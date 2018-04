Když byla Nokia ještě na výsluní. Podívejte se, na co nás tehdy lákala

Když se dnes podíváte kolem sebe v metru či jiném prostředku hromadné dopravy, drtivá většina lidí drží v ruce mobil. Čtou na něm zpravodajství, knihu, vyhledávají informace na internetu, nebo prostě jen tak lelkují na síti.

To ještě před pár lety zvykem nebylo. Mobil tehdy mělo jen pár vyvolených. A drtivá většina z nich měla v kapse Nokii. Dnes to jsou všelijaké iPhony, Samsungy, Sony Ericssony. A Nokia jen málokdy.

Někdejší jednička na trhu ztratila na začátku tisíciletí dech a konkurence ji doslova převálcovala. Na doby blahobytu dnes firma vzpomíná se slzou v oku, v agonické křeči sází vše na nepříliš populární systém Windows Phone a rozprodává svůj majetek, seč to jde.

Devadesátá léta jako zlatý důl

Ale vraťme se o pár let zpět. Píše se rok 1999 a Nokia je na vrcholu. Rok předtím dosáhla na titul největšího výrobce mobilních telefonů na světě. Své zákazníky získala díky jednoduchému ovládání, zejména díky klávese Navi-key.

Kapsy zákazníků dobyla hlavně za pomoci jednoduchých modelů typu 5110, 3210, 3310 a podobných. Měla tedy na čem stavět a její portfolio se začalo rychle a cíleně rozrůstat. Firma ho tehdy rozdělila do celkem devíti řad, které se lišily zaměřením i cenovou politikou.

Jak Nokia značila své telefony Staré značení Basic (1xxx) - základní funkce, často monochromatický displej

Basic expression (2xxx) - základní telefony, někdy designové

Expression (3xxx) - stylové telefony, funkčně bývají vybaveny málokdy

Active (5xxx) - odolnější telefony, voděodolné, někdy se speciálními funkcemi

Classic businnes (6xxx) - manažerské telefony s mnoha funkcemi

Fashion (7xxx) - telefony s módním vzhledem

Premium (8xxx) - luxusní telefony, někdy vyráběné v limitovaných edicích

Bussines (9xxx) - komunikátory plně nabité funkcemi, často s alfanumerickou klávesnicí Nové značení: C-series (Cxx) - třída "C" vznikla jako jakýsi kompromis mezi sériemi "E" a "N"

E-series (Exx) - manažerské telefony, smartphony, někdy i s alfanumerickou klávesnicí, vybavené komunikačními bezdrátovými technologiemi

N-series (Nxx) - multimediální telefony s dobrými fotoaparáty a multimediálními funkcemi

X-series (Xxx) - hudební telefony XpresMusic, zaměřené hlavně na hudbu

Lumia (xxx) - chytré telefony s operačními systémy Windows Phone 7.5 a 8. Nová řada mobilních telefonů, která se postupně dostává do většího povědomí uživatelů Zdroj: Wikipedia.org

Krátce před koncem tisíciletí tak finský výrobce nabízel desítky různých modelů. Od nejjednodušších v "jedničkové" řadě, přes pokročilejší ve "dvojkové" až do oné "devítkové" řady komunikátorů. Nokia tehdy dokázala prodávat i velmi kvalitně zpracované stylovky, které však funkcemi dvakrát neoplývaly. Zato šokovaly cenou, která nezřídka atakovala 30 tisíc korun.

O úspěchu firmy ostatně svědčí i žebříček nejprodávanějších modelů historie, v němž dominuje první desítce. První pozici překvapivě obsadil její nejjednodušší model 1100 s úctyhodným prodejem více než 250 milionů kusů. Druhou příčku drží legendární 3210 s více než 160 miliony prodaných telefonů (celý žebříček zde - anglicky).

Změna ve značení a zaspání doby

Brzy však přestalo tradiční číselné označení modelů dostačovat a s nástupem chytrých telefonů, tehdy hojně postavených na operačním systému Symbian, firma změnila názvy modelů a upravila i jednotlivé řady. Nově se klíčem pro prvotní rozpoznání modelu stalo písmeno na začátku. Jednotlivé řady, tedy v nokiáckém newspeaku "series", pak usnadnily orientaci v portfoliu firmy.

Tohoto značení se Nokia držela až donedávna, kdy byla nucena pod tlakem konkurence zcela změnit svou filozofii. Propadající se prodeje a zisky donutily firmu ke kroku, jehož hořkou příchuť sklízí dodnes. Z Microsoftu přišel nový šéf a s ním i americká politika sázky na jednu kartu. Tou kartou je operační systém Windows Phone.

Jak "dobré" to bylo rozhodnutí, to by už ovšem vydalo na samostatný text.

Koupili byste si reinkarnovanou legendu od Nokie typu "New 5110" či "New 7110" se současnou výbavou?