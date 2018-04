Nokia chystá zmenšený model N97 mini. Na světě jsou první fotografie

Nokia by měla v dohledné době představit nový model s názvem N97 mini. Jak název napovídá, mělo by se jednat o zmenšenou variantu současného top modelu finského výrobce. Zmenšená N97 by se měla prodávat za o poznání nižší cenu než vrcholná Nokia.

Na internetu se objevily první fotografie připravovaného smartphonu se Symbianem. Rozměry jsou menší než u "velké" N97, design je téměř totožný. Nechybí charakteristická dotyková tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru. Z boku vysouvací klávesnice postrádá navigační tlačítko.

Výbava obou verzí N97 by měla být podobná. Nokia N97 mini bude mít menší dotykový displej. Vestavěná paměť zmenšené N97 by měla nabídnout kapacitu pouze 8 GB. Fotoaparát možná nabídne nižší rozlišení.