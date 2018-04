Nokia je můj život, Nokia jsem já (rozhovor)

Matti Palömaki je sice v Praze od podzimu, ale už se tu cítí jako doma. Jeho žena už stihla v pražském Podolí porodit jejich třetí dítě. Žít v Praze je snadné, těžší však pro Palömakiho bude zajistit pro světovou mobilní jedničku růst v zemi, kde už má mobil více než 80 procent lidí.

Přijel jste sem z Bangkoku. To je asi docela změna, ne?

Byla to skvělá zkušenost, ale Praha je proti tomu mnohem klidnější. Pocházím z Helsinek a tady mi to víc připomíná domov. Je tu taky zima. Finové a Češi mají hodně společného.

Myslíte pití alkoholu?



No to taky, ale i spoustu menších věcí. Třeba jídlo. Finské jídlo je českému hodně podobné. Máme taky hodně rádi brambory a polévky. Když to srovnám třeba s Francií nebo Itálií, je mi Česko kulturně daleko bližší.



Pracujete pro Nokii celý život?



Už 15 let, začal jsem hned po škole. Nokia je můj život, jsem to já.



Nokia je u vás nejslavnější firma, finskému hospodářství se říká "Nokia ekonomika". Zakotvit tam musí být snem každého vysokoškoláka.



Je to určitě nejprestižnější značka. Donedávna to byla i nejvýše oceňovaná společnost, takže práce pro Nokii je určitě lákavá. Na druhou stranu je to velká firma, a tak záleží na tom, kde pracujete. Můžete skončit u nějaké nudné práce. Ale fakt je, že Nokii se daří přitáhnout asi nejlepší mozky v zemi.



Začínal jste od nuly?



Já jsem tam přišel jako inženýr a dělal ve výzkumném centru, což je obvyklý způsob, jak se do firmy dostat. Když studenti dělají diplomovou práci, už si vybírají nějaký projekt pro Nokii. Já jsem se tehdy zabýval technologií pro přenos dat ISDN a byl jsem jedním z hlavních výzkumníků, i když jsem právě dokončil školu. Bylo to před 15 lety a tehdy jsme si mysleli, že ISDN bude velký hit. Dneska se dá říct, že se docela rozšířilo.



Jak se liší thajský a český trh?



Když jsem v roce 1999 přijel do Bangkoku, mělo mobilní telefon v Thajsku jen asi 5 procent lidí. Když jsem odcházel, bylo to už 30 procent a v Bangkoku až 50 procent, což je obrovská změna. Zažil jsem dobu, kdy jsme budovali všechno v podstatě od začátku. Což je úplně něco jiného než český trh, kde už má 80 procent lidí telefon. I když odhaduji, že počet telefonů je ve skutečnosti asi o 10 procent nižší než čísla uváděná operátory, která znamenají počet SIM karet. Tady se člověk musí opravdu snažit, jak soutěžit o zákazníky, a růst je těžké pro všechny. Jeden profesor na London Business School nedávno uvedl příklad, že v 90. letech nebylo k prodeji mobilů potřeba mít manažerský talent. Uvedl příklad, i když trochu přehnaný, že telefony mohli v té době prodávat třeba šimpanzi a stejně by uspěli. Ale teď a tady už je konkurence tvrdá.



Jaký máte recept na úspěch v naplněném českém trhu?



Klíčová jsou určitě data. Nokia má čtyři hlavní oblasti obchodu: mobilní komunikace, sítě a teď nově i mobilní multimédia a větší mobilitu pro podniky. Největší růst vidíme v mobilních multimédiích.



Co znamená mobilita pro podniky?



To znamená, že některé firmy už přecházejí úplně na mobily a už vůbec nepotřebují pevné linky. Ani pro přenos dat.



Už jsou tady nějaké firmy, které přešly úplně na mobily?



Jistě, začínají se už objevovat. S naší pražskou kanceláří už tam taky téměř jsme. Já už nemám pevnou linku. Máme ještě omezené kapacity na pevných linkách, ale postupně je rušíme.



