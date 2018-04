Nokia chystá jedenáct nových her pro N-Gage

Na právě probíhajícím veletrhu E3 Nokia představila 11 nových her pro N-Gage. Jedná se o následující tituly: Pathway to Glory, Pocket Kingdom: Own the World, Ashen, Crash Nitro Kart, The Sims Bustin' Out, Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm, Call of Duty, Bomberman, Operation Shadow, Requiem of Hell a Tiger Woods PGA Tour 2004.

Předpokládaný termín uvedení her na trh je uveden na této stránce výrobce.

Takto Nokia popisuje nové hry:

Pathway to Glory je s napětím očekávaná akčně zaměřená strategická hra pro více hráčů. Její děj je zasazen do období 2. světové války a hráči zde formují a řídí vlastní čety vojáků, které mají historicky přesné bojové úkoly a v reálném čase se zapojují do bitvy s ostatními hráči z celého světa.

Pocket Kingdom je první mobilní online hra na světě určená pro velký počet hráčů. Pocket Kingdom vybízí hráče z celého světa k budování mocných online říší. Hráči vysílají armády do země Ulgress, zkoumají terén a dobývají území. V režimu hry pro jednoho hráče se to na mapě hemží spoustou počítačem ovládaných nepřátel, se kterými je třeba bojovat, a prohlubovat tak bojové zkušenosti vlastních legií. V online režimu v rámci N-Gage Areny se hráči utkávají s tisícovkami dalších protivníků ze všech koutů světa a soupeří s nimi o válečnou kořist a slávu - ve snaze ovládnout celý svět.

Ashen je střílečka z vlastního pohledu, která přináší hru s rychlým spádem a děsivými nepřáteli. Hráči se vrhají do chaosem zmítaného Sedmiříčí a berou na sebe úlohu strážce Jacoba Warda. Prodírají se působivým prostředím, mohou vybírat z devíti unikátních zbraní, aby mohli odrážet útoky nepřátelských vetřelců šplhajících po hradbách. K mobilním funkcím hry pro více hráčů patří režim boje na život a na smrt a režim miniher, dále pak osm map pro hru jednoho či více hráčů a dvě jedinečné mapy pro hru více hráčů.

V Crash Nitro Kart se hráči za volantem řítí šílenými zatáčkami, silnicemi a cestami ve jménu záchrany planety Země. Hráči si mohou vybrat z 18 postav, mezi nimiž nechybí Crash, Coco, Crunch, Cortex, Tiny a N.Gin, a nejméně tří závodních režimů. Červená na semaforu na ně rozhodně nikde nečeká. Hráči mohou porovnat svoje řidičské umění s ostatními díky bezdrátové technologii Bluetooth umožňující hru více hráčů v režimech Arcade Race Mode, Versus Race Mode a Battle Mode nebo se zapojit do soutěže prostřednictvím služby N-Gage Arena a „odemknout“ skryté postavy během stínových závodů.

Ve hře The Sims Bustin' Out si hráči volí z řady mini-game kariér a „odemykají“ a sbírají přes sto nových předmětů. S více než 25 novými neuvěřitelnými a bláznivými postavami jsou hry, práce i život společenštější než kdy předtím. Ale je to zároveň dřina, protože hráči nesmí zapomínat na uspokojování tradičních hlavních potřeb Simíků, jakou jsou např. tělesné potřeby, pohodlí, hygiena či jídlo.

V Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm se hráči ocitnou tváří v tvář nejhorším kolumbijským drogovým kartelům a jejich úkolem je navždy skoncovat s obchodem s drogami a nesmyslným vražděním. Tato hra plná akčních momentů obsahuje originální mise a režimy exkluzivně vytvořené pro N-Gage. Prostřednictvím technologie Bluetooth jsou k dispozici režimy až pro osm hráčů hrajících spolu i proti sobě.

V akční hře Call of Duty hráč jako americký, britský a poté ruský voják bojující s nacistickou vojenskou mašinérií znovu prožívá události 2. světové války. Příběh se odvíjí od výsadku amerických parašutistů za nepřátelskými liniemi, přes mise elitních britských jednotek SAS hluboko na nepřátelském území až po chaotické pouliční boje a tankové bitvy na východní frontě. Verze pro N-Gage umožňuje působivý a realistický zážitek z 2. světové války, včetně autentických zbraní, zvuků, vozidel a historických momentů. V 11 misích čeká hráče řada úkolů, od frontového útoku až po tajné operace a sabotáže.

Akční adventura Bomberman přenese hráče do hroutícího se temného světa, v němž si musí proklestit cestu zpět do civilizace a přitom se pokusit zachránit z rukou zloděje slavnou sochu Golden Bomberman. Při procházení osmi úrovněmi se hráči setkají s vládci, kteří užívají svou obrovskou moc, aby zastavili jakýkoli pokrok. Bomberman nabízí pět bojových režimů pro více hráčů prostřednictvím technologie Bluetooth.

Zdroj: Tisková zpráva Nokia