Nokia je zatím ze všech výrobců mobilních telefonů před letošním CeBITem asi nejtajemnější. Informace o chystaných produktech bedlivě střeží, a tak ven prosakují jen dohady a neověřené informace. Nicméně, malý pohled na to, co nejspíš můžeme od Nokie v tomto roce očekávat, najdete v dnešním vydání.Ze zcela jiného soudku je článek o tom, jak si na internetu pořídit mobilní telefon. Přestože mnoho lidí ještě internetovým obchodům nedůvěřuje do té míry, aby si v nich cokoliv koupili, najde se již dost takových, kteří to bez váhání udělají. Pokud mezi ně patříte, ale ještě nevíte, kde takové obchody hledat, podívejte se na dnešní článek o internetových obchodech nabízejících mobily.