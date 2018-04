Legendy, jak je neznáte. Kulty od Nokie a Ericssonu jako smartphony

V roce 2007 rozpoutal Apple boom chytrých telefonů, když představil iPhone (Konec spekulacím. Apple iPhone je tady). Na této vlně se okamžitě svezly i firmy jako Samsung, HTC nebo LG. Naopak do té doby zavedené značky ustoupily do pozadí. Co kdyby však tento revoluční pokrok přišel už na přelomu tisíciletí?

Tehdejšímu trhu dominovaly zejména finská Nokia a švédský Ericsson. Mnoho z nás ještě pamatuje dva legendární modely z roku 2000, a to Ericsson T28 a Nokii 3310. Apple se tou dobou pořád ještě zabýval hlavně počítači a Samsung vyvíjel čipové sady a paměti. Ani jeden z nich tehdy na mobilní telefon neměl pomyšlení.

Německý portál curved.de se však rozhodl přepsat historii a přijít s koncepty těchto dvou legendárních modelů, kdyby revoluce chytrých telefonů proběhla již v roce 2000. Spojil se proto s nizozemským grafikem českého původu Martinem Hajkem, který kdysi kultovní modely trendu přizpůsobil. Světlo světa by tak na přelomu tisíciletí spatřil chytrý Ericsson T28 jakožto otec mobilů s Androidem a dotyková Nokia s operačním systémem Windows Phone.

Ericsson T28 by místo klávesnice schované pod odklopným krytem nabízel protaženou dotykovou obrazovku až úplně dospod těla, společně s trojicí tradičních Android kláves pro návrat, domovskou obrazovku a správu aplikací. Naopak poměrně masivní anténa byla zachována. Nechybí ani přední optika fotoaparátu, takže je dost možné, že by stál i u zrodu selfie fotek. Nicméně ty by byly vzhledem k monochromatickému displeji pouze černobílé.

Nokia se vydává vlastní cestou a hned u první chytré verze 3310 by nasadila 41 megapixelový fotoaparát ve stylu dnešních lumií. Koncepty jsou zde připraveny dva, jeden s monochromatickým displejem, druhý s barevným. Nokia jde ještě o kus dál, neboť představuje zahnutý (nebo lépe řečeno vyboulený) displej, tedy i pro nás velice čerstvou záležitost.

Mobilní fantazie v podání německého portálu je samozřejmě pořádně megalomanská a opravdu je jen čistou fikcí. Na řadu prvků, jako jsou například fotoaparát s obřím rozlišením či dotykový displej, bylo v roce 2000 ještě stále příliš brzy. Alespoň tedy v rámci masové výroby.

Další nepopiratelnou skutečností je fakt, že koncepty přebírají primárně spíše nedávné trendy, než aby se skutečně podobaly prvním smartphonům. Stejně tak odpovídají dnešku i aplikace jako Google+ či Whatsapp a další, které měly v roce 2000 k existenci ještě hodně daleko.