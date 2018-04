Nokia, Ericsson a Motorola: Adieu Microsoft...

Trpké plody sklízel včera Bill Gates; zatímco soudní pře s vládními úřady USA se pro něj předevčírem hnula k lepšímu, včera mu tři gigantické firmy naplily do tváře a pohrdavě se obrátily zády k vizi

Tři gigantické koncerny, jimž ani samotný Microsoft nemůže konkurovat co do obratu, totiž hlasem jasným a nerozdílným ohlásily ve vší parádě celému světu, že napříště se obejdou bez Microsoftu. Nebylo by to tak zajímavé, kdyby nešlo o trojici konkurentů, o trojici firem, jejichž jména jsou v telekomunikacích svatá: Ericsson, Nokia a Motorola.

Co se tedy vlastně stalo? Nic menšího, než že společnost Psion vyčlenila svoji softwarovou divizi jako samostatnou firmu, která dostala jméno Symbian. Až potud nic zajímavého, vyjma toho, že Symbian se stává majitelem Epocu, velmi výkonného a kvalitního operačního systému pro malá zařízení - počínaje opékačem topinek, přes mobilní telefony po počítače do dlaně Psion. Epoc patří mezi velmi významné platformy - je portován nebo portovatelný na řadu procesorů, je velmi stabilní a především nenáročný - kdo měl možnost srovnat Windows CE zařízení a Psiona 5, asi ví, o čem je řeč.

Zajímavou se proměna v Symbian stává až okamžikem, kdy společnosti Nokia a Ericsson oficiálně oznámily, že se staly majiteli celkem 60 procent Symbianu (30 procent Ericsson a 30 procent Nokia).

Korunu políčku do tváře Microsoftu udělil Fred Kuznik - prezident Motorola Cellular Subscriber Sector - když prohlásil: "Motorola si dovoluje s potěšením oznámit svoji účast na projektu Symbian." Kuzniak dále zdůraznil, že Motorola se hodlá v budoucnosti stát spolupodílníkem na Symbianu, jehož projekty a cíle podporuje.

Společnosti Psion, Motorola, Ericsson a Nokia tak vrhají svoje síly za jediným cílem - dalším vývojem, prosazováním a propagací systému Epoc jako univerzálního, škálovatelného, rychlého a snadno aplikovatelného systému pro malá zařízení. Implicitní podpora tří gigantů znamená pro Epoc hodně: stane se tak defacto standardem v oboru telekomunikací, bude reflektovat na přímou podporu Javy, s níž ma velké zkušenosti právě Motorola, bude nastolovat postuláty Wireless Application Protocol (WAP) - tedy nejrůznějších druhů přístupů k internetu a mediálním sítím vůbec.

Není si co namlouvat - trojice gigantů se spojila, protože pochopila hrozbu Microsoftu - jestli tyto tři firmy něco nechtějí, pak je to stav, kdy jim Microsoft kouká pod prsty, už pro ambice Microsoftu přibližovat se tak lukrativnímu telekomunikačnímu trhu. Na druhou stranu Symbian neznamená zrušení konkurence těchto tří firem - Epoc bude znamenat pouze stabilní prostředí a je jen o vizích těchto firem, jak s ním vzhledově i funkčně naloží. Navíc bylo jasně aklamováno, že Symbian svůj Epoc bude šířit i mezi další společnosti - Siemens a Sony, které kdysi vyjádřily ochotu přijmout WinCE budou mít nyní o čem přemýšlet.

Microsoftu tak ujíždí velký kus půdy pod nohama právě v době, kdy se široce spekuluje nad tím, nakolik Windows NT coby serverovou platformu ohrozí Linux jako kvalitní serverový systém. Microsoft se musí šikovat k boji - na jedné straně na něj budou dotírat giganti typu Nokia, Ericsson a Motorola s Epocem, který postaví proti Windows CE, na druhé straně Microsoft čeká partyzánská válka proti neviditelnému nepříteli - Linuxu. Jeho akcie se totiž nedají koupit. Ale to už je jiné povídání....