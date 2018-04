Nokia investuje do GPS technologie

GPS je zkratka označující satelitní navigační systémy - tedy zařízení pro určení přesné polohy pomocí satelitů. Když jsme vloni na Mobil serveru založili rubriku GPS, čtenáři se nás ptali, jak toto souvisí s telekomunikacemi. Říkali jsme jim: počkejte a uvidíte.

Mezitím se GPS stala slušně čtenou rubrikou, ačkoliv jsme v ní poměrně rychle sáhli na dno zařízení, které lze v ČR koupit. A mezitím se také GPS stalo zajímavým i pro telekomunikační firmy.

A tak není divu, že se firma Nokia rozhodla investoval 3 miliony dolarů do firmy SiRF zabývající se vývojem technologií pro GPS. Firma SiRF v současné době vyrábí především poziční části a přijímače GPS zařízení, takže její jméno je známe spíše zasvěceným.

Proč to? Především proto, že v trhu GPS je vysoký potenciál. Nedávno americká FCC nařídila, že veškeré telefonáty na nouzových linkách mají být schopny udat poloho v toleranci 410 stop. Podle FCC by tak dvě třetiny telefonů měly být vybaveny GPS modulem do roku 2001.

A jelikož FCC je v USA autorita s neoddiskutovatelnou pravomocí, patří vstup firmy Nokia do SiRF Technology mezi logické kroky. Lze očekávat, že konkurenti na sebe nedají s podobnými obchody příliš dlouho čekat.