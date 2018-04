Nokia GPS modul a nové Bluetooth sluchátko

Kromě nového modelu 6670 představila Nokia dnes v noci řadu nových příslušenství. Ke špionážní kameře, o které se můžete dočíst zde, přibyl teké GPS modul a headset.

GPS Module LD-1W

GPS modul s označením LD-1W je kompaktní krabička, která komunikuje s mobilním telefonem nebo PDA prostřednictvím technologie Bluetooth. Zařízení má konektor pro připojení externí antény a používá standardní baterie (Li-ion BL-5C) i nabíječky Nokia.

Zdroj:Nokia

Výrobce udává pohotovostní dobu až 10 hodin na jedno nabití. Rozměry GPS modulu jsou 8,4x45,4x16,5 mm a včetně baterie váží 62 g. Na trh by se mělo toto zařízení dostat během prvního čtvrtletí roku 2005. Cenu zatím neznáme.

Zdroj:Nokia

Headset HS-11W

HS-11W je nové Bluetooh sluchátko od Nokie. Na jedno nabití by mělo vydržet až 6 hodin hovoru nebo 160 hodin v pohotovostním režimu. Hmotnost headsetu je 17 g a na trh by se měl dostat do konce tohoto roku. Cena se pravděpodobně bude pohybovat okolo 3000 Kč.

Zdroj:Nokia