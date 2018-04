Nokia Connectivity Pack - praktický test řešení Bluetooth

Nokia Connectivity Pack doputoval do naší redakce krátce po podobném výrobku firmy Ericsson, kde bluetooth přenos sloužil pro propojení bezdrátové náhlavní soupravy s mobilním telefonem. Díky tomu jsme mohli vyzkoušet tolik proklamovanou spolupráci rozdílných zařízení založených na bluetooth standardu. Ale nepředbíhejme.

Nokia Connectivity Pack (dále jen NCP) je vlastně náhrada infračerveného portu, přičemž namísto infračerveného paprsku se používá rádiový signál v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz o výkonu zhruba 1 mW. Dosah takového zařízení je tedy značně omezen – nakolik, to nám ukáže praktický test.

NCP je určen pro telefony Nokia 6210, s jinými telefony Nokia jej nelze použít. Součástí NCP je totiž Li-Iont baterie, ve které je vestavěný bluetooth modul, a tato baterie propojuje bluetooth modul s telefonem Nokia 6210 speciálním systémovým konektorem umístěným na spodku baterie i telefonu. Ostatní telefony tento konektor nemají, takže bluetooth baterii nevyužijí a mohou ji používat pouze jako zdroj napájení.

A ještě jedno důležité upozornění: bluetooth baterii nelze používat s nižším firmwarem telefonu než 5.02 – už jsme vás na to upozorňovali ve speciálním článku věnovaném tomuto firmwaru. Takže jestli už stojíte frontu na bluetooth baterii, namačkejte si na telefonu *#0000# pro zjištění verze firmwaru a pokud máte nižší verzi než 5.02, tak hajdy do servisu (například Celadon na Palmovce) a žádejte upgrade firmwaru.

Mějte také na paměti, že v servisu je důležité upozornit na to, že upgrade firmwaru probíhá za účelem rozchození bluetooth funkcionality a tedy že má být proveden zdarma, jinak by servis mohl požadovat obolus za provedení upgradu. Ovšem bez upgradu firmwaru bluetooth nerozchodíte a pokud nemáte servis při ruce a jste mimopražští, bude pro vás nutný upgrade firmwaru docela nepříjemná záležitost. Velmi též doporučuji zazálohovat data z mobilu (na CD u telefonu byl program Backup), jinak o ně při upgradu přijdete.

Po úspěšeném upgradu se můžeme pustit do modrozubení. Nokia svůj NCP již oficiálně uvedla na trh, což ovšem neznamená, že by se police v obchodech prohýbaly pod množstvím prodejných NCP – balíček zatím na krámech k vidění není. Nicméně pátrat můžete u specialistů na Nokia výrobky, jako je Celadon v Praze nebo brněnská Agora.

Co za své penízky dostanete?

Obsahem NCP je compactflash karta s bluetooth rozhraním, redukce PCMCIA na CompactFlash, baterie pro telefon Nokia 6210 s vestavěným bluetooth rozhraním, manuál s návodem na instalaci a instalační CD. Instalační CD je určeno pro systémy Windows 98, Me, 2000 a další, určitou opatrnost radím u Win95, zapomenout můžete na Mac, Linux i WinCe, ačkoliv pro PocketPC možná Nokia ovladače přichystá.

Nejdříve si postesknu nad manuálem. Trend manuálů je bohužel neměnný již několik let – k výrobku dostanete velmi stručný manuál tištěný, jenž se zaměřuje hlavně na instalaci produktu a pro samotné použití produktu si musíte vystačit s PDF manuálem na CD. Bohužel instalace produktu je většinou triviální a jednorázová záležitost, zatímco řádné nastavení a vyladění produktu je věc, se kterou si chvíli pohrajete a kdy by se tištěný manuál hodil. Nokia ovšem není sama, kdo takto postupuje, přesto si myslím, že u výrobků v ceně několika více tisícikorun by tištěný manuál v ceně půlstovky nemusel chybět. Je opravdu smutné, že manuál s radami typu „když chcete telefonovat, zvolte číslo a potvrďte jej zeleným tlačítkem“ je tištěný, zatímco AT příkazy pro nastavení HSCSD rychlostí jsou jen v digitálním PDF formátu.

