Nokia: do konce roku má mobil polovina světové populace

Do konce letošního roku by mohly mít mobilní telefon tři miliardy lidí, tedy více než polovina světové populace, a další miliarda přibude do roku 2010. Řekl to včera v rozhovoru pro švédskou tiskovou agenturu TT šéf divize mobilních telefonů finské Nokie Kai Oistamo.

Nokia by na tomto vývoji měla vydělat, protože je největším výrobcem mobilních telefonů na světě; podle Oistama však bude udržení dosavadní ziskovosti stále těžší. Růst se totiž bude nyní soustředit na rozvojových trzích jako Afrika nebo Čína. "Tak to je, když se velká část růstu odehrává na rozvíjejících se trzích," řekl.

Nokia má nyní na světovém trhu mobilních telefonů podíl 36 procent a v dlouhodobém horizontu chce dosáhnout 40 procent. V prvním čtvrtletí firma zvýšila tržby meziročně o pět procent na 9,9 miliardy eur. Čisté výnosy z prodeje mobilních telefonů však klesly o pět procent na 5,6 miliardy eur, třebaže objem prodeje o 21 procent vzrostl.

Nokia zaměstnává asi 68.000 lidí. Dalšími velkými výrobci jsou americká Motorola, korejské Samsung a LG nebo společný podnik Sony Ericsson.