Nokia cokoliv-uploader

Jistě každý uživatel Nokie někdy zauvažoval o nahrání nového loga operátora, skupiny nebo startup loga do svého telefonu. Pro každý tento obrázek/úkon jste museli mít vlastní program, který jste museli zvlášť instalovat, zvlášť za něj platit a s každým jste měli zvlášť problémy. Nyní se toto vše seskupilo a máte jednotnou instalaci, jednotnou konfiguraci, jeden program a případně jeden problém.

Program LogoManager umožňuje nahrávat do tleefonů Nokia jak loga operátorů, tak loga skupin a uvítací loga při zapnutí telefonu.

Program pracuje s těmito telefony:



Model Startup Logo Op Logo Group Graphic ----------------------------------------------------- 3210 Int cable Int Cable - 5110 ? SMS - nk402 ? SMS - 5180 No No No 6110 Yes Yes Yes 6120 No No No 6130 Yes Yes Yes nk702 Yes Yes Yes 6150 Yes Yes Yes 6150e Yes Yes Yes 6160 No No No 6190 Yes ? SMS 8810 IR IR IR 9110 Yes Yes -

Jak vidíte na obrázku, lze na telefonu samotném vytvářet i lepší grafiky, než na předchozích recenzovaných programech, kde bylo možné pouze "tečkovat" nebo importovat z jiných grafických formátů.

Program jako předchozí komunikuje s telefonem buď pomocí IrDA nebo pomocí kabelu. Pro komfort také podporuje odeslání loga přes SMS i na jiné telefony.

Po zvolení typu loga se objeví patřičně velká editovatelná plocha, do které lze kreslit, psát a dělat s ní skoro vše. Program zvládá základní funkce, jako například malování (paintbrush) ve Windows, což pro tak jednoduché a dvoubarevné logo stačí. Trošku nepříjemné je to, že dokud si program nezaregistrujete, je zde v levém horním rohu nápis "DEMO", který nelze odstranit.

Do programu lze otevřít obrázky ve standardních formátech nol, nlm, ngg, nsl a i61 nebo můžeme otevřít bmp soubor. Poté stačí jen kliknout na upload loga do telefonu a hopla, během zlomku vteřiny máme logo v přístroji. Menší problém mi ale dělá u jakékoliv Nokie nahrání startovacího loga (jednoduše řečeno - nejde mi to), což mě trochu mrzí, jelikož jsem chtěl kolegovi nahrát obrázek, který vidíte výše do jeho oblíbeného telefonu.

Registrace programu stojí 15.95 USD, což není mnoho v porovnání s registracemi produktů dříve recenzovaných. Demoverzi programu lze stáhnout na našich stránkách nebo přímo na stránkách výrobce.