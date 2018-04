Nokia E90 Communicator: velký test profesionálního pomocníka do kapsy

Historie komunikátorů finské Nokie sahá do dob, kdy většině z nás mobilní telefony téměř nic neříkaly. Málokdo si dnes vzpomene na legendární kapesní počítače značky Psion a jejich operační systém Epoc, z nichž se dnešní komunikátory a potažmo i celý operační systém Symbian rekrutoval.

První komunikátor spatřil světlo světa již na sklonku roku 1996. Nesl označení 9000 Communicator a dal tak vzniknout celé řadě přístrojů, na jejímž konci stojí právě dnešní novinka. Před ní se na trhu objevil model 9500, anorektické dvojče v podobě 9300(i) a dva starší sourozenci, modely 9210(i) a 9110.

Každý z nich znamenal ve své době malou revoluci. Nejinak je tomu i u dnešní novinky. Oproti svým předchůdcům však přidává mnohem více inovací v čele se změnou použité platformy. Právě ta může znamenat budoucí útlum či naopak vzestup těchto zařízení.

Katalog mobilů:

Nokia E90 a její starší sourozenci v podobě modelů 9300i a 9500

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Profesionální nástroj pro práci v terénu, v době publikování recenze nejvybavenější telefon na českém trhu.

Důvod k radikální změně z pohledu Nokie je pochopitelný - přece jen podpora tak málo zastoupené platformy, jakou byla Series 80, je velmi náročná a z pohledu firemní filozofie zcela jistě neefektivní. Otázkou je, zda to budou chápat i dosavadní uživatelé komunikátorů.

Vzhled a konstrukce

Když Nokii E90 spatří oko nezainteresovaného člověka, neubrání se narážkám na její retrostyl. Většinou to začíná u označení telefonu cihlou či prehistorickým mobilem, končí údivem po jeho rozevření. Přiznejme si, že vnější vzhled si novinka skutečně tak trošku osvojila od prvních přístrojů na trhu. V konstrukci ale ani E90 žádné velké inovace nepřináší, což však považuji za přínos. Přesto tu jednu podstatnou změnu najdeme.

Je jí netradičně řešený kloub telefonu. Ten se oproti předchůdcům zcela změnil, nutno ale podotknout, že k lepšímu. Ani na chvíli vás nenechá na pochybách nad svou kvalitou. Horní část silně aretuje ve dvou polohách - v úhlu otevření cca sta stupňů (trošku nepochopitelný úhel) a v krajní poloze 180 stupňů. Ač lze z konstrukce kloubu usuzovat na úplné otočení displeje, není tomu tak. V ostatních úhlech je displej kloubem stabilně držen.

Konstrukčně je E90 na velmi vysoké úrovni. Díky neotřelému kloubu si každý zvolí ten správný úhel otevření, a to bez jakýchkoli pazvuků či náznaků nekvalitního slícování. Klouby jsou kovové, tělo telefonu z plastu s elegantní hnědou povrchovou úpravou (k dostání i v červené variantě). Slícování jednotlivých dílů je veskrze precizní, pouze v zadní části telefonu se setkáte s vrzajícím plastem ohraničujícím kryt baterie.

Ten naopak drží svou pozici naprosto perfektně, až tak perfektně, že jeho sejmutí vám zabere pár minut života. Řekněme si ale upřímně - kolikrát jej budete chtít sundat? Po koupi jej stačí odklopit, vyndat baterii, zasunout SIM kartu a znovu telefon složit - a šlus. Paměťové karty typu microSD budete zasouvat do šuplíčku připraveného na spodku přístroje a krytého sofistikovanou záslepkou v barvě telefonu. V základu dostanete 512MB kartu.

Baterii také měnit nebude třeba, výdrž je na nabízené funkce až oslňující. Při plném využití telefonu se nám podařilo dosáhnout tří dnů provozu, při použití jako druhého přístroje (pár hovorů a občasný přístup na web) je tato Nokia při chuti již sedmý den při třech čárkách indikátoru (z celkových sedmi). To vše má na svědomí baterie BP-4L s kapacitou 1500 mAh a papírovou výdrží až 5 hodin hovoru či 14 dní v pohotovosti. Zde nelze jinak než zatleskat.

