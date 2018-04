Nokia připravuje čtyřpalcového nástupce Lumie 610. Bude lákat cenou

Už ve středu by měl finský výrobce uvést dva nové modely Lumia 820 a Lumia 920 s nejnovější verzí systému od Microsoftu. Do konce roku ale Nokia plánuje uvést další novinky. Mezi nimi by měl podle serveru The Verge být i nástupce jednoduché Lumie 610.

Jestliže dvě připravované špičkové Lumie 820 a 920 budou používat systém Windows Mobile 8, nástupce Lumie 610 s kódovým označením Glory si bude muset vystačit s ořezaným systémem Windows Phone 7.8. Telefon má být základem smartphonů finské značky a jeho předností by měla být cenová dostupnost.

Vzhledem k zacílení nové Nokie nepřekvapí nepříliš výkonný hardware. Telefon by měl používat procesor s taktem 800 MHz, paměť RAM bude mít nízkou kapacitu 256 MB. Displej by měl být rozměrný s úhlopříčkou 4 palce. Další výbava ani přesná cena prozatím nejsou známy.