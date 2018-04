Nokia chce vytlačit čínské no name výrobce. Vyzkoušeli jsme její zbraně

Do Singapuru jsme si na veletrh CommunicAsia zajeli také pro první zkušenosti s novými Nokiemi řady C, které výrobce představil ve dvou vlnách. V dubnu nejdřív odhalil modely C6, C3 a E5. Před necelými dvěma týdny, tedy počátkem června, pak přišly levné modely C1-00, C1-01, C1-02 a C2.

Levné modely vypadají na první pohled nenápadně. Jsou mezi nimi ale skryty dvě poměrně zásadní novinky. Vůbec není divu, že poprvé si je mohli novináři ve větší míře vyzkoušet v Singapuru, jelikož právě Asie bude jedním z hlavních trhů pro tyto modely. Zvláštní pozornost si zaslouží především dvousimkové telefony C1-00 a C2.

C1-00: ultralevný oblázek

Nokia C1-00 přináší dual sim technologii, kterou pamětníci znají třeba z dnes již zapomenutého modelu Benefon Twin Dual Sim. Pojme tedy dvě SIM karty mobilních operátorů, ale v provozu je vždy jen jedna. Mezi SIM kartami se přepíná v menu telefonu. Na první pohled je C1-00 stejně jako ostatní trojice levných modelů nenápadným telefonem. V ruce překvapí příjemně nízkou hmotností a oblými tvary, díky kterým přístroj padne skvěle do ruky. Zpracování prozrazuje, že by C1-00 mohla vydržet i poměrně nevybíravé zacházení.

Není to sice odolný mobil, ale plasty se zdají být vcelku kvalitní a pevné, slícování je zcela přesné a telefon působí v ruce jako plastový oblázek. Mnoho uživatelů jistě ocení LED svítilnu na vrchní straně telefonu.

C1-01 a C1-02: levná klasika

Modely C1-01 a C1-02 jsou zcela obyčejné a průměrné low-end telefony bez jakýchkoli zvláštností. Vzájemně jsou si velmi podobné. Rozdíl je pouze v tom, že C1-01 dostane fotoaparát a plochou klávesnici, model C1-02 fotoaparát nemá a jeho klávesnice má vystouplá tlačítka. Ta nám více vyhovovala při psaní zpráv, byť stejně jako u ostatních modelů působí klávesnice trochu gumovým dojmem.

Model C1-01 může v některých barevných provedeních připomínat Nokii 6300, ve své době nejprodávanější telefon nejen na našem trhu. Přestože na kovové provedení musíme zapomenout, zpracování je jinak v pořádku. Model C1-00 na nás působí bytelnějším dojmem.

C2: opravdový dual sim

V podobném designovém duchu jako C1-01 se nese i první dvousimková Nokia s oběma SIM na příjmu naráz. Z představené čtveřice na nás působí nejhodnotnějším dojmem, byť pocitu bytelnosti z C1-00 nedosahuje. Důležitý je fakt, že model C2 bude stále velmi levný. V oblastech, kde se víc hledí na cenu, tak bude sice stále úspěšnější C1-00, ale celkově se asi víc prosadí právě tento telefon.

Z řady ostatních ale jinak nevybočuje, nabídne prostředí S40 s inovovanou grafikou a v dané kategorii akceptovatelný displej s rozlišením 128 x 160 pixelů. Mimochodem, rádi bychom vyzkoušeli čitelnost tohoto displeje na přímém slunci, kde bude v daném regionu telefon často využíván.

C3: qwerty pro každého

Nokia C3 je první "hloupou" Nokií s QWERTY klávesnicí, která by se měla dostat na náš trh. Stejně jako předchozí levné modely, i tento přístroj nabídne prostředí S40, tentokrát s netradičním zobrazením na šířku. Displej už má klasické QVGA rozlišení, překvapením je i přítomnost wi-fi a dvoumegového fotoaparátu. To vše zákazník dostane za asi 2 700 korun. C3 na nás působila sympaticky a je jasné, že je odpovědí na řady levných QWERTY telefonů neznámých výrobců, které se v poslední době dostávají stále častěji i na náš trh. Na svědomí je má povětšinou Alcatel nebo ZTE, najdeme tu ale i produkty čínských padělatelů. Pro zájemce o levný QWERTY telefon ale teď tyto přístroje ztratí svůj lesk.