Design telefonu je velmi strohý. Nokia zcela upustila od lehce "opileckých" tvarů, které předvedla u modelu 9500. Čelo přístroje zdobí jen výrazný chromový rámeček, jehož čistou linii narušuje v pravém horním rohu hlavní vypínač a na horním okraji mřížka reproduktoru. Velmi nenápadný je světelný senzor umístěný v těsné blízkosti jeho pravého okraje. Rámeček ohraničuje klávesnici i displej. Ten se chlubí rozlišením 240 × 320 obrazových bodů a podporou 16 milionů barevných odstínů.

Spodní strana telefonu nabídne celou škálu systémových konektorů v čele se standardním datovým konektorem mini USB. Jsou zde i dvířka slotu paměťové karty, která jsem již zmínil výše. Pravý bok nabídne spoušť integrovaného fotoaparátu (nelze jí vyvolat přidruženou aplikaci) a klávesu pro ovládání hlasového vytáčení a záznamníku. Za zmínku stojí už jen strana zadní, kde se tradičně usídlil objektiv fotoaparátu doplněný bleskem.

Klávesnice - kdo hledá, najde

Vnější klávesnice se díky rozměrům telefonu (132 × 57 × 20 mm, 210 g) mohla dostatečně rozrůst, a s ovládáním tak nebudou mít problém ani prostorově výraznější jedinci či rození dřevorubci. Klíčovým ovládacím prvkem se stal kurzorový kříž s potvrzovacím středem, po jehož okrajích najdeme všechny podstatné funkční klávesy. Zdvih jednotlivých tlačítek i jejich zpětná vazba je téměř ideální. Ta pravá lahůdka ale přichází až po rozevření telefonu.

Zde najdete plnohodnotnou QWERTZ klávesnici čítající 65 kláves, nepočítaje funkční klávesy okolo displeje a kurzorový kříž. Pokud byla klávesnice u modelu 9500 chválena, zde je třeba ji doslova vyzdvihnout do nebes. Každý, kdo měl tu čest s ní pracovat, pěl slova chvály. Na psaní všemi deseti zapomeňte, s trochou cviku ale nebudete mít potíž psát téměř stejně rychle jako na svém běžném počítači.

Celá klávesnice může být na přání uživatele podsvícena velmi jemným nazelenalým světlem, které ani v té největší tmě neruší. Rozestavení kláves sice není zcela standardní (jde o matici), přesto se v něm zorientujete během chvíle. Telefon navíc plně podporuje diakritiku, která se oproti předchozím modelům synchronizuje zcela korektně. Popisky kláves jsou bílé, speciální znaky a rychlé ovládání vybraných funkcí (Bluetooth, IrDA port, hlasitost, nápověda, vypnutí mikrofonu, jas displeje v šesti krocích) dostupné přes funkční klávesy Chr jsou pak odlišeny barvou modrou.

Nepraktická se mi jeví neustálá nutnost přehmatávání na část s displejem, kde jsou umístěny kontextové klávesy. Ocenit naopak musím seskupení zkratkových kláves v horní řadě, díky nimž můžete během okamžiku vyvolat nejčastěji používané funkce. Zde naleznete i klávesu pro vstup do menu a jednu editovatelnou klávesu, které lze nadefinovat vyvolání vámi vybrané funkce telefonu.

I u velké klávesnice byl zvolen jako hlavní ovládací prvek kurzorový kříž s potvrzovacím středem. Bystrý čtenář si už jistě pokládá otázku, kde je editační klávesa neboli tzv. tužtička. Tu zastupují klávesy Shift, což s sebou ale přináší i jednu drobnou nevýhodu. V zavřeném stavu editační operace zkrátka neprovedete.

Opravdovou lahůdkou je vnitřní displej. Ten nabízí bezkonkurenční rozlišení 800 × 352 obrazových bodů. Drtivou většinu webových stránek na něm zobrazíte v plné šířce bez nutnosti horizontálního posunu. Podporuje stejný počet barevných odstínů jako displej vnější, tedy celých 16 milionů. Pro puntičkáře jen podotknu, že displej není dotykový. Pro někoho je to výhoda, pro druhé naopak.

