Nokia Game je skvělá (hlavně kvůli výhře)

„Tento Tón, tento Tón ... tento Tón, to je on....“ Známá píseň Suchého a Šlitra, obdivuhodná svým tónovým rozsahem, by mohla klidně být hymnou letošní Nokia Game. Děj celého „multimediálního dobrodružství“ se totiž točí kolem Tónu, všudypřítomného éterického čehosi, které dává ducha všem hrám na světě. Tedy dávalo, než se ošklivé společnosti Tragamin, ženoucí se za co nejvyššími zisky, podařilo Tón uvěznit pro použití ve svých hracích kostkách. Vaším úkolem je samozřejmě Tón osvobodit, aby se mohl objevit ve všech hrách na světě. V roli mladé dívky Alfy procházíte celým dobrodružstvím, na internetu se vám postupně otevírají nové sekce hry, jejichž plnění vám usnadňují informace z tisku, televize, rádia a telefonních hovorů. Pro ty hráče, kteří mají konspirativnějšího ducha, tak jasně vyvstává otázka: Není to celé jen špinavou hrou Nokie, která nasadila „někoho z venčí“, aby Tón získal pro ni? Co když chce Nokia ve skutečnosti uvěznit Tón ve svých telefonech?

Problém Nokia Game však netkví jen v těchto úvahách na téma socialistického dělení Tónu mezi všechen lid. Nokia Game má ještě několik drobných vad, například průměrný námět a scénář a také jednu technickou vadu, která postihla některé hráče hned v druhém kole hry a nepříjemně je znevýhodnila. Na jejím řešení se stále ještě pracuje.

Softwarový zádrhel



O co šlo? V druhé etapě soutěže se měla hlavní postava hry, dívka Alfa, dostat podzemním bludištěm do sídla společnosti Tragamin. Účastníci Nokia Game, kteří jsou v této hře Alfou (nikoliv Omegou), se tedy snažili projít bludištěm, přičemž měli na vybranou, zda půjdou přímou cestou a snadno splní úkol nebo jestli budou bloudit, ovšem najdou navíc užitečné elementy (body ve hře). Průchod bludištěm probíhal v reálném čase, tedy pokud jste dali Alfě příkaz jít doleva, čekali jste tři hodiny, než došla na další křižovatku - v tu chvíli vám přišel informační e-mail. Museli jste se tedy znovu připojit a určit směr dalšího pochodu.

Bohužel, hráči používající určité prohlížeče měli v tuto chvíli smůlu. Aplikace shockwave nutná pro přehrání této sekce se nespustila a oni se mohli jen dívat na černé okno, které nešlo odstranit. Dlouho nikdo nevěděl, co se děje. Teprve 31 hodin po spuštění této sekce hry přišla zpráva, obsahující oznámení: „Nokia Game nalezla řešení pro všechny hráče v České republice, kteří nemohli začít hrát fázi Tunnels. Nyní je dostupná aktualizovaná verze této stránky a naše výsledky nočního testování ukazují, že tato shockwave hra poběží na všech počítačích a prohlížečích, které jsou uvedeny v požadavcích na naší hlavní stránce.“

Lidé vedoucí hru nyní přemýšlejí, jak manko postižených hráčů spravedlivě vyrovnat. Tuto práci jim nikdo nemůže závidět, neboť snad jediné skutečně spravedlivé řešení by bylo všem odebrat veškeré body z této sekce. Ale co když jim budou chybět později? Na rozhodnutí teď napjatě čekají všichni čeští účastníci Nokia Game.

Marketingová bomba, herní průměr



Letošní Nokia Game je i přesto rozhodně něčím víc než soustavou internetových stránek, několika SMS a rozhlasových spotů jako loni. Celé dobrodružství je komplexnější a složitější, což ale znamená větší riziko potíží plynoucích z chyb (jako v případě nevyladěné aplikace). Kromě internetu již byly do hry zapojeny noviny (inzeráty), televize a rádio (spoty) i mobilní telefon (SMS a telefonáty). Jak se zdá, svět Nokia Game je celkem rozsáhlý, například se lze se dlouho probírat stránkami zločinné společnosti Tragamin a hledat informace. Přesto lze bez nadsázky říci, že pokud by nebyla za Nokia Game vidina vyhraného telefonu, účastníků by bylo jistě výrazně méně. Ona totiž Nokia Game zas tak velká zábava není. Protože nelze takovou hru stavět na akci, je třeba tajemný, zajímavý a chytrý námět a scénář. Příběh je ale rovný sotva průměrnému sci-fi filmu, který nemůže konkurovat takovým tajuplným on-line hrám, jako je třeba celkem oblíbený Majestic, přestože i ten má v poslední době problémy, neboť o něj lidé pomalu ztrácejí zájem. Naproti tomu, kdo by se pro hlavní výhru - Nokii 5510 - trochu neobětovat? V každém případě je Nokia Game zajímavým počinem v oblasti marketingu, který co do velikosti a světovosti nemá obdoby.