Nokia E65 má majitele! Generální ředitel Vodafone provolal 178 minut

Soutěž “Kolik minut provolá Grahame?“ probíhala od 19. února do 29. února 2008 (více zde). Byl pro ni vytvořen speciální formulář pod internetovou tarifní kalkulačkou Vodafonu. Vítězem se stal pan Gabriel Matěj z Tachova, který jako první do formuláře pod tarifní kalkulačkou na adrese www.vodafone.cz/kalkulacka zadal 178 minut. Přesně tolik provolal do všech českých sítí od 10. února do 9. března 2008 šéf Vodafone ČR Grahame Maher.

Do soutěže se zapojilo téměř sedm tisíc lidí a výherce soutěže získal od Vodafonu telefon Nokia E65.