 % více telefonů než ve stejném čtvrtletí loni a zvýšila se i operační marže na 11 %. Podle Strategy Analytics se tak příznivě projevuje konsolidace produktového portfolia v minulých měsících. Na rozdíl od Motoroly a jejího RAZRu se LG podařilo na úspěch Chocolate navázat modelem Shine.

Čisté tržby mobilní divize LG činily 3,084 milionu USD a operační zisk se zvýšil na 11,3 %. Celkově prodalo LG 19,1 milionu telefonů.