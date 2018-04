Velký boj. Souboj o mapy od Nokie nejspíš vyhrály německé automobilky

Nokia údajně požaduje za svou mapovou divizi Here částku zhruba 4 miliardy dolarů, což je zhruba polovina toho, kolik tehdy firma zaplatila v roce 2008 za společnost Navteq. Případným prodejem by se firma zbavila v podstatě poslední přímé vazby s koncovými uživateli. Mapy Here totiž využívá asi 100 milionů lidí po celém světě. Mapové podklady jsou ale důležité i pro firmy, které teď o Here soupeří.

Zatím se podle informací Wall Street Journal zdá, že k vítězství míří konsorcium německých automobilek. Sdružení, ve kterém jsou prémioví rivalové Audi, BMW a Mercedes, se totiž podle aktuálních informací jako jediné účastní intenzivních jednání. Nokia prý trvá na požadované částce, automobilky by za mapovou divizi rády zaplatily méně. Ostatně méně nabízel třeba Uber, firma chtěla údajně zaplatit asi 3 miliardy dolarů a aktuálně se jednání neúčastní. Mezi dalšími zájemci měly být například služby jako čínské Baidu nebo Tencent. Není vyloučeno, že se některá ze stran do jednání po přehodnocení plánů vrátí.

Automobilky ale touží po divizi Here ze zcela jasných důvodů. Kromě firem jako je Amazon, FedEx, Yahoo nebo Microsoft totiž právě ony patří k největším zákazníkům Nokie. Podklady Here má asi 80 % všech prodaných vozů vybavených navigačním systémem. Jedinou významnější konkurenci v tomto ohledu představuje pro Here Google, který je naopak úspěšnější u běžných spotřebitelů. Jeho Google Mapy používá ve smartphonech asi miliarda lidí, tedy desetinásobek toho co Here mapy.

Náskok Here na poli automobilů dělá z firmy velmi atraktivní subjekt. Na podrobná 3D mapová data se totiž právě dopravní prostředky budou spoléhat čím dál častěji. A i proto automobilky vědí, že by bylo dobré mít tento zásadní kousek skládačky pod svou kontrolou. Autonomní vozidla se bez špičkových map neobejdou a vzhledem k tomu, že Google v této oblasti provádí vlastní experimenty, automobilky se na něj nechtějí spoléhat.

Z podobných důvodů se mezi zájemce řadil třeba právě Uber. I jeho služby nabízející přepravu a spolujízdu totiž spoléhají na mapová data, která prozatím většinou nakupuje od Googlu. Jenže Google začíná v Tel Avivu experimentovat s vlastním systémem spolujízdy a tak hledá Uber cesty k nezávislosti nebo menší závislosti. Zatím to firma řeší tak, že nakoupila zbytky mapového týmu Microsoftu (ten se vlastních mapových snah vzdal a kupuje data právě od Nokie) a v březnu koupil společnost deCarta.

Jak nakonec případný prodej divize Here dopadne, zatím není jasné. Podle odhadů analytiků bychom se výsledek mohli dozvědět letos na podzim.