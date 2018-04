Nokia chystá svůj iPhone - chce totiž vydělávat jako Apple

Úspěch Apple iPhonu nedává spát všem zavedeným výrobcům mobilů, ani světové jedničce Nokii. Ta Applu závidí, že nevydělává jen na samostatném přístroji, ale i účtech zákazníků, kteří si iPhone pořídili. I když se k tomuto režimu Apple oficiálně nepřiznal, šeptají si o něm všichni telekomunikační vrabci. - více zde

Jak toho Apple docílil? Velmi jednoduše, operátoři se o jeho iPhone poprali a byli ochotní se s výrobcem podělit i o zisky z provozu zákazníků, kteří si iPhone u nich pořídí. Za to dostali operátoři na konkrétním trhu na iPhone exkluzivitu.

Když tato informace prosákla na veřejnost, museli si u ostatních výrobců mobilů rvát vlasy. Jim z útrat zákazníků nikdo nic nedává, naopak po nich operátoři většinou chtějí tučné částky za zalistování jejich produktů nebo příspěvky na marketingové kampaně. Přitom byznys s mobilními telefony je hra o procenta na maržích, což dokládá důkladné pročištění trhu v posledních několika letech. Nepřežil Siemens, Alcatel s původním vlastníkem, Sagem skomírá a takových případů je mnohem více.

Výhodou Applu je produkt, po kterém všichni (alespoň zatím) touží. To sice platí i o mnoha jiných mobilech jiných značek, ale ty si může koupit kdokoliv, iPhone zatím ne. A v tom je to hlavní kouzlo.

Je málo pravděpodobné, že se Nokii nebo někomu jinému podaří zcela okopírovat model Applu. Možná jen z toho důvodu, že honba za tržním podílem nedovolí tradičním výrobcům zkusit udělat z nějaké své novinky nedostatkové zboží určené jen někomu.

Šéf Nokie, Olli-Pekka Kallasvuo, naznačil v deníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, že možná cesta je v nabídnutí služeb, které by jiné produkty než ty od Nokie (a myšlen může být jen jeden jediný) podporovat nebudou. Díky tomu by operátoři po tomto mystickém přístroji zatoužili stejně jako po iPhonu a dokázali by se s výrobcem dohodnout na podílech z telekomunikačních služeb.

Sami si teď můžete zkusit tipovat, co by mohla mít Nokia za lubem. V každém případě by potřebovala k oné službě dodat i hardware, který by zákazníky zaujal podobně jako iPhone. Možná to bude kopie iPhonu, na které jistě Nokie pilně pracuje, ale to by nemuselo stačit. V každém případě iPhone pohnul celým trhem a to může být pro zákazníky jen dobře.

Jestli to bude dobré i pro operátory a výrobce mobilů, to ukáže čas.