Nokia E65: do práce i na přehlídková mola (recenze)

Když se na trhu objevil první telefon s operačním systémem Symbian S60 (tehdy ještě Series60), málokdo z nás čekal, že se z podobných přístrojů stane jeden ze základních kamenů portfolia největšího výrobce mobilních telefonů. Dnes tomu ale právě tak je.

Nokia E65 a její starší sestra E50 a manažerská klasika Nokia 6233

Telefon zaměřený na práci a styl

Nokia začala produkovat jeden smartphone za druhým a bylo nasnadě je nějakým způsobem odlišit. Na rovinu si však řekněme, že manažerská řada E skrývá i multimediální funkce, stejně jako řada N funkce pracovní. Zkrátka jde jen o malé vodítko pro případné zájemce, za které ale můžeme Nokii poděkovat.

V té džungli Symbianu se totiž konečně vyzná i naprostý laik. Stačí si zapamatovat jediné písmenko, které nám napoví o zaměření telefonu, a poté vybírat už jen podle osobních preferencí. To jest vzhled, ergonomie atp. A právě tyto vlastnosti - a nejen ty - hrají prim pro dnes představovanou novinku, Nokii E65.

Vzhled - hnědá elegance

Uhlazené linie a velmi neotřelá barva připomínající legendární Nokii 6110 v úpravě chameleon. Asi tak by se dala novinka shrnout do jedné věty. Nokia E65 si dokázala zachovat důstojný vzhled a přitom přinést řadu inovací. Její rozměry 105 × 49 × 15,5 mm a váha 115 gramů sice nepatří mezi špičku na trhu, pro cílovou skupinu však překážkou jistě nebude.

Zejména díky malé tloušťce telefonu novinku téměř v kapse nepocítíte. Přispívají k tomu ale i zaoblené hrany, zejména pak ta horní. Ta je zkosená a silnou měrou dotváří celkový design přístroje. Zároveň rozbíjí vjem telefonu jako obyčejného kvádříku. Za design zkrátka tleskáme, i když víme, že jde o velmi subjektivní stránku.

Nokia E65 používá vysouvací konstrukci. Ta je velmi kvalitní, ač malé vůle se stále najdou. Vysouvací část je v obou krajních pozicích silně aretována a manipulaci s ní vám usnadní pružiny. Konstrukční zpracování hodnotíme jako velmi dobré, dokonce i kryt baterie vyvedený v imitaci kůže drží na svém místě jako přibitý. Navíc se díky jeho povrchu nemusíte bát toho, že vám přístroj jen tak vypadne z ruky.

Pod krytem najdete baterii o kapacitě 1000 mAh s výdrží až šesti hodin hovoru či 14 dní pohotovosti. Vše však záleží na tom, jaké funkce telefonu využíváte. V průměru jsme nabíjeli jednou za týden, což je na chytrý telefon více než dobrý výsledek. Kryt zakrývá i slot pro paměťové karty MicroSD a samozřejmě i šuplík pro kartu SIM.

Zvolená hnědá barva vypadá velice elegantně, k dispozici je i varianta červená. Části přístroje s touto úpravou jsou matné a vesměs odolné vůči otiskům prstů. Jinak tomu je ale v případě lesklého rámečku okolo displeje a funkčních kláves. Zde by si vášnivý daktyloskop skutečně užil. Vadí nám i ničím nechráněný objektiv fotoaparátu na zádech telefonu.

Na ovládací tlačítka mimo hlavní oblast byla Nokia u novinky skoupá. Najdeme je pouze na pravé straně v podobě shluku čtyř malých kláves. Od shora jde o ovládání hlasového záznamníku, editační klávesu pro úpravy textu (tužtička) a dvojici kláves upravující hlasitost aplikací, hovoru či hudebního přehrávače. Jejich konstrukční provedení ale nepatří mezi nejlepší a jejich stisk je velice obtížný.

Zcela ideálně se netiskne ani hlavní vypínač telefonu ovládající i přepínání profilů umístěný na horní zkosené hraně. U něj však zapuštění do těla přístroje tolerujeme, jelikož jeho nechtěné stisknutí by asi majiteli velkou radost neudělalo. Spodní strana telefonu pak nabídne tradiční pop-port, zdířku pro nabíječku a v nenápadném černém pruhu ukrytý infraport.

