Nokia dál padá, mírně stoupají jen prodeje Lumií

Pozitivní zprávou pro Nokii je, že se jí docela daří restrukturalizační proces. Už třetí čtvrtletí v řadě je firma v provozním zisku. To znamená, že už nekrvácí z finančních rezerv a situace se z tohoto hlediska stabilizovala. Celkové příjmy 5,85 miliardy eur (asi 150 miliard korun) jsou ovšem výrazným poklesem jak meziročně (7,35 miliardy eur), tak oproti závěrečnému čtvrtletí loňského roku (8 miliard eur).

Příjmy přitom výrazně poklesly u všech divizí a ve všech případech to platí v porovnání s oběma kvartály. Nejvýraznější pokles přitom zaznamenala divize, která nás zajímá nejvíce, tedy zařízení a služby. Její celkové příjmy činily v prvním čtvrtletí 2013 jen 2,888 miliardy eur (asi 75 miliard korun), což je meziročně pokles o 32 procent, v porovnání s posledním loňským čtvrtletím (Q4 2012) je to o 25 procent méně.

Nokia v prvním kvartálu letošního roku prodala celkem 61,9 milionu mobilních telefonů, což opět znamená minimálně čtvrtinový pokles oproti stejnému období loni nebo oproti loňské vánoční sezóně. Chytrých telefonů prodala Nokia jen 6,1 milionu kusů, z toho drtivou většinu tvořily smartphony řady Lumia 5,6 milionu kusů. I tak nedokázala Nokia prodat více smartphonů než v závěru loňského roku.

Zdá se však, že prodeje Lumií se odrážejí ode dna a salva levných modelů, uvedených na trh koncem prvního čtvrtletí, nebo nyní počátkem druhého, by mohla konečně celková prodejní čísla výrazněji vylepšit.

Alarmující jsou však prodejní čísla běžných mobilů, na které se mohla Nokia dosud spoléhat. Zdá se, že i zákazníci v rozvojových zemích, kde slavila Nokia velké úspěchy, začínají bažit po smartphonech, byť těch nejlevnějších. Na špek jménem "skorosmartphony" Asha asi zákazníci Nokii neskočili.

Jen 55,8 milionu prodaných kusů obyčejných mobilů znamená meziročně pokles o 21 procent, oproti předcházejícímu vánočnímu kvartálu je to dokonce 30 procent. Pro porovnání: prodeje smartphonů se oproti Vánocům propadly "jen" o 8 procent. Meziroční srovnání je s poklesem 49 procent zkresleno tím, že Nokia ještě počátkem loňského roku doprodávala symbianové modely.

Rozdíl by byl ještě o to markantnější, kdyby Nokia modely Asha opravdu zařadila mezi smartphony, jak to činí jen v jedné sekci tiskové zprávy. Modelů Asha se prodalo pouze 5 milionů, celkem by tedy podle přání Nokie mělo být prodejní číslo smartphonů rovno 11,1 milionu kusů.

Nokia se navíc nemůže spolehnout na žádný z regionů. Meziročně ani mezikvartálně se firmě nepodařilo navýšit absolutní prodejní čísla v žádné větší geografické oblasti, a to ani v Severní Americe, kde prodala jen 400 tisíc mobilních telefonů (oproti 600 tisícům před rokem a 700 tisícům o Vánocích).

Daleko lépe než divize telefonů si v Nokii vedou dvě donedávna nezbedné dcery. Nebylo to tak dávno, co se spekulovalo o možném prodeji síťové divize, ale ta teď vykazuje stabilní zisky a s příjmy 2,8 miliardy eur (72 miliard korun) zaznamenala meziroční pokles 5 procent. Stále však vykazuje zisk. Do mírné ztráty se propadla mapová divize Here, ale i tak je pokles příjmů o 22 procent na 216 milionů eur (5,6 miliardy korun) méně hrozivý než u mobilů.

Ve výhledu na aktuální čtvrtletí zatím Nokia nenaznačuje, že by měl přijít výrazný obrat. U divize mobilních telefonů se počítá s víceméně stabilními výsledky s tím, že by mělo dojít k postupnému nárůstu prodejů smartphonů Lumia. Ten by měl být větší než aktuálních 27 procent.