Nokia C3 je hezký a příjemný přístroj oblých tvarů, který bude zákazníky lákat na několik barevných provedení. Zkoušeli jsme růžovou variantu, která se bude líbit především slečnám. Růžová je v tomto případě opravdu jedovatá, pro usedlejší jedince bude vhodnější černá verze telefonu. Ta ale vůbec nepůsobí tím svěžím dojmem, který na nás udělaly ostatní barevné varianty (kromě růžové ještě krémová).

C6: levnější N97

Jestliže Nokia N8 není příliš fotogenická, ale ve skutečnosti vypadá opravdu dobře, u modelu C6 je tomu přesně naopak. Alespoň z bílé varianty, kterou jsme měli krátce v ruce, máme takový pocit. Na fotografiích vypadá C6 jako model 5800 s vysouvací klávesnicí, v reálu se ale tento pocit ztrácí a telefon působí trochu neohrabaným dojmem. Zpracování nás také nijak neuchvátilo, chod vysouvacího mechanismu by mohl být jistější. Vůbec největším zklamáním je pro nás ale klávesnice tohoto modelu. Nokia C6 není vůbec malý telefon a klávesnice dostala spoustu místa. Jenže naprosto nevhodnou konstrukci. Při stisku tlačítek si připadáme, jako bychom rýpali do žvýkačky a to rozhodně není dobře. Psaní na téhle Nokii tak bude pomalejší než na mnoha menších QWERTY modelech včetně výše zmíněné C3.

Jinak ale bude C6 velmi dobrou volbou pro ty, kdo hledají relativně výkonný komunikátor za rozumnou cenu. Bude se pohybovat někde na hranici 6 500 korun a ústupků ve výbavě mnoho není. Logicky chybí jakákoli větší vnitřní paměť, to lze ale snadno dohnat dostupnými microSD kartami. Otázkou také zůstává, jak si s fungováním Symbianu poradí relativně slabší procesor s taktem 414 MHz. Nám nepřipadala C6 o nic pomalejší než N8.

E5: levný manažer

Upřímně řečeno, model Nokia E5 tak trochu nechápeme. Nabízí totiž téměř stejnou výbavu jako současný manažerský etalon E72, jen za téměř poloviční cenu. Jen zpracování je dost odlišné. Zatímco na E72 je stále dost kovu a telefon působí hodnotným dojmem, u E5 nás o jakékoli hodnotě nepřesvědčí ani zadní kovový kryt baterie. Ten tu vypadá spíše jako pověstná pěst na oko.

Tahle manažerská Nokia určitě nebude směřovat do rukou distingovaných manažerů, zacílení bude spíše na mladší klientelu nebo na řadové zaměstnance firem. Nokia E5 zkrátka není přístroj, ze kterého bychom byli nadšeni, na druhou stranu obdobný poměr výkon/cena nabídne jen málokterý QWERTY mobil.

Trochu rozporuplné

Nové modely řady C a také manažerská E5 jsou rozporuplné telefony. Neplatí to snad jen pro dvojici obyčejných lowendů C1-01 a C1-02, které ničím nevybočují z řady. Opravdový "dvousimkáč" C2 potěší, ale nenadchne. Bytelný model C1-00 zase uživatele nutí SIM karty přepínat. Nokia C3 je v našich končinách určena pro velmi úzkou cílovou skupinu, velký typ C6 zase zklame zpracováním a klávesnicí. A o E5 a její eleganci jsme také hovořili.

Za nepříliš pochopitelný považujeme nový pojmenovávací systém Nokie. Je v něm pramálo logiky (čím vyšší číslo za písmenem, tím lepší model, ale pro čísla za pomlčkou to už nutně neplatí) a telefony si budeme velmi snadno plést. Upřímně, kdo z vás si teď vzpomene, který je C1-00, C1-01 a který C1-02?