Dost obecného povzdechu nad manuálovými trendy. Doporučuji přečíst si postup instalace a ten dodržet, dramatického pochybení byste se neměli nadít, ale nová instalace v případě, když neinstalujete ve správném pořadí, vám zabere dost času.

Instalace

Sama instalace obsahuje ovladače pro PCMCIA kartu (resp. CF kartu s PCMCIA redukcí), dále nový PC-Suite 4 s podporou bluetooth (instalovat, ten starý nemá podporu bluetooth!) a software pro práci s bluetooth kartou.

Instalovali jsme pokusně na dva notebooky. Na dva roky starý Spectec (OEM pro HP) Pentium 233 MHz, Win95 se nám nepodařilo ovladače korektně nainstalovat a ani po hodině bádání jsme nepřišli na to, proč se ovladače nechytají – ke krajnímu kroku, reinstalaci na Win 98, jsme se neodhodlali.

Na druhý notebook, zánovní Toshiba Portege 3440CT (Pentium III, Win98), ovladače zapadly na první pokus a bez protestů.

Z takto krátkého instalačního testování se nedá mnoho usuzovat, nicméně nejenom v tomto případě platí, že se staršími typy notebooků budou větší problémy než s těmi nejnovějšími.

Hardware

Práce s hardware částí NCP je velmi jednoduchá. Pokud nemáte v počítači CompactFlash slot, vložíte CF kartu bluetooth modulu do redukce a tu vložíte do PCMCIA slotu. Baterii u mobilního telefonu jednoduše vyměníte a pokud jste si instalovali všechen potřebný software, měli byste již být schopni komunikovat po bluetooth. Povšimněte si, že karta ze slotu vyčnívá - to aby anténa mohla zářit do prostoru.

Software

Co se softwaru týká, budou nás zajímat dvě věci: datové spojení a spolupráce s jinými bluetooth zařízeními. Jen na okraj připomínám, že přes bluetooth můžete také faxovat, což vám ve věku e-mailu asi již není mnoho zapotřebí.

Po instalaci přibude do systray oblasti (tam, kde je ve Windows vidět například čas nebo nastavení klávesnice) indikátor bluetooth, obdobný indikátoru infrapřipojení.

Na pracovní plochu přibude program Bluetooth Neighborhood (dále jen BN) – to je řídící program pro veškerou práci s bluetooth periferiemi napojenými na NCP, pro nás pak s Nokia 6210.

Bluetooth připojení můžete vypínat a zapínat, důležité ale je, že pokud chcete přidat nové bluetooth zařízení, musíte si je vyhledat. K tomu stačí z menu zvolit patřičnou volbu a program všechno zařídí.

Tím se dostáváme k zajímavé části: autentifikaci zařízení. Pokud je nalezeno nějaké nové zařízení, požádá vás BN o vložení hesla k danému zařízení. Heslo dostanete na samolepícím kusu papíru spolu s adresou zařízení v krabici NCP, takže ho neztrácejte, není nijak snadno zapamatovatelné.

Software BN vám umožní nastavit dobu expirace hesla (po době, při každém dalším přihlášení, nikdy), takže můžete omezit přístup určitých zařízení k vašemu počítači. V případě telefonu Nokia 6210 ovšem doporučuji nastavit heslo tak, aby neexpirovalo, což ostatně počítač udělá automaticky. Tím se Nokia 6210 s baterií objeví v seznamu BN jako dostupné bluetooth zařízení a poklepáním na ikonku telefonu se dostáváte k akcím, jež jsou s tímto zařízením dostupné.

Telefon Nokia 6210 nabízí dvě akce – faxování a datové přenosy. Faxování vynecháme, podívejme se na datové přenosy.

