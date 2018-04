Nokia D211 – na internet snadno a spolehlivě (zkušenosti)

Jestliže se často připojujete k internetu přes mobil, potom byste měli přemýšlet o PC kartě (pro slot s rozhraním PCMCIA v noteboocích). Je samozřejmě možné připojit k notebooku mobil přes kabel, infračervené spojení či bluetooth, ale omezíte tak možnost telefonování, budete mít problém s dobíjením mobilu a stejně nikdy nedosáhnete stability celého připojení, jako když použijete nějakou speciální kartu.

Nevýhodou karet pro připojení k internetu je nutnost zaplatit za ně několik tisíc korun. To se vám vyplatí až tehdy, když se připojujete k internetu často a chcete mít dostatečné pohodlí. Nokia D211 má ještě dvě výhody oproti běžným mobilům. Podporuje technologii HSCSD, což z mobilů zvládají jen Nokie a v pomalejší variantě Sony Ericssony. Umí se ale také připojit do bezdrátových sítí Wi-Fi, používajících nejrozšířenější standard IEEE 802.11b.

Instalaci a používání zvládne každý

Samotná instalace ovladačů a obslužného software pro Nokii D211 není složitá, pokud dodržíte postup popsaný velmi jasně v manuálu. Jde o jedinou věc – nevkládat kartu D211 do slotu PCMCIA dříve, než vás k tomu instalační software vyzve. Může se zdát, že jde o drobnost, ale věřte, že se vyhnete pozdějším problémům s rozpoznáním karty a správnou instalací a konfigurací ovladačů. Ostatně, pokud jste již instalovali nějakou jinou komunikační kartu, nebude pro vás toto pořadí neznámé, je to obvyklý požadavek tvůrců software.

Po vložení karty do notebooku se automatický spustí aplikace, která vám umožní si vybrat typ připojení. Nemusíte mít strach, že když si vyberete GPRS u T-Mobile, že se pak nepřipojíte k Wi-Fi Eurotelu. Mezi systémovými ikonami na hlavní liště se objeví ikonka pro ovládací program D211, na kterou kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete si nové připojení. Když si vyberete typ připojení, stačí ho už jenom aktivovat – kliknutím na ikonku a výběrem položky aktivace, nebo otevřením aplikace a kliknutím na ikonu.

Ovládací software Nokie D211 se umí připojit přes GPRS do všech českých sítí, takže nemusíte nic nastavovat. I když nová APN Eurotelu (internet.open) software ještě nezná, ty si musíte zadat ručně. Software se připojuje transparentně – vytvoří klasická připojení k internetu, které můžete spouštět nezávisle na ovládací aplikaci. A tyto připojení už si můžete upravit podle svých potřeb. Když se přece jen rozhodnete připojení aktivovat z ovládacího softwaru, budete si moci vybrat ze seznamu všech nastavených připojení ve vašem počítači.

Podobně jednoduché je připojení k HSCSD (kde u Eurotelu nemusíte nastavovat vůbec nic) a také k Wi-Fi. Ovládací software vám nabídne seznam dostupných sítí, ze kterých si vyberete a připojíte se. Nokia D211 podporuje zabezpečení WEP (délka klíče 40, 128 a 152 bitů). Ovládací software má i tlačítko pro obnovení IP adresy při používání DHCP. Možná vám to přijde jako samozřejmost, ale není to tak. Při používání jsme tuto funkci mnohokrát použili. Samozřejmě že je možné dosáhnout obnovení IP adresy

Na obslužné aplikaci jistě oceníte i její monitorovací funkce. U Wi-Fi máte k dispozici několik grafů síly signálu a jeho chybovosti, což jsou nejdůležitější údaje, které potřebujete znát. U GPRS ukazuje software sílu signálu a průběh přenosu dat. K dispozici máte i informaci o délce spojení a o aktuální přenosové rychlosti a objemu přenesených dat. Pokud vás statistiky používání opravdu zajímají, můžete si zobrazit i historii používání karty (kdy byla vložena do počítače, kdy bylo aktivováno spojení a kdy zrušeno) a můžete si prohlížet i informace o připojení (počet, celkové trvání, celkový objem přenesených dat) podle typu připojení. To vám pak pomůže při analyzování, který tarif pro datové přenosy potřebujete.