Ovládání - S60 s drobnými změnami

V zavřeném stavu se telefon chová jako zcela standardní chytrý telefon s operačním systémem Symbian S60. Nebudu tu zde proto opakovat to, co bylo již mnohokrát popsáno. Pokud vás zajímají podrobnosti o této platformě, doporučuji nahlédnout do starších recenzí produktů se stejným systémem. Zde se pouze zaměřím na hlavní změny spojené s velkým vnitřním displejem.

Jak už jsem naznačil, Nokia upustila od staré platformy Series80 a přešla ke stále populárnější S60 známé z běžných chytrých telefonů značky. Kvůli rozměrnému displeji si však vyžádal tento systém drobné úpravy. Logika ovládání se nemění, dodána byla jen náhledová okna, která při procházení vybranými funkcemi usnadňují práci.

Například ve zprávách vidíte náhledy obsahu označené schránky, při procházení galerie se v pravé části displeje zobrazují náhledy fotografií, v diáři vidíte v náhledovém okně veškeré detaily k vybranému kontaktu, v kalendáři pak detaily vybraného dne. Náhledy oceníte zejména při práci se správcem souborů, kdy okamžitě víte, co vybraná složka ukrývá. Na první pohled jen kosmetické změny, na ten druhý příjemné vylepšení.

Co však Nokii neprominu, je fakt, že si s přizpůsobením systému mohla dát alespoň trošku větší práci. Náhledová okna jsou dobrým nápadem, jelikož se do nich ale nelze nijak jednoduše přepnout (například kurzorovým křížem vpravo), nelze se ubránit dojmu, že Nokia chtěla zkrátka jen "zaplácnout" jinak nevyužité místo na rozměrném displeji. Kdyby se páni vývojáři ještě trošku snažili, mohli dosáhnout velmi kvalitního a komfortního ovládání.

Tím jsme vyčerpali veškeré změny, které jsou s logikou ovládání spojené. Ostatní funkce zůstávají shodné s běžnými chytrými telefony. Nabídku si můžete libovolně přeskládat, pro personalizaci můžete využít připravených témat nebo jen zvolit tapetu. Hlavní menu může mít formu matice či tradičního seznamu a je cyklické. V menu fungují číselné zkratky a některé funkce vyvoláte hlasovým ovládáním. Telefon poslouží i zrakově postiženým uživatelům, pro které je připravena aplikace hlasové pomoci.

Telefonování a zprávy

Nokia E90 je čtyřpásmový telefon s podporou sítí třetí generace. Videohovorů využijete jen při otevřeném telefonu, kdy máte k dispozici druhou QCIF kamerku. Výborný adresář není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje tak uložíte nespočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů jako různá telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy. Kontakty lze třídit do skupin, skupinám nastavit speciální vyzvánění.

Telefon samozřejmě nabídne vyzváněcí profily (ano, E90 umí i vibrovat), hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. Standardem se v Eseries stala i aplikace Týmy umožňující rychlou interakci s vybranými skupinami kontaktů. Podporu Push to Talk budete hledat marně.

Hlasité handsfree se aktivuje automaticky při otevření telefonu, lze jej využít ale i v zavřeném stavu. Pokud během hovoru telefon zavřete, hovor se nepřeruší. K dispozici máte i přehledný protokol uskutečněných hovorů, který zaznamenává až 30 dní starou komunikaci, a možnost vypnutí mikrofonu během hovoru, kterou lze v otevřeném stavu vyvolat pomocí klávesové zkratky.

Z pohledu textové a multimediální komunikace nabídne E90 SMS, EMS, MMS i e-mailového klienta. Editor ani mentalita práce se zprávami se oproti standardním telefonům se stejným systémem neliší, pouze se díky rozměrnému displeji a plnohodnotné klávesnici stává komfortnější. Můžete ukládat bezpočet zpráv, posílat velmi dlouhé textovky či vytvářet vlastní složky pro archiv. Prediktivní slovník T9 píše s diakritikou, před odesláním ji ale odstraní. E-mail si poradí s protokoly SMTP, POP3 i IMAP4 a dokáže schránky kontrolovat v zadaném intervalu.

