Nokia FriendsTalk Chatujte ze svých mobilů!

Nokia, známý to vývojář rozličných nadlepšení mobilní komunikace, představil novou technologii přinášející nové dimenze do vzájemného dorozumívání prostřednictvím krátkých textových zpráv. Nový produkt, zvaný Nokia FriendsTalk přináší chatovací služby do současných mobilních sítí.

Mobilní povídání je interaktivní forma živé diskuze např. mezi přáteli, zájmovými skupinami či jinými oblastmi, kde lidé potřebují v reálném čase získavat příspěvky od několika lidí najednou. Účastníci budou moci vytvářet vlastní "chatovací" místnosti, rozlišené např. dle tématu, nebo přímo diskuzní skupiny sestavené z definovaného seznamu účastníků, např. přátel. Rozesílání příspěvků všem diskutující najednou se stane otázkou krátkého okamžiku, kdy samotnou realizaci provede mobilní síť a nikoliv hbité ruce uživatele. Možné dodržení anonymity je samozřejmostí.

Internetové diskutování, slangově chatování, se stalo jednou z nejpopulárnějších možností interpersonální komunikace současnosti. V mobilních sítích stále roste počet rozeslaných sms, přičemž současné statistiky hovoří až o 8 miliardách rozeslaných zpráv za měsíc. Údaj sice představuje celosvětové měřítko, ale i tak si zaslouží přinejmenším obdiv.

Nokia FriendsTalk je nyní dostupný pro technologie USSD (unstructured supplementary service data) a SMS. Byl konstruován pro podporu dalších přístupových metod v podobě WAPu i GPRS a v blízké budoucnosti bude, v návaznosti na sítě 3. generace, rovněž integrován s multimediálními zprávami. Nokia navíc počítá s rychlou integrací svého nejnovějšího produktu do již existujících mobilních sítí. Zda-li po ni sáhnou i naši operátoři ukáže až čas. Teoreticky bychom se s ní mohli setkat u EuroTelu, neboť ten do své sítě integruje všechny "finské novinky". Ostatně má i důvod. Nokia mu postavila takřka celou infrastrukturu a jak se zdá, poměrně úspěšně. Oficiální stanoviska se nám však dosud nepodařilo získat.