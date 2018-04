Nokia in black: tři staří známí v hudební edici

Nokia v New Yorku představila nejen úplně nové modely - N95 a N75, ale i speciální edice již prodávaných přístrojů. Černě oděná trojice chytrých mobilů nese označení Music Edition a na první pohled je od běžně nabízených verzí odlišuje právě černá barva krytu.

Označením Music Edition se mohou pyšnit modely N70, N73 a N91. Jsou to "známé firmy" na trhu dostupné již delší dobu. Nyní jim Nokia vnukla druhý - hudební - život. U modelu N91, který vznikl již jako speciální hudební přístroj, by to bylo divné a tak v tomto případě doznaly inovace největších změn.

Nokia N91 Music Edition se tak může nyní pyšnit pevným diskem s dvojnásobnou kapacitou. Z původních 4 GB vzrostla kapacita úložiště dat na 8 GB. dále se Music Edition liší od běžné verze černou barvou krytu. Jinak zůstává vše při starém. Novinka se začne prodávat od října letošního roku. Cena by se měla pohybovat pod hranicí 20 000 Kč včetně DPH.

Druhým inovovaným modelem je Nokia N73. I v jejím případě má Music Edition verze černý kryt. S telefonem se bude dodávat paměťová karta s kapacitou 2 GB a také stereofonní sluchátka HS-28 s dálkovým ovladačem AD-41, na kterém je konektor Jack 3,5 mm. Připojit tak půjdou jakákoliv sluchátka. Nokia N73 Music Edition se začne prodávat od října letošního roku. Cenu zatím výrobce neuvádí.

Do třetice černá barva: I poslední novinku poznáte od běžné verze díky černému krytu. Model N70 - jinak notoricky známý - dostane navíc ve verzi Music Edition v základním balení paměťovou kartu s kapacitou 1 GB. Dalším bonusem budou stereofonní sluchátka HS-28 a dálkový ovladač AD-41 s konektorem Jack 3,5 mm. Novinku najdeme na pultech obchodů od října. Cenu zatím Nokia neuvádí.



Nokia N91 8GB.



Nokia N73 Music Edition.



Nokia N70 Music Edition.