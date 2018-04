Nokia chytila druhý dech, nejvíce ale září Apple a Samsung

Doznívající ekonomická krize poznamenala finanční výsledky výrobců mobilních telefonů v celém roce 2009. Pro většinu z nich loňský rok nedopadl dobře. Výjimkou je Apple a také oba korejští výrobci. V každém z loňských čtvrtletí všichni tři slavili rekordní prodeje. Pouze u LG ukázalo minulé čtvrtletí, že růst byl možná příliš rychlý. Firmě se rychle propadla provozní marže a také zisky. Naopak Samsung i Apple v obou ukazatelích rostou.

Třetí čtvrtletí roku 2009 naznačilo možné problémy Nokie, která se dokonce ocitla v červených číslech. Hned v následujícím čtvrtletí ale dojem napravila. Výsledky byly dokonce lepší, než očekával trh. To se projevilo mimo jiné desetiprocentním nárůstem ceny akcií v den oznámení výsledků. Nokii se navíc podařilo prodat více chytrých telefonů, které patří do vyšší cenové hladiny. Přesto ale prodala jen o dva miliony více chytrých telefonů než Apple.

Nokia nabrala druhý dech

Třetí čtvrtletí loňského roku bylo pro Nokii opravdu hodně studenou sprchou. Výsledky za poslední kvartál proto byly očekávány se skutečným napětím. Bude následovat finská jednička Sony Ericsson Motorolu nebo zvedne hlavu? Nakonec se potvrdilo to druhé a Nokia předčila očekávání, což se mimo jiné odrazilo v téměř desetiprocentním nárůstu ceny akcií společnosti. Nokia nejenže se vrátila zpět do černých čísel, ale dokonce se jí podařilo v podstatě zopakovat výsledky předloňského roku, ve kterém bylo krizí postiženo jen poslední čtvrtletí.

Nokia prodala téměř 127 milionů telefonů, takže si udržela pohodlně první místo a druhému Samsungu opět odskočila téměř na dvojnásobek. Tržní podíl se zvýšil o procento na 39 %. Celkové tržby dosáhly 12 miliard eur (314 miliard korun), což je sice meziroční pokles o 5 %, ale oproti minulému čtvrtletí je to více než pětinový nárůst. Ještě lépe si vedla divize Zařízení a služby (Devices & Services), kam patří především mobilní telefony. Tržby této divize dosáhly 8,2 miliardy eur (215 miliard korun) což znamená meziroční nárůst o půl procenta a kvartálně dokonce o osmnáct procent.

Dobrou zprávou je pro Nokii i zvýšení průměrné ceny prodaného telefonu na 63 euro (1 651 korun), což znamená přibližně o 25 korun víc než v minulém čtvrtletí. Zvýšení průměrné ceny je důsledkem zlepšených prodejních výsledků v kategorii chytrých telefonů, tedy zejména řad N a E Series (10,7 milionu kusů). Pozitivně se pro Nokii vyvíjejí i další ukazatele, hrubá marže vrostla téměř o tři procentní body na 34,3 %, což je velmi dobrý výsledek.

Slušné výsledky s tržbami 225 milionů eur (6 miliard korun) dosáhl také Navteq, který pod křídly Nokie vyvíjí navigační software. Znamená to meziroční nárůst o 9 %, je ale otázkou co s tržbami udělá nabídka Nokia Maps zadarmo. - čtěte Nokia vypaluje rybník Googlu. I ona nabídne svou navigaci zdarma

Samsung už musí oslavy nudit

Stejně jako v předchozích čtvrtletích zůstal i v tom "vánočním" nejzářivější hvězdou Samsung. Ten opět oznámil rekordní výsledky ve své historii, byť s útokem na první místo to kvůli dobrým výsledkům Nokie není zas až tak žhavé. Nicméně 68,8 milionů prodaných telefonů je číslo úctyhodné, zvlášť když znamená meziroční nárůst téměř o třetinu (o 14 % kvartálně) a překročení magické hranice tržního podílu.

Nejúspěšnějšími modely se stala Omnia2 a Star. Ale právě Star se svou atraktivní cenou se zřejmě podílel na poklesu průměrné ceny prodaného telefonu na 115 amerických dolarů (2 173 koruny), což znamená čtyřprocentní pokles v porovnání s předchozím čtvrtletím.

Celkové tržby telekomunikační divize dosáhly 11,57 bilionu korejských wonů (189 miliard korun). Oproti minulému čtvrtletí to znamená nárůst téměř o bilion wonů. Vzhledem k poklesu průměrné ceny došlo i k mírnému poklesu provozní marže, která se propadla o jeden procentní bod na 9 %. I tak lze ale provozní zisk 990 miliard wonů (16 miliard korun) považovat za velmi slušný výsledek. Telekomunikační divize se tak už tržbami téměř dotáhla na divizi spotřební elektroniky (Digital Media), provozní zisk má ale Samsung z mobilů téměř dvojnásobný.

LG s pachutí jménem Siemens

I když loňský rok patřil bezesporu korejským výrobcům, LG si v posledním čtvrtletí vybralo tak trochu oddechový čas. Celkem prodalo 33,9 milionů kusů telefonů (asi polovinu toho co Samsung) a utržilo za ně 4,2 bilionu korejských wonů (68 miliard korun). To znamená kvartální propad o 10,7 % a meziročně o téměř sedm a půl procenta. Pro vedení společnosti by měl být varující zejména setrvalý pokles provozního zisku. Zatímco v minulém čtvrtletí činil 390 miliard wonů (5,2 miliardy korun), v právě skončeném čtvrtletí byl pouhých 56 miliard wonů (913 milionů korun).

