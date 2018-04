Nokia chystá nový komunikátor! Prohlédněte si první fotografie

Stejně jako předchůdci bude mít i novinka s označením E90 rozevírací konstrukci. K dispozici tak bude plnohodnotná QWERTY klávesnice. Podle prvních informací by měl mít vnitřní displej vysoké rozlišení 800 x 352 obrazových bodů.

Telefon bude používat operační systém Symbian, změna by měla ale nastat v použité grafické nadstavbě. Místo Series 80 bude nový komunikátor používat rozšířenější prostředí S60. To by mělo zaručit dostatek dostupných aplikací.

Podle prvních informací bude možné pracovat s prostředím S60 i se zavřeným telefonem na vnějším displeji. Nová Nokia bude mít stejně jako model 9500 vestavěný fotoaparát, ten bude mít rozlišení 3,2 megapixelu.

Nokia by měla nový komunikátor E90 společně s dalšími modely E65, E61i a N77 představit již v pondělí. V Barceloně budeme a tak se můžete těšit na první dojmy z těchto novinek.