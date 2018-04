Nokia Digital Pen - Jak čaruje propiska Davida Copperfielda?

Show začíná. Charismatický kouzelník si vybírá mezi diváky oběť pro své další číslo. Do roztřesených rukou divačky vkládá zvláštní propisku a vyzve jí ať na plastovou kartičku napíše své jméno. Poté vytahuje mobilní telefon a ztichlému sálu odhalí, jak se dotyčná skutečně jmenuje. Ta pouze přikývne na souhlas a publikum šílí. Opravdová magie? Kdepak. S novou hračkou od finského výrobce může podobný trik zvládnout opravdu každý.

Vzhled - taková neobyčejná propiska

Jak je patrné z fotografií, digitální pero je o něco objemnější než běžně používané psací potřeby (rozměry: 149 ×23 × 20 mm, hmotnost: 35 g). To však vůbec nevadí, protože je šikovně tvarované, dobře se drží a psaní je s ním docela pohodlné. Od obyčejné tužky jej na první pohled odlišuje několik detailů. Z boku jsou to tři LED kontrolky umístěné na lesklém stříbrném proužku, který se táhne po celé hraně pera. První vás upozorní, když je přístroj zapnutý a připravený k použití. Druhá se rozbliká, pokud odesíláte nějaká data a třetí indikuje stav baterie.

Když sejmete víčko, pero se automaticky zapne, na což vás upozorní lehkým zavibrováním. Pod krytem se nachází hrot a miniaturní kamera, která snímá vše, co napíšete nebo nakreslíte. Čtveřice kovových teček slouží k přenosu dat přes synchronizační kolébku do počítače. Na opačném konci pera je umístěn nabíjecí konektor tak, aby se při nabíjení dalo teoreticky zároveň i psát. Použitá baterie (Li-Pol, 180 mAh) je plně dostačující, během tří dnů se nám plně nabité pero nepodařilo vybít. Výrobce uvádí až deset hodin výdrže v pohotovostním režimu (se sejmutým víčkem) a nebo až dvě hodiny čistého psaní.

Jak to vůbec funguje?



Všechno, co perem zaznamenáte, jednoduše odešlete do svého mobilního telefonu pomocí technologie Bluetooth. Záznam začíná ve chvíli, kdy poklepáte na jednu ze speciálních ikon na podložce (New Note, New Meeting, New Contact atd.) - nejedná se přitom o žádná tlačítka, pero jednoduše rozezná ikonu symbolizující zvolenou akci. Od této chvíle snímač umístěný těsně vedle hrotu pera začne zaznamenávat každý tah. Pokud používáte jako podložku papír, Nokia Digital Pen píše jako jakákoliv jiná propiska za deset korun. Pro ukončení záznamu a odeslání dat do vašeho telefonu opět stačí poklepat na ikonku Send. Potřebujete k tomu pouze kompatibilní telefon (my jsme použili model Nokia 3230) a speciální papír nebo kartičku, které jsou součástí balení.

V krabici najdete hned dvě laminované kartičky. Malá kartička o velikosti kreditní karty slouží pro jednoduché poznámky. Na její zadní straně si můžete poklepáním zvolit barvu nebo tloušťku čáry. Druhá kartička je zhruba dvakrát tak velká a umožňuje rychlé vkládání nových kontaktů a záznamů do kalendáře. Zatímco první kartička vám dovolí "čmárat" cokoliv, v případě té druhé si vždy pouze zvolíte typ položky (křestní jméno, e-mailová adresa nebo např. datum zahájení schůzky) a na maličké QWERTY klávesnici naťukáte konkrétní údaj písmeno po písmenu. Při zadávání dat na laminované kartičky bohužel nevidíte, co jste napsali. Propiska na ně totiž nepíše, ale pouze zaznamenává vaše tahy nad podložkou nebo její doteky.

V praxi to způsobuje velmi časté chyby - například při snaze opravit překlep na začátku slova, který si uvědomíte zpětně. Jinak je ovšem zadávání údajů přes kartičky překvapivě rychlé a jejich odeslání do telefonu bez problémů. Ve chvíli, kdy přijmete zprávu z Bluetooth zařízení, je uložení nového kontaktu nebo poznámky dílem okamžiku (Volby/Uložit). Vaše poznámky z porady se do telefonu přenesou ve formátu GIF, takže jejich odeslání kolegům přes e-mail nebo MMS je pak velmi jednoduché.



Poznámky poslané na mobil jsou pro počítač malé.

Pro krátké poznámky je tento způsob zadávání dostačující, ale co když budete chtít zaznamenat delší text, který se nevejde na kartičku? Při psaní na obyčejný papír si pero nedokáže text zapamatovat. K tomu je potřeba speciální papír s digitální šablonou (z angl. digital pattern). Na přiloženém CD proto najdete několik těchto šablon ve formátu PDF, které by po vytištění na běžný papír měly reprezentovat potřebný digitální papír pro normální fungování pera.

S papírem má problémy

Bez možnosti psaní na normální kancelářský papír užitná hodnota pera klesá. Speciální bločky jsme během testování k dispozici neměli a při redakčním testu jinak pero na námi vytištěný papír vůbec nereagovalo. Šablony jsme přitom vytiskli na kvalitní laserové tiskárně. Poklepání na ikonku New Note nebo Send, které při použití některé z kartiček funguje bez problémů, nezpůsobilo vůbec nic.

Důvodů lze najít několik: Pero může být citlivé na použitý papír, popřípadě kvalitu tisku. Odpovědi jsme se snažili dobrat v manuálu, ale výrobce zřejmě s žádnými komplikacemi nepočítal, a tak strohá brožurka zcela postrádá kapitolu o možných problémech. Vyloučit nelze ani variantu, že testovaný vzorek ještě nebyl finální a není tedy plně funkční.

Nokia Digital Pen není žádná novinka Finský výrobce jej představil na veletrhu CeBIT již v roce 2003. Z neznámých důvodů se na trh dostává až o rok a půl později. Zpoždění v dodávce by vůbec nevadilo, kdyby na kartičce pro zadávání do kalendáře nekončila nabídka rokem 2005. Jestli výrobce bude dodávat i aktualizované kartičky, zatím nevíme.

První test tohoto bezpochyby zajímavého produktu tak pro nás skončil prozatím zklamáním. Pokud se nám podaří zmiňované problémy vyřešit, samozřejmě vás budeme v blízké době informovat.

Co najdete v základním balení

Kromě samotného pera a nabíječky je součástí balení i kolébka a USB kabel pro přímou synchronizaci s počítačem. Záznamy, které si pero zapamatuje, tak můžete prohlížet i v počítači pomocí aplikace Digital Note Viewer (najdete na přiloženém CD). Dále se v krabici nachází tři náhradní náplně a zmiňovaný manuál. Cena kompletu Nokia Digitřal Pen SU-1B by se měla pohybovat okolo 5999 Kč.

AKTUALIZOVÁNO:

Podle aktuálních informací od distributora bude základní balení dva speciální bločky obsahovat (formát A5 a B7) a jejich koncová cena se bude pohybovat okolo 350 Kč. Digitální papír je údajně třeba vytisknout s rozlišením alespoň 1000 dpi (doporučeno 1200 dpi).