Ikonka Dial-up připojení umožní pracovat s vašimi dial-up účty přes bluetooth propojení, můžete si také nastavit, že poklikem na tuto ikonku se automaticky přes jeden účet připojíte. Na nastavení dial-up připojení ale můžete jít i z druhé strany, v Ovládacích panelech vybrat Dial-Up Networking a u zvoleného profilu připojení si změnit připojovací zařízení na Nokia 6210 Bluetooth. Funguje to tedy obdobně jako s infraportem.

Nyní byste se mohli připojovat, ale ještě chvíli počkejte a čtěte dál.

Nová Nokia PC-Suite Verze 4 oproti předchozí verzi (nebo že bych si jí jen nevšiml?) přináší zajímavou ikonku v ovládacích panelech: Nokia Modem Options. Myšnutím na tutu ikonku si můžete pohodlně nastavovat způsob připojení nejenom skrze bluetooth, ale i po infraportu nebo kabelu. Důležité je, že takto lze výborně ovládat HSCSD schopnosti telefonu Nokia 6210 bez studování složitých AT příkazů.

Jak to funguje, vidíte na obrázku. Pro úplnost připomínám, že vás to musí zajímat jen tehdy, pokud vlastníte SIM kartu EuroTelu, ostatní operátoři v ČR HSCSD nenabízejí a zřejmě nabízet ani nebudou.

Pokud EuroTel máte, doporučím vám nastavit si symetrický přenos 28,8 kbps a protokol V110. Připojení získá na kvalitě i svižnosti, ačkoliv v centru Prahy nepoběží zcela dokonale. Proč toto nastavení, vysvětlujeme v jiném článku. (Nokia CardPhone2 (recenze))

Když jste vše nastavili, můžete odstartovat připojení. Nyní již vše funguje tak, jak jste zvyklí z jiných způsobů propojení počítače a telefonu…

Telefon a bluetooth

Mobilní telefon Nokia 6210 indikuje používané připojení přes bluetooth kolečkem s vlnovkami – tento indikátor se objeví pouze v případě, když je bluetooth linka aktivní.

Samotný telefon pracuje v pasivním režimu – nevyhledává přítomnost ostatních zařízení, pouze čeká na jejich požadavek na propojení. To například oproti řešení Ericssonu znamená úsporu energie na straně telefonu, horší je to ale pro spolupráci s ostatními bluetooth výrobky.

Telefon nemá žádné bluetooth menu – když je baterie v telefonu, je telefon schopen pracovat přes bluetooth a není možné to nijak vypnout. Na druhou stranu ani není nutno nic nastavovat – to bude pro mnoho uživatelů ideální.

Případem pro sebe je bluetooth baterie. Jak vidno z ilustračních snímků, je podstatně silnější než standardní baterie a telefon udělá o půl centimetru tlustší. To je věc, se kterou se musíte smířit. Osobně se mi toto řešení líbí více než řešení Ericssonu, kde se zvláštní modul připojuje na spodní systémový konektor. Nevýhoda modulu je, že se snadno od telefonu oddělí a navíc telefon prodlouží o čtyři centimetry, což je opravdu hodně.

Zajímavé také je, že bluetooth baterie pro Nokia 6210 je vlastně pouzdrem na jinou baterii, obdélníkovou Li-Iont baterii 920 mAh s označením BLB-3. Už z označení baterie je jasné, že to není baterie pro evropské verze telefonů, ale pro americký model Nokia 8260. Pokud byste chtěli, teoreticky si můžete do baterie koupit náhradní baterie :).

Tím se dostáváme k problému výdrže. Standardní baterie, se kterou je 6210 dodávána, má kapacitu 900 mAh a je to také Li-Iont, tedy s novou baterií máte o něco málo vyšší kapacitu. Vzhledem k vyzářenému výkonu bluetooth vysílací části je spotřeba samotného bluetooth připojení v podstatě zanedbatelná. Ani intenzivní pokusování s bluetooth se neprojevilo na výdrži telefonu, samozřejmě do okamžiku, než jsem začal přenášet data sestaveným spojením, to ale není problém bluetooth.