Na výsledcích telekomunikační divize se zásadní měrou podílí především mobilní telefony. Za ty LG utržila 3,9 bilionu wonů (63 miliard korun), takže na zbytek divize toho mnoho nezbývá. Právě růst prodejů při současném poklesu tržeb a provozního zisku by mohl být pro firmu do budoucna velkým problémem. Něčím podobným si prošel už před časem Siemens. Jak to dopadlo všichni víme. Varující je propad provozní marže ze slušných 10,6 % (2Q 09) na pouhých 1,3 % v posledním loňském čtvrtletí. LG posílilo v Evropě a Jižní Americe, naopak výrazně ztratilo na domácím korejském trhu.

Krize Sony Ericssonu už trvá moc dlouho

Japonsko-švédské konsorcium se potácí v problémech už pěkných pár měsíců a finanční krize mu rozhodně nepomohla. Naštěstí se ale zdá, že nastoupený ozdravný program začíná aspoň trochu účinkovat. Prodeje dosáhly hodnoty 1,8 miliardy eur (47 miliard korun), což znamená kvartální růst zhruba o 150 milionů eur (4 miliardy korun). Ve srovnání s 2,9 miliardami v posledním čtvrtletí roku 2008 je to ale pořád hodně špatný výsledek. Zvlášť když se provozní zisk pohybuje stále v červených číslech, byť se ztráta kvartálně snížila o 12 milionů eur (314 milionů korun) na 181 milionů eur (4,7 miliardy korun). Záporná zůstává také provozní marže (-10 %).

Celkem Sony Ericsson v aktuálním čtvrtletí prodal 14,6 milionu telefonů. To je sice kvartální nárůst o tři procenta, ale meziročně to znamená pokles o téměř polovinu (40 %). Třetí LG se tak vzdaluje stále více, když prodalo více než dvojnásobek telefonů. Tržní podíl Sony Ericssonu je už pouze 5 %. Pozitivní pro Sony Ericsson je poměrně slušný úspěch modelů Satio a Aino, který přinesl i pětiprocentní nárůst průměrné ceny prodaného telefonu na 120 eur (3 144 korun).

Motorola vkládá naděje do Androidu

Možná už si dnes jen těžko vzpomeneme na poslední úspěšný model americké Motoroly. Také tento tradiční výrobce se potácí v problémech už celou řadu měsíců. Minulá čtvrtletí sice naznačila určité oživení, ale do černých čísel má Motorola pořád daleko. V právě skončeném čtvrtletí se navíc propadly prodeje meziročně o celých 22 procent na 1,8 miliardy dolarů (asi 34 miliard korun). Rok 2009 dokonce skončil propadem o 41 procent ve srovnání předchozím rokem.

Dobrou zprávou je, že přes pokles tržeb se podařilo výrazně snížit i ztrátu. Mobilní divize prodělala 132 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Přitom ještě závěrečné čtvrtletí roku 2008 znamenalo pro Motorolu prodělek hodně přes půl miliardy dolarů (11,2 miliardy korun). Otázkou je, jestli už není pro jednoho z nejznámějších výrobců mobilů příliš pozdě. Agregované ztráty za minulá období už totiž dosahují poměrně velkých rozměrů. Záchranou má být více než dvacet modelů s Androidem, které výrobce ohlásil. Analytici vidí naději a slibné výsledky některých modelů. Ale i to už tady bylo.

Krize nekrize, Apple míří do velké pětky

Přes veškeré zářivé výsledky korejských výrobců má loňský rok jediného vítěze. Apple dokazuje, že nic není nemožné. S jedním jediným aktuálně prodávaným modelem dokázal prodat 8,74 milionu telefonů. To je mimochodem jen o dva miliony méně než prodala Nokia všech modelů svých prémiových řad N a E Series. Oproti minulému čtvrtletí prodal Apple téměř o dvacet procent telefonů více, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku počet prodaných kusů dokonce zdvojnásobil.

Apple tím mimo jiné potvrdil, že není jen náhodně vzniklou supernovou, ale pevně ukotvenou planetou. U prvního modelu došlo k rychlému propadu prodejů, u modelu iPhone 3GS mají naopak prodeje stále rostoucí tendenci. A co je důležitější, Applu také rychle roste zisk. A to dokonce podobným tempem jako prodeje. Znamená to, že tento výrobce dokáže jako jediný čelit propadu cen mobilních telefonů a stále drží bezkonkurenčně nejvyšší průměrnou cenu přístroje při započínání zisků z dalších služeb.

HTC přešlapuje na místě

Jakkoli podíl chytrých telefonů na celkových prodejích citelně vzrůstá, HTC to nijak nepomáhá. Jeho výsledky naznačují spíše přešlapování na místě. Prodeje za poslední kvartál loňského roku dosáhly hodnoty 41,08 miliard nových tchajwanských dolarů (24 miliard korun). To je sice o necelých 21 procent více než v předchozím čtvrtletí, ale o 13,3 procenta méně než na konci roku 2008. Za celý rok se prodeje HTC propadly o 5 procent.

Přitom počet prodaných kusů se mírně zvýšil. Jenže 3,5 milionu prodaných telefonů je pořád hodně daleko za Applem, stejně jako za ostatními výrobci velké pětky. Průměrná cena prodaného telefonu se udržela na 348 amerických dolarech (6 600 korun) stejně jako v třetím čtvrtletí loňského roku. Pro akcionáře HTC je jistě pozitivní informací provozní marže zdravých 14,9 procenta.