Nokia Communicator 9110 v Čechách (preview)

Společnost Nokia na své pondělní tiskové konferenci presentovala svůj nový Nokia 9110 Communicator. O tomto telefonu jsme již psali, dojmy z betaverze určené pro britský trh byly veskrze kladné, nyní jsme měli možnost sesumarizovat pár dalších dojmů z tohoto telefonu. Jelikož si o ně často píšete, přinášíme je jako dodatek k prvnímu článku.

Především je třeba říci, že telefon člověka osloví přesně v okamžiku, kdy ho dostane poprvé do rukou. Tehdy si uvědomíte, že novému Comunicatoru odtučňovací kůra prospěla a telefon se dostal jak rozměry, tak vahou, přesně tam, kde byste ho chtěli mít. Nokia 9110 se dá na rozdíl od svého tlustšího předchůdce použít i k normálnímu telefonování, je jen o málo větší, než levnější doťáky, o málo těžší a dokonce je o trochu tenčí, než většina z těch laciných.

Kladně hodnotím především perfektní bílé podsvícení jak velkého displeje, tak malého displeje na telefonu. Znovu opakuji - telefon vás osloví a pokud máte alespoň minimální potřebu používat zařízení podobná elektronickým organizérům, cestovním výběrčím emailů a faxovým udělátkům, pak je ve vás červíček pochybností uvrtán na hodně dlouhou dobu a patrně se na svůj stávající telefon budete dívat dosti s despektem. Opravdu - zatím to vypadá tak, že Nokia 9110 je ideální pro každého managera a businessmana a také pro každého fandu a hračičku (pro ty zejména). Nokia dodává spolu s telefonem PC-Suite - tedy propojení s Win 95/98 i přes IrDa, s NT bez IrDa (chybí podpora v NT, ne v 9110!) a nově také pro Macintoshe.

Jedním z dokupitelných příslušenství je kromě paměťových karet MemoryCard MCC o kapacitě 4MB také stolní dobíječka kombinovaná s synchronizačním stojánkem ne nepodobným tomu, který známe z PalmPilota.

K paměťovým kartám - podle všeho budou existovat jen verze 4MB - vyšší kapacity jsou sice vyvíjeny, ale nejsou kompatibilní, ale tato informace není zcela oficiální a třeba se podaří najít řešení.

Hlavní zajímavostí jakožto doplnění původního seznámení s betaverzí mi ovšem přijdou dlouhé SMS zprávy. Ty totiž jsou údajně posílány za cenu jedné standardní SMS zprávy, ačkoliv mohou být dlouhé okolo 5000 znaků a dělí se při doručování na jiný telefon než Nokia 9110 nebo SMS+ kompatibilní telefon do více zpráv po 160 znacích. Alespoň to tvrdí Petr Hošek ze společnosti Nokia - prý mu to tak EuroTel poslal v podrobném výpisu. Je-li tomu opravdu tak, je to rozhodně zajímavé!

Další nepříjemností Communicatoru 9000 byla nemožnost násobného výběru - například při mazání většího počtu archivovaných SMS zpráv nebo emailů bylo potřeba mazat každý jednotlivě. To nyní odpadá - lze vybrat více SMS zpráv nebo více emailů a smazat je najednou stejně, jak jsme zvyklí z Windows.

Také jsme mohli hlouběji prozkoumat prohlížeč webu. Ten se sice vylepšil od verze v Nokia 9000, ale stále si neumí poradit s tabulkami, natož pak s rámci. Mobil server si tak přečtete tím stylem, že po úvodním logu se natáhne strašně dlouhý sloupec s menu a potom teprve začínají články. Vzhledem k tomu, že Nokia 9110 lze předpovídat poměrně velké rozšíření i u nás, uchystáme pravděpodobně verzi webu s velmi jednoduchým formátováním pro Nokia 9110 a hlavně s spoustou tipů a triků pro 9110, včetně download centra. No, to ale má ještě čas...

Také absence podpory rámů je nepříjemná - například v Expandia Bance si tak nemůžete přes Nokia 9110 pracovat se svým kontem. Je to hodně škoda - ale možná také Ebanka připraví nějakou non-frame verzi svých stránek.

Co ale potěší naprosto maximálně, je procesor - klasická intelovská 486 by sice v desktopu s Windows působila jako mírný anachronismus, ale pod Geosem se jí daří dobře a je to viditelné urychlení práce oproti předchozímu 386 procesoru od tuším AMD. Opravdu přepínání aplikací je plynulé, scrolování je podstatně rychlejší, než u 9000 - práce je výrazně pohodlnější, už nemusíte čekat, než se přepnete z jedné aplikace do druhé.



Rozhraní pro SMS zprávy v Nokia 9110 se příliš nezměnilo

Co jsme také minule nepřipomněli, je speciální klávesa pod malým displejem - tou se dají přepínat přímo profily telefonu podobně, jako na 6110 klávesou pro vypínání telefonu. Zvláštností je tu pak profil Flight - kdy se vypíná telefon a veškerá práce s Nokia 9110, která požaduje výstup na telefon (odesílání faxů, emailů, SMS atd.) je vyřízena v pořadí, v jakém byly požadavky zadány, v okamžiku, kdy se profil změní. Lze tak s Nokia 9110 pracovat i v letadlech - otázkou je, jak se na to budou dívat letecké společnosti a zda vůbec budou chtít pro Nokia 9110 udělat výjimku. Dosti o tom pochybuji.

Nu a nyní k internetu. Internet v Nokia 9110 má něco, čemu se říká Easy Setup. Prostě si vyberete v menu Internetu Go a pak už jen vyberete zemi, v níž jste. Přijde vám SMS, která se sama zapíše a nastaví kompletně váš přístup přes ISP v té zemi. V Čechách je přístup přes EuNet na pevnou linku, sami si to můžete předefinovat. Skvělé to je na cestách - přijedete do Německa a zdarma se napojíte na místního providera a platíte jen za volání v místní síti.



Plánování času - synchronizace s Outlookem a Schedule+ možná a v ceně.

Tak, to je snad všechno z krátkých postřehů a nezbývá vám, než se těšit na recenzi oficiální verze. Snad jen připomínám, že lokalizace telefonu oficiálně od firmy Nokia zatím nehrozí, ale podle některých informací se chystá nezávislá lokalizace - tedy podpora klávesnice a fontů, nikoliv celý překlad menu.

Také je dlužno podotknout, že přeložena do češtiny bude jen Quick guide, zatímco velký manuál zůstane v angličtině.

Zajímavá je především cena - například Celadon Group již nepokrytě nový Comunicator nabízí za 24 580 Kč bez DPH, což je necelých 30 000 Kč s DPH - a to už je velké pokušení!