To asi netěší Český Telecom, který pevné linky provozuje.



Nechci mluvit za naše zákazníky, protože to je záležitost, která se víc týká jich. Je to naše strategie, což však neznamená, že to tak budou dělat všichni nebo že by všechny firmy přecházely úplně na mobily. Taky se nechceme stát operátory, to není naším záměrem. Někteří z našich konkurentů to zkusili, ale pak tu oblast raději opustili.

Multimédia budou kralovat

Co jsou mobilní multimédia?



Pro nás nejsou nic nového, Nokia je nabízí už dlouho, ale teď se na ně chceme více soustředit. Cílem je, aby zákazníci začali masivněji používat multimediální služby, ať už jsou to hry nebo surfování po internetu bez použití počítače atd.



Jaké mají šance tady v Česku?



Myslím, že mají velký potenciál. Je tady jedna z nejvyšších penetrací (počet mobilů na hlavu) na světě a Češi navíc začínají používat mobily k přístupu na internet.



Jak se daří MMS telefonům?



Rostou hodně rychle. Ale asi nejvíce roste mobilní internet, až je to skoro neuvěřitelné. I když se zatím používá spíše k připojování k počítači.



Je šance, že by Češi mohli časem k přístupu na internet víc používat mobily než pevné linky?



To je otázka času. Mně by se to samozřejmě líbilo. Ale pevné linky určitě nezmizí a tím nechci říct, že by vymíraly. I když jedním z hlavních cílů Nokie je prosazovat internet přes mobily. Nokia zaplaví trh s tak atraktivními terminály, že určitě dojde k výraznému posunu.



Kdy to bude?



Už se to děje. MMS je jedna věc, ale my už se teď zaměřujeme na hry. Zatím tu byl problém, protože sítě nezvládaly tolik dat, kolik hry potřebují. Ale už připravujeme nové, tzv. media terminály, které by měly být brzo v obchodech. Ty už by to měly zvládat.



Co je to media terminál?



Je to telefon s větším displejem a více funkcemi. Můžete surfovat po internetu, přehrávat video, stahovat věci z internetu. Lidé už by ani nepotřebovali počítač. Aspoň krátkodobě. Pro zákazníka by v něm mělo být všechno, co chce. V polovině roku 2004 dorazí do obchodů.



Jaký byl prodej na Vánoce?



Ještě nemáme přesná čísla. Navíc je pro jednotlivé země ani nezveřejňujeme. Ale pozorujeme, že se tady začíná rozvíjet trh nahrazování telefonů. Zároveň se čím dál víc zmenšuje doba, během které si Češi pořizují nový telefon s novými schopnostmi.



Jak dlouho to trvá teď?



Přesně nevím, ale doba se zkracuje, což chceme. Aby si lidé po dvou letech vyměnili staré telefony za nové, tak jako to dělají na Západě. Někde už to lidé dělají i každý rok.



Jaký máte hlavní úkol v Česku?



Chtěl bych tady zajistit rozjezd mobilů třetí generace (které umožňují rychlý přenos dat). Myslím si, že nejdřív se budou používat technologie EDGE jako levnější verze a teprve pak nastoupí UMTS. První telefony EDGE se sem už vezou. Letos jich dodá Nokia na trh 13 typů. Prosadit je je úkol pro všechny šéfy poboček po celém světě. S naším třicetiprocentním podílem na světovém trhu máme docela sílu trhem pohnout.



Vadí vám tady byrokracie? Váš předchůdce si na to stěžoval.



Pracovní povolení mám, ale chvíli to trvalo. Trvalo to déle než v Thajsku. Naštěstí to pro nás není moc velký problém, protože jsme z 99 procent místní. Ale dobrá zpráva je vstup do Evropské unie, protože pak už to nebude potřeba.



Změní se pro vás a Nokii v Česku ještě něco se vstupem do EU?