Klávesnice a displej - vše pro bussines

Nejviditelnější novinkou jsou čtyři zcela nové klávesy ve funkčním bloku. Ještě před jejich popisem se však podívejme jen kousek nad ně, kde najdeme rozměrný - a nutno podotknout výborný - displej. Jeho rozlišení je 320 × 240 obrazových bodů a umí zobrazit paletu více než 16 milionů barev. Jeho rastr je jemný a intenzita podsvícení je regulována buď uživatelsky v menu přístroje nebo díky fotodiodě umístěné nad ní. Ta reguluje i podsvícení alfanumerické klávesnice.

Ale pojďme k funkčnímu bloku. Již zmíněné klávesy slouží pro rychlé sestavení konferenčního hovoru, pro okamžitý vstup do adresáře, třetí je pak obdobou multimediální klávesy známé z řady N. Lze ji nastavit zkratku na vámi zvolenou funkci telefonu. Čtvrtou klávesu jsme si pak nechali záměrně nakonec, jelikož ji chceme vyzdvihnout nad ostatní. Umožňuje okamžité vypnutí či zapnutí mikrofonu během hovoru, což považujeme za skvělý nápad. Konečně odpadá zdlouhavé lovení této volby v kontextové nabídce.

Uprostřed těchto kláves se usadil čtyřsměrný kurzorový kříž s velkým potvrzovacím středem. Celý tento shluk je pak ohraničen tradičními funkčními klávesami. Jejich velikost sice nepatří k nejpraktičtějším, ovládat se ale dají příjemně. Pouze u korekční klávesy C a zejména pak u klávesy pro vstup do hlavní nabídky by možná měla Nokia příště více zauvažovat nad jejich fyzickou velikostí - jedny z nejpoužívanějších kláves by si totiž zasloužily o poznání více prostoru.

Alfanumerická klávesnice přišla kvůli vysouvacímu mechanismu o pár milimetrů na každé straně. V ergonomii ji to ale nijak neubralo a i přesto, že nejsou klávesy zcela ideálně hmatově odlišitelné, psaní na ní je doslova bezproblémové. Jednotlivé klávesy mají citelnou odezvu a jsou dostatečně velké i pro "dřevorubecké" ruce. Podsvícení jemně nazelenalým světlem je rovnoměrně rozložené a pro oči velmi příjemné.

Ovládání - změny až na druhý pohled

O základní logice práce se systémem bylo napsáno již mnoho a i zde zůstává vše při starém. Nabízí tak vše, na co jsme byli zvyklí u předchozích generací. Nabídku si můžete libovolně přeskládat, pro personalizaci můžete využít připravených témat nebo jen zvolit tapetu. Hlavní menu může mít formu matice či tradičního seznamu a je cyklické. V menu fungují číselné zkratky a některé funkce vyvoláte hlasovým ovládáním. Telefon poslouží i zrakově postiženým uživatelům, pro které je připravena aplikace hlasové pomoci.

Novinkou u Nokie E65 je vylepšený aktivní pohotovostní režim. Ten lze nově přizpůsobit formou zásuvných modulů. K tradičním položkám, jako je například dynamicky se měnící přehled nadcházejících událostí v kalendáři, tak lze přidat i nové originální funkce. Vítanou novinkou je zejména ovládání WLAN sítí jediným potvrzením speciálního řádku, po němž se začne skenovat okolí. Inovaci najdeme i v oznámení nové SMS či zmeškaného hovoru - namísto známých kontextových okének se mohou tyto události zobrazit přímo v novém řádku pohotovostního režimu.

Telefonování a zprávy - pár novinek se najde

Nokia E65 je čtyřpásmový telefon s podporou sítí třetí generace. Kvůli chybějícímu fotoaparátu na čele přístroje je však UMTS přítomno zejména kvůli datové komunikaci. U funkcí pro telefonování se můžeme tradičně spolehnout na výborný adresář. V tomto případě není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje tak uložíte nespočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů jako různá telefonní čísla, emailové adresy, poštovní adresy. Kontakty lze třídit do skupin, skupinám nastavit speciální vyzvánění.

O správné chování mobilu se postarají vyzváněcí profily, vyzvánět umí přístroj snad všemi myslitelnými formáty. Samozřejmostí je hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. K organizaci svých podřízených můžete použít aplikaci Týmy, která vám umožní spravovat vybrané kontakty za účelem rychlé interakce s nimi. Jednotlivým týmům totiž můžete během chvíle volat, napsat zprávu, mail či s nimi komunikovat pomocí Push-to-Talk.