Několik praktických zkušeností

Zajímavá je. Praktické testy prokázaly smysluplnou hranici 3 metry ve volném prostoru, za touto hranicí se již projevil nárůst chybovosti na kvalitě připojení a rychlost přenášených dat šla rapidně dolů.

Bez problému je práce s telefonem v bundě nebo za opaskem v pouzdru, zatímco vy sedíte u počítače – zde je vidět asi největší výhoda oproti infrapřipojení. Praktický tip: pokud máte telefon ve vozidle v těžké HF sadě, mohou i lidé ze zadního sedadla pracovat s internetovým připojením přes bluetooth. Výhodou je velká anténa, datové připojení během cest se takto velmi zpohodlní.

Problémy budete mít s baterií v pouzdře Riwall, obecně v každém pouzdře, které je dělané přesně na míru z neelastického materiálu. Telefon se dá do pouzdra narvat jen silou vůle, po chvíli se pouzdro přeci jen trochu roztáhne. Pokud do něj budete dávat telefon se starou baterií, půjde do něj zasadit příjemně lehce.

Spolupráce s jinými bluetooth zařízeními

Jistě vás bude zajímat, jak si NCP poradí s jinými bluetooth zařízeními. Bohužel jich je k praktickým testům na trhu málo, a tak jsme mohli NCP vyzkoušet pouze s telefonem Ericsson R320 vybaveným bluetooth modulem a s bluetooth head-setem Ericsson, jenž jsme recenzovali minulý týden.

Praktické zkušenosti dopadly velmi špatně: Nokia 6210 nebyla schopná používat Ericsson headset, stejně tak CompactFlash karta v notebooku nebyla schopná najít ani headset, ani R320. Bohužel ani další pátrání nám nenapovědělo, proč se tak stalo a zda šlo jen o chybné nastavení nebo absenci nějakých ovladačů, nebo o trvalou nefunkčnost, takže propojení NCP s jinými bluetooth zařízeními je zatím věcí otevřenou.

Software s podporou bluetooth

Abyste mohli používat programy přes bluetooth propojení, je nutná podpora bluetooth portu v těchto programech. Například LogoManager nebo Oxygen Phone Manager tuto podporu zatím nemají, a tak prakticky jediný využitelný software je datové spojení a PC-Suite 4 dodávaná firmou Nokia.

Dá se ale čekat, že postupem doby i ostatní producenti softwaru pro telefon Nokia 6210 přidají podporu bluetooth portu do svých aplikací, není to ostatně pro ně nic složitého.

Jaký je Nokia Conectivity Pack?

Na závěr se sluší shrnutí i trocha zobecnění. Já sám jsem se do bluetooth technologie zamiloval a tyto zkušenosti mi ukazují, že ne neprávem. Práce přes bluetooth je opravdu významně pohodlnější a komfortnější.

Pokud se ale na NCP podívám více střízlivým pohledem, musím konstatovat, že celé řešení nenabízí nic navíc oproti infraportu, pokud si odmyslím komfort práce. Pokud jste spořivější typ a vlastní pohodlí pro vás není podstatné, můžete dále využívat připojení přes infraport a na bluetooth s klidem zapomenout. Alespoň prozatím – dnes a ještě minimálně další rok vám nebude bluetooth zapotřebí.

Pokud si ale ceníte vlastní komfort na těch zhruba šest tisícikorun, které celé řešení Nokia Conectivity Pack stojí, pak vás mohu ujistit o tom, že budete spokojeni v mezích vytyčených touto recenzí. Požitek z toho, že nemusíte laborovat se správným namířením infraportů na sebe, je pro mnohé neocenitelný.

Bohužel přesná cena NCP nebyla ještě koncem května 2001 známa…