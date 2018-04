Při pohledu na letošní CeBIT jsem úmyslně vynechal několik výrobků, které jsem považoval za stěžejní naznačení směru a které mi bylo líto prolétnout v několika větách bez hlubšího pozastavení se nad smyslem a účelem. Budiž ihned jasně řečeno, že Nokia GSM Intranet Office je jedním z takovýchto exponátů.

Nokia GSM Intranet Office (dále jen GIO) je zamyšlením společnosti Nokia nad otázkou, jak efektivně vyřešit komunikaci ve firmách, kde se používají GSM telefony, běžné telefony a internet. A zamyšlení je to v pravdě inspirující.

GIO integruje hlasovou a datovou síť do jednoho celku - a to tak, že každý z účastníků, který má GSM telefon, má na tento telefon stejné číslo, jako na normální telefon. Z tohoto GSM telefonu může využívat všech služeb, jako jsou telefonní seznamy, SMS zprávy, konferenční hovory atd. V dosahu GIO není využívána síť běžného operátora, ale vlastní síť základnových stanic. Pokud účastník GIO vyjde z dosahu vnitrofiremní sítě, může se samozřejmě napojit na jinou GSM síť - volání do kanceláře může být na toto číslo automaticky přesměrováno, takže zákazník nepozná, že vás zachytil mimo kancelář.

A to není všechno. Pokud máte více poboček na různých místech zeměkoule, přijde vám vhod propojení přes IP telefonní síť - tedy rozhraní přenášející data z telefonu do telefonu přes internet. Výhoda je jasná: platíte internetové poplatky, zatímco se vytelefonováváte s New Yorkem. Protokol H.323 je zde samozřejmostí. IP telefonní síť lze samozřejmě kombinovat s přístupem do GSM sítě.

Nokia GSM Intranet Office je velmi zajímavé řešení pro větší firmy, které potřebují vyřešit stálé telefonické zmatky, zajistit dostupnost zaměstnanců na rozsáhlých provozech azejména dát telefonnímu ruchu ve firmě jednotný řád a ještě přitom trošku ušetřit. Plné řešení Nokia GSM Intranet Office není samozřejmě záležitost v rovině desetitisíců, ale spíše statisíců až milionů korun - dle plánované konfigurace. Navíc si buďte jisti, že na IP telefonování si s 64 kbps linkou nevystačíte.

Nicméně, pokud vaše firma počítá zaměstnance ve stovkách, vyloženě se vyplatí zauvažovat o tom, zda něco podobného nezakoupit