Organizace a data

Na organizační schopnosti modelu E90 se můžete plně spolehnout. Novinkou jsou v tomto ohledu aktivní poznámky, které dovolí do svého těla vložit jakýkoli multimediální obsah a lze je přiřadit k vybraným kontaktům. Poznámku poté uvidíte při příchozím hovoru. Umím si dokonale představit jejich využití, proto tuto inovaci vítám s nadšením.

Kalendář je tradičně velmi propracovaný, umožňuje všechny možné pohledy a dokáže se jednoduše synchronizovat jak bezdrátově pomocí nejrůznějších business aplikací, tak lokálně přímo s vaším desktopem. Události lze třídit dle typů, k dispozici máte i jednoduché poznámky. Hodit se může kalkulačka, povedený konvertor jednotek, konečně neomezený hlasový záznamník (omezený jen dostupnou pamětí) či opakovaný budík. Zdá se, že se Symbian zbavil všech svých dětských nemocí.

I Nokia E90 nabídne vyhledávací aplikaci, která během chvíle prohledá celý obsah přístroje a usnadní vám tak práci s dokumenty, zprávami či kontakty. Největší inovací je možnost vytváření nových souborů v kancelářském balíku Quickoffice. Kromě prohlížení dokumentů typu Word, Excel a Powerpoint je nyní můžete i vytvářet či editovat přímo v telefonu. Připraveny jsou i programy pro práci s PDF soubory či archivy ZIP.

Dokumenty můžete bezdrátově tisknout na kompatibilních tiskárnách. K počítači připojíte telefon pomocí přiloženého USB kabelu či bezdrátově díky infraportu a technologii Bluetooth. Mass Storage je opět aktivní jen pro vloženou paměťovou kartu, k přístupu do paměti telefonu musíte využít programu PC Suite. E90 umí po vzoru svých předchůdců synchronizovat i jednotlivé dokumenty, a to bez potíží s diakritikou, se kterými se právě modely 9500 a 9300 potýkaly.

Z pohledu dat patří novinka na špičku: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA a Wi-Fi. Takovým výčtem se na trhu může pochlubit opravdu málokdo. Přidejme ještě výborný internetový prohlížeč a datového krále máme před sebou. Navíc telefon podporuje i VoIP telefonii (SIP protokol), která je však závislá na poskytovateli takové služby.

Třešinkou na dortu či možná spíše danajským darem je vestavěná navigace GPS. Po vzoru N95 však má i Nokia E90 značné problémy s citlivostí použitého GPS čipu a v městských aglomeracích budete na signál čekat i několik minut. Navíc si musíte za možnost navigace připlatit - od osmi euro na den do sta eur na tři roky. V základu máte plně k dispozici alespoň vyhledávání v nahraných mapách České republiky.

Zábava

Ač je Nokia E90 považována spíše za ryze pracovní nástroj, lze ji označit i za slušného multimediálního společníka. Hlavní roli zde hraje opravdu kvalitní (papírově) fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix nabízející i automatické zaostřování. Naleznete u něj všechny funkce a možnosti, které si lze od takového fotoaparátu přát - vyvážení bílé, blesk, režimy snímání, sekvenční záběry, barevné tóny, nastavení citlivosti (ISO) či kompenzaci expozice. Výsledné fotografie příliš přesvědčivé nejsou, přesto patří ke špičce dnešního trhu.

Fotoaparát umí natáčet i video, a to v maximálním rozlišení VGA. Novinkou je stabilizace obrazu, která funguje poměrně obstojně. Natáčet video a fotografovat ale můžete pouze se zavřeným telefonem a jako hledáček tedy slouží jen "malý" displej. Navíc mám výhradu i ke dvoupolohové spoušti fotoaparátu - je příliš citlivá a odlišení obou poloh naprosto minimální.

Telefon dokáže přehrávat i hudbu, v základním balení najdete poměrně kvalitní stereo headset. Multimediální obsah, v tomto případě tedy hudební skladby, uložíte do vnitřní paměti telefonu o kapacitě 128 MB (ve skutečnosti o něco méně) nebo na přiloženou půlgigovou paměťovou kartu. Ve chvílích volna vám přístroj dovolí i poslech vaší oblíbené rádiové stanice. Na hry ale zapomeňte, přístroj nenabízí ani jednu.