Nokia i HTC připravují tablety s Windows RT. Finský bude v Barceloně

Nokia už v minulosti několikrát na tabletech pracovala, dokazují to mimo jiné i přihlášky průmyslových vzorů, které odhalily možný vzhled finských tabletů. Jenže letos prý vývoj ustal, Nokia nejprve neměla vhodnou softwarovou platformu pro tablety a po uvedení nových Windows RT firma vyčkávala, jestli má takový tablet smysl.

Poté, co nechala Microsoftu Surface trochu prostoru, se teď podle serveru Digitimes Nokia rozhodla, že tablet připraví. Displej má mít úhlopříčku 10 palců a pohánět jej bude právě Windows RT. Nokii o tom přesvědčily zřejmě praktické testy sytému, které ukazují, že je vcelku dobře použitelný. Svou roli v tom mohl hrát i Microsoft, který zřejmě po uvedení vlastního tabletu přišel o několik partnerů, kteří měli RT tablety vyrábět, ale nakonec se rozhodli z této scény ustoupit.

Nokia tak připraví alternativu k RT s úhlopříčkou displeje o trochu menší, poháněn bude zřejmě čtyřjádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon S4 a výrobcem má být Compal. Vzhledem k tomu, že firma už na vývoji přístroje pracovala v minulosti, měla by se premiéra odehrát už brzy – konkrétně na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.

Na tabletech pracují podle agentury Bloomberg také u HTC, připraveny však budou o něco později. Důvod je jednoduchý, Microsoft v první vlně odmítl dát tchajwanské firmě k Windows RT včasný přístup, protože se obával nezkušenosti firmy na poli tabletů. Poté, co však HTC příjemně překvapilo se svými novými Windows Phone 8 telefony a Microsoft zřejmě přišel o jiné RT partnery (například Toshibu), však HTC možnost připravit přístroj s mobilní tabletovou verzí Windows dostalo.

A novinky by měly být rovnou dvě. Menší tablet s úhlopříčkou 7 palců by měl konkurovat třeba iPadu mini a Google Nexus 7 a mezi přístroji s Windows RT by se měl chlubit nízkou cenovkou. Na opačném konci spektra bude stát tablet s úhlopříčkou 12 palců, který by mohl mít ambice nahradit při používání i běžné notebooky. Oba tablety HTC mají opět pohánět ARM procesory Qualcomm Snapdragon. Do prodeje se však přístroje nedostanou dříve než ve třetím čtvrtletí příštího roku.