Nokia EOS odhalena, měla by mít 41megapixelový fotoaparát PureView

Snímky připravované Nokie EOS unikly hned ze dvou zdrojů. Snímky ze serveru GSMArena.com a twitterového účtu ViziLeaks tak s největší pravděpodobností opravdu ukazují nový finský smartphone, který by měl být zanedlouho představen.

Fotografie dokazují přítomnost fotoaparátu PureView s optikou Carl Zeiss. Prozatím není potvrzené rozlišení fotoaparátu. Na vyobrazeném vzorku nové Nokie je uvedeno pouze XX Mega Pixel. Podle dřívějších informací ale víme, že nová Nokia nabídne fotoaparát s obřím rozlišením 41 megapixelů.

Finský výrobce pravděpodobně u nového modelu použil fotoaparát ze symbianového modelu 808 PureView. Fotoaparát by měl být vybaven xenonovým bleskem. Další detaily výbavy jsou prozatím neznámé. Víme pouze, že Nokia EOS bude používat operační systém Windows Phone 8.

Nokia není jediná, která vstupuje do nového segmentu "fotosmartphonů". Nový trend má následovat Samsung, který by měl 20. června představit model Galaxy S4 Zoom. Ten by měl být vybaven 16megapixelovým fotoaparátem s optickým přiblížením. Smartphone zaměřený na fotografovaní podle dostupných informací připravuje pod zavedenou značkou Cybershot také Sony.