Obslužná aplikace, Nokia D211 Manager, má i poměrně slušné možnosti nastavení. Můžete si definovat skupiny a profily připojení, u kterých samozřejmě nastavujete potřebné parametry pro TCP/IP či bezdrátovou síť. Nastavovat můžete i další chování karty a přestože z ní není možné telefonovat, máte v nabídce i konfiguraci některých služeb sítí GSM (přesměrování, blokování, SMS, hledání sítí…)

Nokia D211 Manager má i aplikaci pro práci s textovými zprávami. Můžete je vytvářet a organizovat je. Podporovány jsou klasické krátké textové zprávy i obrázkové zprávy Nokie (ne MMS). Prostřednictvím tohoto programu můžete i chatovat přes SMS.

Vyplatí se samostatná simkarta

Výhody karet podobných D211 oceníte samozřejmě až tehdy, když je budete používat se simkartou, kterou nebudete vyndávat z mobilního telefonu, ale budete ji mít jenom pro připojení k internetu. U Eurotelu a T-Mobile není problém si pořídit druhou kartu ke své simkartě, se stejným telefonním číslem. To ale není ideální řešení, protože samozřejmě chcete současně používat i mobilní telefon s originální kartou a to z technologických důvodů moc dobře nejde.

Je proto dobré si pořídit další simkartu, kterou budete používat jen pro připojení k internetu. Pokud máte pocit, že se vám to nevyplatí, potom se vám nevyplatí ani D211 či podobná karta. D211 si pořídíte v okamžiku, kdy se připojujete přes mobilní síť k internetu poměrně často. Eurotel i T-Mobile mají speciální tarify pro připojení k internetu přes GPRS, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Nemusíme ale asi dodávat, že pro náročné uživatele – a to nezávisle na současném operátorovi – se vyplatí Eurotel Data Nonstop a to i kvůli tomu, že Eurotel podporuje technologii HSCSD. Ostatně prodejci si pochvalují, že díky tomuto tarifu vzrostl zájem zákazníků o karty pro připojení k počítači.

Připojení k internetu je opravdu velmi snadné

Na kartě Nokia D211 oceňujeme nejvíc jednu věc – pokud je k dispozici funkční síť (Wi-Fi nebo GPRS či HSCSD), stačí jenom vložit kartu a po naběhnutí obslužné aplikace vybrat připojení a kliknutím tlačítka se připojit. A potom už se o kartu nemusíte zajímat. Kromě toho, že energie v akumulátorech notebooku ubývá rychleji na ni přestanete myslet. Připojení je navíc velmi stabilní. Po celou dobu testování (dva měsíce) nám připojení k Wi-Fi nespadlo; připojení přes GPRS spadlo asi dvakrát, ale vždy to bylo způsobeno mobilní sítí (ověřeno přes servisní menu v mobilu).

Pokud bychom měli D211 něco vytýkat, tak je to rychlost GPRS. Nokia sice podporuje rychlejší kódovací schémata (CS3, CS4), ale v počtu timeslotů je pozadu – 3+1 už se dnes nenosí, chtělo by to alespoň 4+2. Také cena nepatří mezi nejlidovější, 6 až 7 tisíc v dotaci a 10 až 13 tisíc jako standardní cena nejsou částky, které by oslovily každého. Ale celkově je D211 velmi povedeným produktem, který vám velmi dobře poslouží. A na tom se shodnou většinou i ti, kdo Nokii příliš rádi nemají.

Parametry Nokie D211:

GPRS 3+1 (40,2 kb/s při CS2)

HSCSD 2+2, 3+1 (28,8+28,8, 43,2+14,4)

Wi-Fi – IEEE 802.11b (11 Mb/s)

Hmotnost 51 g

Rozměry 125 x 54 x 10 mm (tloušťka s anténní částí, samotné tělo je tlusté 5 mm)

SMS, Obrázkové SMS, SMS chat, GSM Fax

Kartu Nokia D211 nám zapůjčila firma Mobilkurýr – www.mobilkuryr.cz.