Nokia chystá návrat ke smartphonům, dojde k němu příští rok

V Číně už nějakou dobu Nokia pod svou značkou nabízí tablet N1. Vyrábí a distribuuje ho společnost Foxconn, jeden z nejvýznamnější světových producentů elektroniky. Nokia tablet v podstatě navrhla a propůjčila mu svou značku. Tu zatím na telefonech používat nemůže, protože do konce letošního roku jí to zakazují dohody s Microsoftem, který mobilní divizi finské společnosti v září roku 2013 koupil.

Už před uvedením tabletu se spekulovalo, že značka Nokia se nakonec vrátí i do světa chytrých telefonů. A nynější informace serveru Re/code tyto spekulace ještě přiživují. O návrat se má postarat divize Nokia Technologies, v současnosti nejmenší ze tří částí firmy. Tato divize spravuje a poskytuje licence k patentovému portfoliu Nokie a také vyvíjí novou techniku. Tu pak licencuje dalším firmám, což je i případ tabletu N1. Návrat ke smartphonům by měl vypadat v podstatě stejně.

„Vyvíjejí spoustu skvělých věcí,“ řekl redaktorům Re/code Richard Kerris, jeden z bývalých manažerů Nokie. Konkrétní sice nebyl, ale tvrdí, že lidé budou ohromeni tím, co Nokia chystá. Pokud se tedy tyto výrobky dostanou na trh. Kdy by k tomu mohlo dojít, ovšem zatím není jasné. Nokia sama nemůže pod svou značkou prodávat telefony do konce letošního roku, ale pokud by zvolila taktiku jako u N1, licenci pro použití své značky na telefonu nesmí nikomu dát až do konce třetího čtvrtletí roku 2016.

Jisté je, že ať už bude prodej řešit Nokia, nebo jen licenční partner, vlastní výrobu finská společnost rozhodně nechystá. Na comeback se ovšem už Nokia prý intenzivně připravuje. Jen je otázkou, jak nakonec bude významný a jak moc se mu bude chtít vedení společnosti věnovat. Jedna věc je totiž vyvíjet produkty a licencovat je, druhá pak jejich úspěch na trhu. V případě prodeje licence některému z jiných výrobců totiž Nokia nemůže prodejní úspěchy moc ovlivnit.

Na oficiální oznámení v této oblasti si budeme muset ještě počkat. Zatím se Nokia soustředí na své další dvě větve. Kvůli rozšíření síťové divize se rozhodla koupit konkurenční Alcatel-Lucent a naopak přemýšlí o tom, že se zbaví divize Here, která vyvíjí mapové produkty.