Pokud vás zaujal článek o nahrávání nového loga operátora do vašeho miláčka značky Nokia, tak vás jistě bude zajímat i další produkt firmy Kessler Wireless Software - Nokia Group-Graphic Editor. Tentokráte ovšem ze hry vypadávají majitelé Nokia 5110, jelikož ta nemá uživatelské skupiny.

Tento šikovný prográmek pro vytváření log uživatelských skupin se tváří velmi příjemně a stejně tak se i obsluhuje. Je zde podobné ovládání jako u logo uploaderu s tím rozdílem, že se nám sem vloudil jednoduchý grafický editor na vytváření ikon.

Po nakreslení loga (levé myšidlo bod nakreslí, pravé smaže) můžete jednoduše logo uložit do souboru *.ngg (myslím, že se VELMI podobá formátu NOL :-) a odeslat do vašeho telefonu (buď přes Ir port nebo po kabelu) nebo někomu jinému (zprávou SMS). Sice zde není možnost uploadovat ho do Nokia 5110, nicméně pokud někoho chcete potěšit, můžete toto logo alespoň pomocí N5110 odeslat někomu jinému pomocí SMS. Ti, co si toto chtějí jen vyzkoušet a mají menší výtvarné nadání mohou použít loga, která jsou dodávána společně s programem a nainstalují se společne s ním.

Nicméně i zde platí to, že SMS centrum operátora musí podporovat osmibitové SMS zprávy a tak nezbývá nic jiného než použít SMSC D2 (+491722270700) nebo turecké SMSC (+905329010000).

Software funguje pod Windows 95/98/NT 4.0 a spolupracuje s IrDA portem počítače. Neregistrovanou, volně šiřitelnou verzi tohoto programu naleznete ke stažení na stránkách výrobce nebo u nás na MOBIL serveru. Tato verze vám ale poběží pouze 14 dní a pak je nutné tento program registrovat.