Nic velkého to nebude. Největší změna je asi zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na telekomunikační služby o 17 procent. Dotkne se našich zákazníků. Nedá se s tím nic dělat, to je život. Ale doufám, že to nebude mít velký dopad na trh. Osobně věřím, že o zmírnění dopadů změny DPH se postará konkurence na trhu.



Myslíte, že by konkurence mohla zvýšení časem snížit?



Nejsem ten, kdo by to měl komentovat. Jen doufám, že to trh neovlivní. Protože to by pak ovlivnilo nepřímo i nás. Ale co nás ještě ovlivní v souvislosti se vstupem do EU, jsou změny v platbách sociálního pojištění pro cizince, které se bude zvyšovat. Celkově se tak prodraží náklady firem pro případ, že by si v Česku chtěly otevřít místní centrálu. Česko se tak stane ještě dražší, co se týče pracovní síly, a nebude už tak konkurenční jako dřív.



V Rusku a v Brazílii bude Nokia prodávat levné telefony. Chystáte něco takového i tady?



Ne. Česko je pro nás vyspělý trh tak jako EU. Narážíte na strategii zavést telefony téměř pro všechny na světě. Nyní máme asi miliardu uživatelů mobilních telefonů a chceme toto číslo co nejvíce zvýšit, a tak pro některé země máme připraveny speciální nabídky.



Co se stane, až bude penetrace stoprocentní? Budou mít lidé víc telefonů?



To už se někde děje, což jenom potvrzuje fakt, že jde o SIM karty, ne telefony. V Asii je to například Tchaj-wan. Nemyslím si však, že lidé budou mít více telefonů. Já mám teď tři, ale doufám, že budu mít méně. Třeba komunikátor je dobrý výrobek a oblíbili si ho i tady v Česku. Není sice nejmenší, ale hodně toho umí, má klávesnici, možnost dělat konferenční hovory s více lidmi zároveň, dobrý mikrofon a to se hodí hlavně lidem v byznysu. Takový telefon stačí jeden.



Operátoři začínají prodávat mobily pod svou značkou. Neohrožuje vás tento trend?



Nevěříme, že to bude fungovat. Telefony na zakázku nejsou tak konkurenceschopné. Vyrábíme asi 200 milionů telefonů ročně, a kdybychom měli pár tisíc zákazníků, kteří by požadovali své vlastní upravené telefony, byl by to úplný zmatek. Náklady by vylétly do stropu a nemohli bychom už prodávat za konkurenční ceny. Proto dáváme přednost zaplavování trhu každý měsíc. Vyrábíme více než 30 telefonů ročně a toto číslo pořád roste.

Taky si občas hraju

Jaké budou mobily za pět let?



Budou ve stylu N-Gage nebo media terminálu (Nokia 7700).



Jak se tady v Česku daří hrám na mobilech?



Začínají. Neviděl jsem žádná statistická čísla, ale je známo, že nejvíc se hrám daří v Asii. Jejich mozky jsou na hry víc naladěné, lidé si tam pořád chtějí hrát. Ale tady to začíná taky.



A co vy?



No, tak trochu. Mám v sobě pořád trochu toho inženýra. Ale moc hry nehraji.



Mají vaše děti mobil?



Žádné. Nejstaršímu jsou 4 roky.



Kdy jim koupíte první telefon?



Ještě nevím, i když občas se to velice hodí třeba kvůli bezpečnosti. Moje neteř dostala telefon ve svých osmi letech, a to si stěžovala, že už ho mají všichni. Nokia má zatím nejnižší věkovou hranici deset let.



MOŽNÁ V NOKII ZŮSTANU DO DŮCHODU. Šéf české pobočky světové mobilní jedničky Nokia Matti Palömaki začínal ve firmě jako výzkumný inženýr. Pak ho však zlákal prodej. Kromě rodného Finska pracoval pro Nokii v Británii, Francii a naposledy v Thajsku.