Nokia chce zlepšít ochranu proti Symbianovým virům

Výrobce mobilních telefonů Nokia chce spolupracovat se švédskou bezpečnostní firmou Pointsec Mobile Technologies na vývoji kódovacího nástroje pro vyšší řady Symbianových telefonů. Tato technologie poté bude instalována do všech Nokií Series 60 a 80.

Software, který by měl toto zabezpečení umožňovat se jmenuje Pointsec for Symbian OS a měl by být k dispozici ke konci roku. Prvním telefonem, který by měl obsahovat tento program bude Nokia 9500 Communicator. Bezpečnostní pojistka bude chránit data jako email, multimediální zprávy a nebo záznamy v adresáři. Kromě toho i všechny informace uložené na datové kartě.

Celý tato akce vznikla hlavně díky červnové akci hackerské skupiny 29a, která má na svědomí první virus pro Symbianové telefony jménem Cabir. Ten se sám šířil mezi telefony se zapnutým bluetoothem.