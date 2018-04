Nokia dává sbohem snu o GSM v pásmech 450 MHz a 480 MHz

Analogové telefonní sítě v pásmech 450 MHz a 480 MHz nás již provází již přes 20 let. V naší zemi pracuje analogová mobilní síť standardu NMT (Nordic Mobile Telephone) od roku 1991, její provoz zřejmě skončí v roce 2005. NMT má oproti digitálním sítím GSM určité výhody i nevýhody. Umožňuje pokrýt relativně velké území s relativně malým počtem základových stanic (BTS), počet kanálů a tedy počet účastníků je však omezen. Analogový přenos rovněž znamená, že hovory je možno velmi snadno odposlouchávat pomocí scanneru v ceně několika tisíc korun.

Společnost Nokia, která byla společně s Ericssonem a Motorolou průkopníkem analogových mobilních sítí v pásmu 400 MHz, proto již koncem 90. let začala vyvíjet standard GSM400, který by v pásmech 450 MHz a 480 MHz nahradil NMT. Roku 1999 úspěšně proběhl první testovací hovor a Nokia začala prezentovat tribandové BTS pro pásma 400 MHz, 900 MHz a 1800 MHz.





Objevilo se však několik háčků. Telefony standardu GSM nedokáží komunikovat s BTS na větší vzdálenost než zhruba 35 km. Podařilo se sice zvýšit dosah GSM na dvojnásobek vynecháním poloviny timeslotů, takové plýtvání si však těžko můžeme dovolit v pásmu 400 MHz, kde máme k dispozici jen omezený rozsah kanálů. Telefony pro pásmo 400 MHz by byly nutně větší než telefony v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz či 1900 MHz, zcela určitě by jejich uživatelé museli zapomenout na integrované antény. Na druhou stranu stojí za zvážení, zda u mobilního telefonu upřednostníme menší rozměry, nebo větší pokrytí. U autotelefonů by konec konců s rozměry nemusel být velký problém...

Nokia nakonec projekt GSM400 letos v létě odtroubila a hodlá nabízet v pásmu 400 MHz sítě PMR (Professional Mobile Radio, soukromá síť pro vysílačky) a PAMR (Public Access Mobile Radio, soukromá síť pronajímaná jednotlivým zájemcům z řad podniků).

Digitální mobilní sítě v pásmu 450 MHz přesto existují. Byl pro ně implementován standard CDMA2000 1x, který známe z některých amerických a asijských mobilních sítí. Dosah není u CDMA omezen na 35 km, telefony dodávané firmymi Synertek a Hyundai však vycházejí dráže než v sítích GSM. Sítě CDMA2000 1x v pásmu 450 MHz běží v Rusku a Rumunsku, kam je dodává americká firma Lucent, a v Bělorusku, kam je dodává čínská společnost Huawei.

Jak jsme nedávno informovali, polský operátor Polpager provozuje síť Sferia, která využívá standard CDMA2000 1x v pásmu 850 MHz. Polský operátor však síť využívá pro hlas i data pouze jako náhradu drátů v zemi a dodává nepohyblivé telefonní a datové terminály na stůl.

Podle našich informaci se Eurotel, který dosud drží licenci pro NMT, vydá podobnou cestou jako Polpager a začne nabízet fixní bezdrátové připojení pro hlas i data pomocí CDMA2000 1x v pásmu 450 MHz, infrastrukturu by měl dodat Lucent. Český Telecom, který Eurotel vlastní, tak bude vlastně konkurovat sám sobě.