Zapomenout nesmíme ani na přehledný protokol uskutečněných hovorů, který zaznamenává až 30 dní starou komunikaci. Nehlídá přitom jen hovory, ale i SMS, MMS či data. Přístroj nabízí i funkci hlasitého handsfree. Kvalita reproduktoru je přitom velmi dobrá, jeho hlasitost by však mohla být vyšší. Znovu pochválíme i speciální funkci pro vypnutí mikrofonu, kterou jsme během testování skutečně mnohokrát využili - ne vždy je totiž vhodné, aby protistrana slyšela, co v danou chvíli říkáte.

Z pohledu textové a multimediální komunikace se stále můžete spolehnout na SMS, EMS, MMS i velmi dobrého e-mailového klienta. Editor ani mentalita práce se zprávami se oproti předchozím verzím nezměnila, stále tak můžete ukládat bezpočet zpráv, posílat velmi dlouhé textovky či vytvářet vlastní složky pro archiv. Prediktivní slovník T9 píše stále s diakritikou a zkracuje tak zprávy, lze ho ale v nabídce nastálo vypnout. E-mail si poradí s protokoly SMTP, POP3 i IMAP4 a dokáže schránky kontrolovat v zadaném intervalu.

Organizace a data - za jedna i za pět

Organizační schopnosti Nokie E65 lze hodnotit jako výborné. Použitý kalendář umožňující všechny možné pohledy se dokáže jednoduše synchronizovat jak bezdrátově pomocí nejrůznějších bussines aplikací, tak lokálně přímo s vaším desktopem. Události lze třídit dle typů, k dispozici máte i jednoduché poznámky. Hodit se může jednoduchá kalkulačka, která si však s prioritou operátorů příliš hlavu neláme, či povedený konvertor jednotek.

Nově můžete využít vyhledávací aplikaci, která během chvíle prohledá celý obsah přístroje a usnadní vám tak práci s dokumenty, zprávami či kontakty. Nové verze se dočkal i kancelářský balík Quickoffice, který však neumožňuje editaci jednotlivých dokumentů. Telefon však můžete spojit například s projektorem a svou prezentaci spustit přímo přes něj. Dokumenty můžete bezdrátově tisknout na kompatibilních tiskárnách. Připraven je i jednoduchý správce souborů a aplikace pro práci s PDF soubory či archivy ZIP.

K počítači připojíte telefon pomocí přiloženého USB kabelu či bezdrátově díky infraportu a technologii Bluetooth. Technologie Mass Storage však využijete jen v případě vložené paměťové karty. Do vnitřní paměti telefonu se tímto způsobem bohužel nedostanete, v takovém případě se musíte spolehnout na přiložený komunikační balík PC Suite, který najdete v základním balení na CD nebo přímo na domácích stránkách výrobce.

Novinka používá již známý revoluční internetový prohlížeč, jeho schopností můžete využít díky celé škále datových technologií. K tradičnímu GPRS/EDGE se u Nokie E65 přidává i UMTS a Wi-Fi ve specifikaci "g". V ideálním případě můžete datovat rychlostí až 54 Mbit/s, což musí stačit i tomu nejnáročnějšímu uživateli. Navíc telefon podporuje i VoIP telefonii (SIP protokol), která je však závislá na poskytovateli takové služby.

Zábava - jen malý bonus k práci

To, že zábavní funkce jsou u tohoto přístroje tak trošku na vedlejší koleji, prozradí dnes již archaická aplikace fotoaparátu. S ní jsme se mohli setkávat u starších telefonů se Symbianem a svou kvalitou nijak nepřekvapí. Hleďme však na chabé vlastnosti fotoaparátu tak, že jde pouze o jakýsi malý bonus k původně ryze pracovnímu nástroji.

Fotoaparát disponuje rozlišením dvou megapixelů. Využít můžete režim šero, sekvence či funkci samospouště. Přizpůsobit lze pouze vyvážení bílé a barevný tón. K dispozici je i čtyřnásobný digitální zoom. Video můžete pořizovat v maximálním rozlišení 352 × 288 obrazových bodů. Nokia se navíc začíná namísto původního formátu 3GP přiklánět k MPEG4.

Využít můžete i hudebních funkcí telefonu. V takovém případě však budete značně omezeni vnitřní pamětí o velikosti 50 MB. V balení nenaleznete ani žádnou paměťovou kartu. Vzhledem k tomu, že dnes seženete gigovou MicroSD již za cenu okolo tří set, ale nejde o nijak velký nedostatek. Hudební přehrávač třídí skladby dle interpretů, žánrů či alb a využít můžete i jednoduchého ekvalizéru. Budete-li ale chtít poslouchat hudbu stereo, musíte zainvestovat do kompatibilních sluchátek. V základu totiž najdete jen jednoduchou mono "bondovku".